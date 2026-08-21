Heute, 14:34h 5 Min.

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Auch wenn der Winter vielerorts noch auf sich warten lässt: Die queere Weihnachtsmarkt-Saison läuft sich in Deutschland bereits warm. Den frühesten Start legte wie gewohnt die Hauptstadt hin. Im Schöneberger Regenbogenkiez laden bereits seit dem 7. November die LGBTQIA* Winterdays zum Vorglühen ein, ehe sie am 23. November nahtlos in die offizielle Christmas Avenue übergehen, die bis zum 23. Dezember seine Pforten öffnet. Wegen Bauarbeiten am Nollendorfplatz musste das "weihnachtliche Wohnzimmer" der Community in diesem Jahr allerdings ein paar Meter weiterziehen: Statt unter der Hochbahn befindet sich der Markt nun auf einer größeren, teilweise überdachten Fläche direkt neben dem historischen U-Bahnhofsgebäude vor dem Metropol.



In der "Glühhütte" wird wieder Glühwein in Rot, Weiß und Pink ausgeschenkt, in der "Rotationshütte" wechseln sich wöchentlich Kunsthandwerker*innen ab, und in der "Vereinshütte" stellen sich gemeinnützige Initiativen aus der Szene vor. Dazu gehört jeden Abend ab 19 Uhr die Bühne der Community  mit Drag-Bingo, Karaoke, DJ-Sets und Drag-Shows. Geöffnet ist montags bis donnerstags von 16 bis 22 Uhr sowie freitags bis sonntags von 15 bis 22 Uhr  nur am Totensonntag (22. November) bleibt der Markt geschlossen.

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Flamingos in Köln, Szene-DJs in Hamburg

Am heutigen Montag zieht Köln nach: Nachdem die Heavenue Cologne im vergangenen Jahr nach längerer Zwangspause ein neues, rund 2.000 Quadratmeter großes Zuhause am Friesenplatz (Ecke Limburger Straße) gefunden hat, geht der Markt dort nun in seine zweite Saison. Unter dem Motto "Flamingos statt Rentiere, Glitzer statt Kitsch" erwarten Besucher*innen bis zum 23. Dezember pastellfarbene Markthütten, ein zehn Meter langer Brunnen mit Wasserfontänen, ein sich drehender Weihnachtsbaum sowie ein begehbarer "XXL-Glühweinpalast" mit Sitzplätzen drinnen und draußen. Ergänzt wird das Angebot durch ein tägliches Bühnenprogramm. Die Heavenue öffnet montags bis donnerstags von 14 bis 22 Uhr, freitags und samstags von 12 bis 23 Uhr sowie sonntags von 12 bis 22 Uhr (geschlossen am 22. November).



Bereits am Mittwoch (18. November) startet im Hamburger Szene-Stadtteil St. Georg der Winterpride. Nur wenige Schritte vom Hauptbahnhof entfernt (Lange Reihe/Ecke Kirchenallee) lädt der Markt für "Queers & Friends" bis zum 23. Dezember zu heißen Drinks in entspannter Atmosphäre ein  und hat für Queerfeindlichkeit oder Rassismus laut den Veranstalter*innen "auch keinen Nebeneingang". Geöffnet ist montags bis donnerstags von 13 bis 22 Uhr, sonntags ab 12 Uhr sowie freitags (ab 13 Uhr) und samstags (ab 12 Uhr) jeweils bis Mitternacht (geschlossen am 22. November). Freitags und samstags sorgen ab 19 Uhr Szene-DJs für Partystimmung.

Früherer Start und neuer Award in München

In München dürfen sich Glühwein-Fans in diesem Jahr schon etwas früher als gewohnt treffen: Nachdem der Stadtrat eine vorgezogene Öffnung beschlossen hat, verwandelt sich der Stephansplatz im Glockenbachviertel bereits ab diesem Freitag (20. November) bis zum 20. Dezember in ein rosarotes Winterwunderland. Bei der 21. Ausgabe von Pink Christmas legt DJ James Munich montags bis samstags ab 18 Uhr seinen Christmas-Mix auf, während der Sonntagabend (19 Uhr) traditionell Travestiestar Gene Pascale gehört. Als Star-Act am Eröffnungswochenende steht zudem am Samstag (21. November, 19 Uhr) Dragqueen Catherrine Leclery auf der Bühne.



Ein besonderer Fokus liegt in München auf dem Welt-Aids-Tag am 1. Dezember: Bereits um 17 Uhr wird die Bühne zum Studio für eine Live-Aufzeichnung des Podcasts "Glockenbach LIVE" aus dem queeren Kommunikations- und Kulturzentrum Sub mit den "Münchner Positiven". Im Abendprogramm ab 19:30 Uhr sind neben einem Grußwort der bayerischen Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) und einem Auftritt von Gloria Gray auch die erstmalige Verleihung des neuen "Pink Christmas Heart Award" für besonderes gesellschaftliches Engagement geplant. Geöffnet ist unter der Woche von 16 bis 22 Uhr, am Wochenende bereits ab 14 Uhr (am Totensonntag geschlossen).



Am kommenden Montag (23. November) öffnet schließlich auch in Frankfurt am Main die Rosa Weihnacht auf dem Friedrich-Stoltze-Platz unweit der Hauptwache. Als fester Bestandteil des großen Frankfurter Weihnachtsmarkts locken die liebevoll in Rosa und Pink dekorierten Holzhütten bis zum 22. Dezember (montags bis samstags 10 bis 21 Uhr, sonntags 11 bis 21 Uhr) mit Winzer-Glühwein, heißen Cocktails, hausgemachten Suppen und der beliebten Feuerzangenbowle.

Von "Pink Monday" bis "Gaynachtsmarkt": Weitere Termine



Auch abseits der großen, mehrwöchigen Märkte gibt es in zahlreichen Städten wieder queere Treffpunkte und Aktionstage auf den regulären Weihnachtsmärkten: In der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf trifft sich ab nächsten Montag (23. November) die Community wieder zum wöchentlichen Pink Monday auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt  dieses Mal aber woanders: Nach zwölf Jahren an der Schwarzwaldhütte (Schadowplatz) zieht er dieses Jahr um  neuer Treffpunkt ist der Stand "Glühteufel" auf dem Gustaf-Gründgens-Platz.



In Mannheim fällt am Dienstag (24. November) der Startschuss für den Pink Tuesday auf dem Weihnachtsmarkt am Wasserturm. Auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt lädt der Gaynachtsmarkt an vier Donnerstagen (26. November sowie 3., 10. und 17. Dezember) jeweils ab 17 Uhr an den Stand "Heißer Fritz" auf dem Marktplatz (beim Breuninger) ein.



Heidelberg bietet am Montag (30. November) den Pink Monday an, der vom Förderverein der Aidshilfe Heidelberg und Heidelberg Marketing organisiert wird. Er findet auf dem Marktplatz und den umliegenden Gebäuden von 18 bis 22 Uhr in pinkem Licht statt. Bereits um 16:30 Uhr findet in der ebenfalls pink beleuchteten Heiliggeistkirche eine Andacht aus Solidarität mit der queeren Community und Menschen mit HIV statt.



Auch in Würzburg wird es weihnachtlich queer: Am Samstag, dem 5. Dezember, veranstaltet der Verein Queer Pride Würzburg von 15 bis 20 Uhr das Queer Winter Wonderland im Jugendkulturhaus Cairo  mit Glühwein, Infoständen lokaler Initiativen, Kreativ-Workshops und Beiträgen von "Rise  Die Queere Bühne".



Jetzt müssen nur noch die Temperaturen mitspielen, damit der pinke Glühwein auch richtig wärmt. (cw)