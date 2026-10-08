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Archivbild: Demo für das Selbst­bestimmungs­gesetz vor dem Reichstag (Bild: Twitter / ChangeGER

Der queere Dachverband LSVD+ hat den vom baden-württembergischen Landesinnenminister Manuel Hagel (CDU) angekündigten Stopp einer umstrittenen Regelung für trans, nichtbinäre und inter­geschlechtliche Menschen begrüßt, aber Änderungen auf Bundesebene gefordert. Hintergrund ist die Entscheidung von Hagel, dass trans Menschen doch nicht ohne konkreten Verdacht pauschal bei der örtlichen Polizei und dem Landeskriminalamt geoutet werden sollen (queer.de berichtete).



"Dass der Geschlechtseintrag künftig nicht automatisch an die Polizei übermittelt wird, ist ein wichtiger Schritt zum Schutz der informationellen Selbst­bestimmung", erklärte LSVD+-Landesvorstandsmitglied Kerstin Rudat. "Und es zeigt, dass der Austausch zwischen Betroffenenverbänden, Politik und Verwaltung Wirkung entfalten kann."



LSVD+-Bundesvorstandsmitglied Julia Monro betonte, dass das Selbst­bestimmungs­gesetz trans Menschen schützen sollte, auch ihre Daten. Die Korrektur der Meldeverordnung in Baden-Württemberg könne nur ein erster Schritt zu diesem Ziel sein. "Das Grundproblem liegt auf der Bundesebene: Seit dem 1. April 2025 enthält der Meldedatensatz bundesweit zusätzliche Felder zum früheren Geschlechtseintrag, zur ändernden Behörde und zum Aktenzeichen. Solange diese Daten dauerhaft geführt werden, besteht ein strukturelles Risiko, dass trans*, inter­geschlechtliche und nichtbinäre Menschen in Zukunft über ein einfaches Abfragekriterium identifizierbar werden. Dieses Risiko besteht auch dann, wenn Behörden heute verantwortungsvoll mit den Daten umgehen", so Monro.

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LSVD+ fordert Wiederherstellung des alten Rechts

Der LSVD+ fordert, die nach dem Selbstbestimmungsgesetz zugefügten Datenfelder für geschlechtliche Minderheiten auf Bundesebene zu überprüfen. Konsequent wäre laut dem Verband an dieser Stelle eine verfassungsrechtliche und datenschutzrechtliche Überprüfung aller neu hinzugefügten Datenfelder. Eine vollständige Aufhebung der zusätzlichen Datenfelder und damit die Wiederherstellung der Rechtslage im Meldewesen nach dem Transsexuellengesetz (1981-2024) hält der LSVD+ für die sinnvollste Lösung. (cw)