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Die Grammy-Nominierungen für 2027 stehen fest. Am Montag gab die Recording Academy bekannt, welche Künstler*innen bei der kommenden Preisverleihung auf eine der begehrten Trophäen hoffen dürfen. Mit elf Nominierungen führt Raye (29) das Feld an. Damit stellt sie den Rekord von Beyoncé (45) ein, die 2025 als erste Frau in einem Jahr elf Nominierungen erhalten hatte.



Die britische Sängerin ist unter anderem mit ihrem Hit "Where Is My Husband!" in den Kategorien "Aufnahme des Jahres", "Song des Jahres" und "Beste Pop-Solodarbietung" vertreten. Ihr Album "This Music May Contain Hope" (Amazon-Affiliate-Link ) konkurriert um den Preis für das "Album des Jahres". Hinzu kommen Nominierungen für ihre Zusammenarbeit mit Hans Zimmer für den Track "Click Clack Symphony" sowie für ihre Arbeit als Songwriterin.

Rosalía mit neun Nominierungen knapp dahinter



Hinter Raye folgt Rosalía mit neun Nominierungen auf Platz zwei. Die offen queere Spanierin ist mit ihrem Album "Lux (Complete Works)" (Amazon-Affiliate-Link ) für das "Album des Jahres" nominiert. Ihr Song "Berghain" könnte unter anderem den Preis für den "Song des Jahres" gewinnen. Weitere Chancen hat sie in den Bereichen Pop, Alternative und Global Music.

Gleich vier Künstlerinnen kommen auf jeweils sieben Chancen: Miranda Lambert, Olivia Rodrigo, Phoebe Bridgers und Ella Langley. Olivia Dean und Bruno Mars dürfen auf jeweils sechs Auszeichnungen hoffen. Taylor Swift kommt auf fünf Nominierungen. Die Auflistung zeigt: Frauen dominieren dieses Jahr die Liste  in den Top-Kategorien wie "Album des Jahres", "Song des Jahres" und "Record of the Year" machen Künstlerinnen den Großteil der Top-Favorit*innen aus.

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Taylor Swift für Album und Song des Jahres nominiert

In der Kategorie "Album des Jahres" gehen insgesamt acht Künstler*innen ins Rennen. Nominiert sind Raye und Rosalía ebenso wie Taylor Swift mit "The Life of a Showgirl", Bruno Mars mit "The Romantic" und Olivia Rodrigo mit "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love". Die bisexuelle Singer-Songwriterin Phoebe Bridgers hat mit "Lost Weekend" (Amazon-Affiliate-Link ) ebenfalls Chancen. Olivia Dean ("The Art of Loving") und Ella Langley ("Dandelion") sind außerdem nominiert.



Den Song des Jahres könnten neben Rosalía und Raye auch Taylor Swift mit "I Knew It, I Knew You" aus "Toy Story 5", Olivia Dean mit "Man I Need" oder Bruno Mars mit "Risk It All" stellen. Weitere Chancen auf die Auszeichnung haben Ariana Grande mit "Hate That I Made You Love Me", Olivia Rodrigo mit "The Cure" und Ella Langley mit "Choosin' Texas".



Dolly Parton könnte posthum drei Grammys gewinnen



Country-Legende Dolly Parton kommt auf drei posthume Nominierungen. Sie ist zweimal in der Kategorie "Beste Country-Duo-/Gruppendarbietung" vertreten. Die im August verstorbene Country-Ikone sang auf dem Song "Butterfly" der Zac Brown Band mit. Auch mit "Light of a Clear Blue Morning" könnte sie einen Grammy gewinnen. An dem Lied waren auch ihre Patentochter Miley Cyrus sowie Lainey Wilson, Queen Latifah und Reba McEntire beteiligt. Zudem hat sie mit "Star Of The Show: My Life On Stage" eine Chance auf den Grammy für die beste Hörbuch-, Erzählungs- und Storytelling-Aufnahme.

Weitere queere Nominierte

Als "Best New Artists" können sich die bisexuelle Slayyyter und die sexuell fluide Remi Wolf gute Chancen ausrechnen. Slayyyter dominiert darüber hinaus mit ihrer experimentellen Club-Musik auch die Dance-Sparte und ist unter anderem für ihr Album "Wor$t Girl in America" (Amazon-Affiliate-Link ) sowie den Track "Crank" nominiert.

Zudem kann sich R&B-Star Kehlani (unter anderem "Best R&B Album" und "Out the Window") über ein starkes Nominierungspaket freuen  genau wie die bisexuelle R&B-Sängerin Victoria Monét ("Let Me") und der schwule Sänger Durand Bernarr. Für trans und nichtbinäre Sichtbarkeit sorgen unter anderem die Produzentin underscores ("Music" in der Kategorie "Best Dance/Electronic Recording") sowie Yves Tumor als Feature-Gast auf Rosalías Hit "Berghain". Im Americana-Bereich ist zudem die lesbische Sängerin Brandi Carlile zweifach nominiert.

Auch Pop-Ikone Madonna (unter anderem mit "Confessions II" für das beste Dance/Electronic-Album sowie Nominierungen für "Danceteria") und Lady Gaga  letztere nominiert im Bereich "Best Pop Duo/Group Performance" für den Track "Runway" gemeinsam mit der queeren Rapperin Doechii  gehören zu den prominenten queeren Acts des Jahrgangs.

Grammys werden am 7. Februar verliehen



Bei der Verleihung gibt es 2027 zudem fünf neue Kategorien. Erstmals wird ein Grammy für die beste asiatische Pop-Darbietung vergeben. Auf die Auszeichnung können unter anderem Blackpink-Sängerin Lisa und Babymetal hoffen. BTS, die bekannteste K-Pop-Band, hatten schon im Juli angekündigt, keine Musik einzureichen. Sie kritisierten die neue Kategorie in einem Statement. "Wir hoffen, dass Musik unabhängig von Region oder Sprache gehört und geliebt werden kann  einfach als Musik selbst", hieß es darin.



Auch Preise für den besten lateinamerikanischen Song, die beste R&B-Kollaboration oder Duo-/Gruppendarbietung, die beste traditionelle Pop-Darbietung und das beste traditionelle Folk-Album kommen 2027 neu hinzu.



Die 69. Grammy Awards werden am Sonntag, dem 7. Februar 2027, in der Crypto.com Arena in Los Angeles verliehen. Die Preisverleihung wird live bei ABC sowie über Disney+ und Hulu übertragen. Für das deutsche Publikum fällt die Verleihung damit auf die Nacht von Sonntag auf Montag. Die Show beginnt hierzulande am 8. Februar um 1 Uhr. (spot/cw)