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Die Entscheidung ist gefallen: Robert Pattinson (40) wird der neue James Bond. Das gab Amazon MGM Studios am Montag offiziell via Instagram bekannt. Der britische Schauspieler tritt damit die Nachfolge von Daniel Craig (58) an, der 2021 mit "Keine Zeit zu sterben" seinen letzten Auftritt als Geheimagent 007 hatte. Pattinson wird im 26. offiziellen Film der traditionsreichen Agentenreihe die Hauptrolle übernehmen.



Damit endet die jahrelange Suche nach einem neuen James-Bond-Darsteller. Pattinson galt zuletzt als einer der aussichtsreichsten Kandidaten. Auch Nicholas Hoult (36), Callum Turner (36), Jack Lowden (36) und Josh O'Connor (36) sollen bei Probeaufnahmen um die begehrte Rolle konkurriert haben. Zuvor waren auch die schwulen Schauspieler Jonathan Bailey (38) und Ben Whishaw (46) als aussichtsreiche Kandidaten gehandelt worden.



Robert Pattinson spricht von einem wahr gewordenen Traum



Für Pattinson geht mit der Rolle nach eigenen Worten ein großer Wunsch in Erfüllung. Es sei "die Ehre meines Lebens", den berühmten Geheimagenten verkörpern zu dürfen, erklärte er in der offiziellen Mitteilung. Er bedankte sich bei Regisseur Denis Villeneuve (59), den Produzenten und Amazon MGM Studios für das entgegengebrachte Vertrauen. Die Besetzung sei für ihn ein wahr gewordener Traum, und er freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem Filmteam.



Auch Regisseur Denis Villeneuve äußerte sich zur Entscheidung. Zunächst dankte der kanadische Filmemacher allen Schauspielern, die am Auswahlverfahren teilgenommen hatten. Es habe außergewöhnlich viele Talente gegeben, aber eben nur einen James Bond. Pattinson besitze "die zeitlose Seele von 007" und bringe gleichzeitig etwas völlig Neues in die Rolle ein, erklärte Villeneuve.



Mike Hopkins, Chef von Prime Video und Amazon MGM Studios, bezeichnete die Besetzung als wichtigen Meilenstein für die Filmreihe. Pattinsons schauspielerische Vielseitigkeit, seine Leinwandpräsenz und seine Intensität machten ihn zur idealen Wahl, um das Erbe der Figur fortzuführen.

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Neuer Bond-Film unter der Regie von Denis Villeneuve

Der nächste Bond-Film entsteht erstmals vollständig unter der kreativen Kontrolle von Amazon MGM Studios. Im Frühjahr 2025 hatten die langjährigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson die kreative Verantwortung an den Konzern übertragen. Beide hatten die Filmreihe über Jahrzehnte maßgeblich geprägt.



Die Regie übernimmt "Dune"-Filmemacher Denis Villeneuve. Das Drehbuch stammt von Steven Knight, dem Schöpfer der Erfolgsserie "Peaky Blinders". Als Produzenten fungieren Amy Pascal und David Heyman, die unter anderem mit den "Spider-Man"- beziehungsweise "Harry Potter"-Filmen große Erfolge feierten. Tanya Lapointe ist als ausführende Produzentin beteiligt. Ein offizieller Kinostarttermin für den bislang noch unbetitelten Film steht nicht fest.

Von "Twilight" und "The Batman" zu James Bond

Pattinson zählt seit Jahren zu den bekanntesten britischen Schauspielern Hollywoods. Erste internationale Aufmerksamkeit erhielt er 2005 als Cedric Diggory in "Harry Potter und der Feuerkelch". Mit seiner Rolle als Vampir Edward Cullen in der "Twilight"-Reihe gelang ihm anschließend der weltweite Durchbruch. Er war auch in einer queeren Rolle zu sehen  als junger Maler Salvador Dalí in dem biografischen Drama "Little Ashes" aus dem Jahr 2008.



Danach etablierte er sich zunehmend auch abseits großer Filmreihen. Er spielte unter anderem in "Good Time", "The Lighthouse" und Christopher Nolans "Tenet". 2022 übernahm er in "The Batman" die Rolle des dunklen Comic-Helden Bruce Wayne. Derzeit steht er für die Fortsetzung "The Batman Part II" vor der Kamera.



Mit seinem neuen Bond-Regisseur hat Pattinson bereits zusammengearbeitet: Im Dezember ist er in Villeneuves "Dune: Part Three" zu sehen. Mit James Bond übernimmt er nun neben Batman eine weitere der bekanntesten Rollen der Filmgeschichte.



Sein Vorgänger Daniel Craig hatte den britischen Geheimagenten insgesamt fünfmal verkörpert. Seine Ära begann 2006 mit "Casino Royale" und endete nach 15 Jahren mit "Keine Zeit zu sterben". Mit Pattinson startet nun ein neues Kapitel der seit 1962 bestehenden Filmreihe. (spot/cw)