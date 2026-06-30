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Heute, 01:43h 4 Min.

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Deutsch und seine langen Wörter. "Heimnotwendigkeitsbescheinigung" ist so eins. Die will Agnes' Hausarzt ihr ausstellen, nachdem sie  anscheinend nicht zum ersten Mal  den Herd angelassen hat. Stolze 101 Jahre alt ist Agnes, und trotzdem wohnt sie noch allein zu Hause. In dem Alter, ergänzt der Arzt, stelle die Krankenkasse gar keine Fragen mehr.



Doch Agnes will nicht ins Heim. Sie will in ihrer Wohnung bleiben und irgendwann dort sterben. Sie macht das Wort deshalb noch länger: Heimnotwendigkeitsbescheinigungsablehnerin. Eine Frau, die weiß, was sie will  die aber kaum jemanden im Umfeld hat, um sich um sie zu kümmern.



Viele wollen bei Agnes einziehen



Die Lösung: Die Seniorin lässt jemanden bei sich wohnen, um nicht mehr allein zu sein. Wohnen für Hilfe also, ein Modell, von dem beide Seiten profitieren  und das außerdem die maßlos gewordenen Wohnungsmärkte deutscher Städte entlasten soll.



Junge Frauen rennen Agnes die Altbauwohnung in bester Westberliner Gegend ein. Die ist zugegebenermaßen auch so obszön groß, dass man kaum die Zimmer zählen kann. Doch sie entscheidet sich für Amir. Den jungen Mann, der aus dem Iran geflohen ist, hat sie neulich schon von "ihrer" Parkbank vertrieben.

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Agnes spricht mit ihrem Goldfisch William



Poster zum Film: "Lieblingsmenschen  Die außergewöhnliche Freundschaft von Agnes und Amir" startet am 19. November 2026 im Kino

Was die Komödie "Lieblingsmenschen" von Regisseurin Helena Hufnagel erzählt, basiert auf der wahren Geschichte dieser ungewöhnlichen WG. Eine Story, die eine Fülle an Themen vereint: Einsamkeit im Alter, Wohnungskrise, Flucht aus einem diktatorischen Staat, der queere Menschen verfolgt und umbringt, Homophobie unter Geflüchteten. Es überrascht nicht, dass Fernsehreportagen und Tageszeitungen über Agnes und Amir berichteten.



Nun folgt also die fiktionalisierte Version als Kinokomödie  die aber dem Leben des echten Amir sehr nahekommt, erzählt er im Interview mit queer.de. Katharina Thalbach, eine der Schauspiel- und Theatergrößen des Landes, verkörpert darin Agnes. Eine Rolle, für die sie sichtbar um gut 30 Jahre altern musste. Doch leider verkommt ihre Figur anfangs zur Karikatur: Auf übertrieben wackeligen Beinen schlurft sie durch die gigantische Wohnung, spricht mit ihrem Goldfisch William und späht mit ihrem Fernglas auf "ihre" Parkbank  und wehe, jemand sitzt dort. Eine schrullige, zurecht einsame Seniorin, suggeriert der Film.



"Geh sterben!", pöbeln die Jugendlichen



Erst als Amir bei ihr einzieht, taut sie auf, findet neue Lebensfreude und wird auch als Person zugänglicher und komplexer. Manche ihrer Sprüche funktionieren wirklich gut. Auch sonst kann sich der Humor des Films wirklich sehen lassen. Einzig die anscheinend immer noch obligatorische Hardcore-Veganerin hätte man getrost streichen können. Wie überhaupt das Jugendbild des Films eine Schräglage hat: Die einzigen anderen Teenies pöbeln Agnes an: "Geh sterben!"



Amir, gespielt von Bardo Böhlefeld, wird zum Glück nicht nur als Opfer inszeniert: In der Flüchtlingsunterkunft wird er zwar als "Tussi" beleidigt, doch er packt seine Sachen und geht, kein konkretes, aber immerhin ein abstraktes Ziel vor Augen.

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Agnes weiß, auf den Amir steht

Die politische Situation in seiner iranischen Heimat beleuchtet die Komödie zwar nur dosiert, aber eindrücklich, auch wegen des Schicksals von Amirs großer Liebe. Und wie die 101-jährige Agnes ihrem neuen Mitbewohner bei einem Eis Berlinerisch-frech klar macht, dass sie schon genau weiß, ob er eher Frauen oder Männer mag, gehört sicher zu den schönsten Szenen des Films. Überhaupt behandelt "Lieblingsmenschen" Amirs Sexualität sehr unverkrampft.



Auch andere Momente der beiden sind durchaus rührend. Wenn da bloß nicht die immer gleiche einsame Geige oder das erbauliche Klavier erklingen würde  eine Filmmusik, die zum großen Teil aus allen anderen deutschen Feelgood-Komödien recycelt worden zu sein scheint.



| Direktlink | Trailer zum Film

Ein warmes Herz nach dem Film



Denn genau das ist "Lieblingsmenschen": Eine sehr solide deutsche Komödie, nach der man mit einem guten Gefühl und warmem Herzen das Kino verlässt. Ein Film, der sich an ein großes Publikum richtet, und sehr verlässlich nach Schema F erzählt. Wohldosierte Spannung, der erwartbare emotionale Höhepunkt, keine dramaturgische Verwirrung oder Überforderung. Das ist überhaupt nicht schlecht, aber das ist auch nicht besonders originell.



Der Film hätte seinem Publikum deutlich mehr zumuten können, ohne gleich das Genre zur augenöffnenden Sozialkritik wechseln zu müssen. Im echten Leben war Amir in einer Pflege-Ausbildung, er wusch Agnes, zog sie an, schnitt ihre Fingernägel. Im Film hat Amir sogar Medizin studiert  doch von der sicher auch mal herausfordernden Pflege keine Spur. Es bleibt der Eindruck, "Lieblingsmenschen" setzt eher auf glatte Romantisierung.

Infos zum Film



Lieblingsmenschen  Die außergewöhnliche Freundschaft von Agnes und Amir. Deutschland 2026. Regie: Helena Hufnagel. Cast: Katharina Thalbach, Bardo Böhlefeld, Ulrike Kriener, Noah Saavedra, Ronald Zehrfeld, Rainer Bock, Jannik Schümann, Sara Fazilat. Laufzeit: 108 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. FSK 6. Verleih: X Verleih. Kinostart: 19. November 2026