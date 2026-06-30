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Die wahre Geschichte hinter dem Spielfilm "Lieblingsmenschen", der am Donnerstag in die Kinos kommt, ist auch als Dokumentation zu sehen. Arte wiederholt zum Kinostart die Reportage "Re: Agnes und Amir  WG mit einer 101-Jährigen", die 2022 erstmals bei ZDF und Arte lief. Sie läuft am Freitag, 20. November, um 19:40 Uhr und am Montag, 23. November, um 11:20 Uhr. In der Arte-Mediathek ist die 32-minütige Doku ab sofort bis April 2030 abrufbar.



Die Reportage erzählt, wie Amir Farahani auf eine Anzeige im Internet stieß: "Mietfrei wohnen gegen Gesellschaft für unsere Omi." Ausgerechnet an Agnes Jeschkes 101. Geburtstag stellte er sich vor und setzte sich gegen 22 Bewerber*innen durch. Ohne ihn hätte die Seniorin ins Pflegeheim ziehen müssen.

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Der damals 28-Jährige machte in Berlin eine Ausbildung zur Pflegefachkraft. Er schlief auf dem Sofa im Wohnzimmer, um in der Wohnung nichts zu verändern, damit sich Agnes weiter zurechtfand. Wenn er zu Hause war, kümmerte er sich um sie, schmierte Brote und half ihr beim Anziehen und Zähneputzen. Gemeinsam gingen die beiden schaukeln, schwimmen oder in den Zoo. "Wir verstehen uns wie zwei linke Latschen", sagt Agnes in der Doku mit Berliner Schnauze.



Das "Re:"-Team begleitete die beiden über Monate. Dabei geht es auch um schwere Zeiten, etwa als Agnes ins Krankenhaus muss und Amir Angst hat, sie zu verlieren. Verbunden hat die beiden nach Darstellung der Reportage auch die Einsamkeit  im hohen Alter wie in einem fremden Land. Zu Agnes' 102. Geburtstag feierten sie das erste Jubiläum ihrer Freundschaft. Im April 2024, knapp zwei Jahre nach Ende der Dreharbeiten, starb Agnes Jeschke im Alter von 103 Jahren.

Die Doku von Lisa Jandl zeigt damit auch, was im Kinofilm von Regisseurin Helena Hufnagel weitgehend fehlt: den Pflegealltag, den Amir mit Agnes teilte. In "Lieblingsmenschen" spielen Katharina Thalbach und Bardo Böhlefeld die beiden. Im queer.de-Interview erzählte der echte Amir, wie nah die Kinofassung seinem Leben kommt. (cw)