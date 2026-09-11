Heute, 08:35h 3 Min.

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Nach einer mutmaßlichen Swingerparty im Mannheimer Rathaus stimmt der Gemeinderat in seiner heutigen Sitzung (16 Uhr) über ein Ordnungsgeld gegen den verantwortlichen Stadtrat Julien Ferrat ab. Laut Beschlussvorlage soll Ferrat, der für die Wählerinitiative Die Mannheimer im Gemeinderat sitzt, 750 Euro zahlen. Der 35-Jährige hatte Ende August nach eigenen Angaben eine Sexparty im Rathaus veranstaltet (queer.de berichtete).



In der Beschlussvorlage heißt es: "Der Gemeinderat der Stadt Mannheim missbilligt die zweckentfremdende Nutzung eines städtischen Sitzungsraums für eine unzulässige Veranstaltung ( )." Der Gemeinderat fordere Stadtrat Ferrat auf, sich künftig ordnungsgemäß zu verhalten.

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Stadtrat hatte Raum für kommunalpolitischen Stammtisch reserviert

Direkt nach der mutmaßlichen Swingerparty bestätigte die Stadt, dass Ferrat zu Beginn des Jahres im Rahmen seines Mandats Räume im Rathaus für einen "kommunalpolitischen Stammtisch beziehungsweise Bürgersprechstunden" reserviert hatte.



"Die Stadtverwaltung hat Herrn Stadtrat Ferrat ausdrücklich schriftlich darüber informiert, dass der für seine Tätigkeit reservierte Raum nicht für Nacktveranstaltungen, Swinger-Partys und ähnlichem genutzt werden darf", hieß es.



Ferrat hatte wiederum in einer Stellungnahme an Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) unter anderem argumentiert, es gebe keine Hausordnung oder kommunale Satzung, die Sexpartys im Rathaus ausdrücklich verbiete. Die Veranstaltung werde sich zudem unmittelbar auf seine Arbeit im Gemeinderat auswirken.



Ferrat setzt sich für FKK-Swinger-Paradies in Mannheim ein



"Dadurch, dass es keine rein theoretische Diskussionsrunde war, sondern eine Veranstaltung mit großem Praxisbezug, konnten wertvolle Erkenntnisse zur konkreten Ausgestaltung des geforderten FKK-Swinger-Paradieses gewonnen werden." Für ein solches setzt sich Ferrat seit Längerem ein  bislang erfolglos.



Ein Rechtsexperte widersprach: Mitglieder des Gemeinderats dürften keine Swingerpartys in Rathäusern veranstalten. Einzelne Ratsmitglieder seien zwar berechtigt, für die mit ihrem Amt verbundenen Tätigkeiten die städtischen Räumlichkeiten zu betreten, schrieb Ekkehart Reimer von der Universität Heidelberg. "Das Veranstalten von Parties hat damit aber ersichtlich nichts zu tun."

Sondernutzungserlaubnis notwendig?

Feierlichkeiten seien sogenannte Sondernutzungen, für die es einer besonderen Erlaubnis bedürfe. Diese zu erteilen, sei ausschließlich Sache der Stadtspitze und der Stadtverwaltung, schrieb der Professor für Staats-, Verwaltungs- und Steuerrecht. Strafbar sei das Veranstalten von Partys an sich allerdings nicht. Das könne sich ändern, wenn jemand im Sinne des Strafgesetzbuchs "öffentlich sexuelle Handlungen vornimmt und dadurch absichtlich oder wissentlich ein Ärgernis erregt".



Schon früher sorgte Ferrat für Schlagzeilen: Im Mai 2025 rief er mit einer Anzeige im Amtsblatt der Stadt Mannheim zu einer "Politischen Bildungsfahrt nach Cap d'Agde" auf  einer FKK-Swinger-Reise nach Frankreich. Ein Bild zu dem Beitrag zeigte Ferrat nackt am Strand. Sein Geschlechtsteil bedeckte er nur mit einem Schild mit der Aufschrift "Die Mannheimer im Gemeinderat". Die Reise fand im August 2025 mit rund 20 Teilnehmenden statt (queer.de berichtete).



Die Reisepläne hatten Unverständnis ausgelöst, die CDU hatte den Beitrag im Amtsblatt als "hirnverbrannt" bezeichnet. Selbst der Deutsche Verband für Freikörperkultur hatte Ferrats Pläne für den FKK-Swinger-Urlaub kritisiert. (dpa/cw)