Heute, 09:44h 2 Min.

2 Min.

Die Vorbereitungen für das große Comeback von "Wetten, dass..?" laufen auf Hochtouren. Am 5. Dezember werden Bill und Tom Kaulitz (beide 37) erstmals durch die legendäre ZDF-Show führen. Während der Sender die Gästeliste bislang geheim hält, gibt es nun Spekulationen über einen besonders prominenten Namen: Herbert Grönemeyer (70) soll bei der Neuauflage dabei sein.



Das berichtet das Portal Bunte.de am Montag unter Berufung auf eigene Informationen. Demnach könnte der Sänger bei der Livesendung in Halle (Saale) zu Gast sein. Eine offizielle Bestätigung des ZDF gibt es bislang allerdings nicht. Auch ist unklar, ob Grönemeyer als musikalischer Showact auftreten oder als Wettpate auf der berühmten Couch Platz nehmen würde.



Herbert Grönemeyer gehört zu den häufigsten Showgästen



Für Grönemeyer wäre die Teilnahme eine Rückkehr zu einer vertrauten Fernsehbühne. Der Musiker zählt zu den häufigsten musikalischen Gästen in der Geschichte von "Wetten, dass..?". Laut der offiziellen ZDF-Statistik war er bereits 14 Mal als Showact dabei. Damit liegt er gemeinsam mit dem 2014 verstorbenen Udo Jürgens auf Platz zwei der Rangliste. Lediglich Peter Maffay trat mit 19 Auftritten noch häufiger als Showact auf.

- Werbung -



Hazel Brugger und Countdown-Show bereits bestätigt

Während über die prominenten Gäste noch spekuliert wird, stehen andere Programmpunkte bereits fest. So wird Hazel Brugger (32) erneut die Außenwette moderieren (queer.de berichtete). Die Komikerin hatte diese Aufgabe bereits bei der bislang letzten Ausgabe mit Thomas Gottschalk im November 2023 übernommen. Dieses Mal wird sie das Wettgeschehen vom Campus Sursee in der Schweiz aus begleiten.



Auch eine Vorabshow ist geplant: Bereits um 19:25 Uhr startet das ZDF mit einem Countdown, durch den Janin Ullmann (45) und Marvin Fischer (39) führen. Lutz van der Horst (51) wird als Backstage-Reporter eingesetzt. Am 5. Dezember um 20:15 Uhr wird sich schließlich zeigen, welche Stars die Kaulitz-Zwillinge tatsächlich auf ihrer Showcouch begrüßen dürfen. (spot/cw)