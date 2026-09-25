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Miley Cyrus (33) vermisst Dolly Parton (1946-2026) nach der gemeinsamen Grammy-Nominierung. Parton kann posthum mit einer Neuaufnahme ihres Songs "Light of a Clear Blue Morning" auf einen Preis hoffen (queer.de berichtete). Auch Cyrus, Lainey Wilson, Reba McEntire und Queen Latifah sind auf dem Lied zu hören. Gemeinsam treten sie in der Kategorie "Beste Country-Gesangsdarbietung eines Duos oder einer Gruppe" an.

Dass sie diesen Moment nicht gemeinsam mit ihrer Patentante feiern kann, stimmt Cyrus traurig. "Ich vermisse ihre Anrufe an so bedeutenden Tagen wie diesem, spüre sie aber in jedem Augenblick", schreibt die Sängerin auf Instagram. Zudem erinnert sie sich daran zurück, dass Parton ihr vor ein paar Jahren zu Weihnachten ein Originalexemplar des Albums "New Harvest First Gathering" schenkte. Darauf befindet sich auch "Light of a Clear Blue Morning". Zu ihrer Nachricht teilt Cyrus ein Foto der Schallplatte sowie ein Video, das sie bei den Studioaufnahmen zur Neuauflage des Songs zeigt.

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Cyrus erinnert an Herzensanliegen ihrer Patentante

Außerdem schwärmt die Musikerin vom Talent der Country-Legende. "Meine Tante Dolly ist eine der großartigsten Songwriterinnen, die die Welt je gekannt hat. Sie hat Musik nie um der Anerkennung willen gemacht, sondern um die Welt durch ihre Lieder zu einem glücklicheren Ort zu machen", betont Cyrus.



Die Nominierung sei "eine wundervolle Art, ihr riesiges Herz zu würdigen". Die Einnahmen aus dem Song und dem dazugehörigen Musikvideo kommen laut Dolly Partons Website der Kinderkrebsforschung am Monroe Carell Jr. Children's Hospital der Vanderbilt University in Nashville, Tennessee, zugute. Das sei "ein Herzensanliegen" von Parton gewesen, erklärt Cyrus.



Country-Ikone ist dreimal nominiert



Dolly Parton ist gleich dreimal posthum für einen Grammy nominiert  zweimal in der Kategorie "Beste Country-Gesangsdarbietung eines Duos oder einer Gruppe". Neben "Light of a Clear Blue Morning" geht auch "Butterfly" von der Zac Brown Band und Parton ins Rennen. Zudem könnte die verstorbene Country-Sängerin für die beste Hörbuch-, Erzählungs- und Storytelling-Aufnahme ausgezeichnet werden. Diesen Preis könnte sie mit der Hörbuchversion ihrer Memoiren "Star of the Show: My Life on Stage" gewinnen.



Ob sie einen Grammy erhält, wird sich bei der Verleihung am 7. Februar 2027 zeigen. Zehnmal wurde Parton bereits ausgezeichnet. Zusätzlich erhielt die im August verstorbene Sängerin 2011 den Grammy für ihr Lebenswerk. Cyrus gewann bereits drei Grammys. (spot/cw)