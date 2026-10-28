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Bei der Premiere des asiatischen ESC-Ablegers am vergangenen Samstag in Bangkok griff der malaysische Privatsender TV3 an zwei Stellen in das internationale Sendesignal ein, um queere Sichtbarkeit aus der Übertragung zu entfernen (queer.de berichtete). Die Europäische Rundfunkunion (EBU), die den Wettbewerb an das Produktionsunternehmen Voxovation lizenziert hat, reagierte auf Berichte über die Kürzungen mit deutlicher Kritik.



Martin Green, der Direktor des Eurovision Song Contest, erklärte laut der britischen Zeitung "The Guardian": "Wir sind überrascht und enttäuscht zu erfahren, dass die Übertragung des Eurovision Song Contest Asia in Malaysia verändert wurde." Die Organisator*innen wollten den Vorfall nun aufarbeiten lassen: "Wir nehmen diese Angelegenheit ernst und werden uns schriftlich an Voxovation, die Produktionsfirma der Show, wenden, um Aufklärung zu fordern, und sie bitten, gemeinsam mit dem malaysischen Sender TV3 zu klären, warum dies geschehen ist." Zugleich betonte Green mit Blick auf die übrigen Teilnehmerländer: "Dies scheint sich ausschließlich auf die malaysische Ausstrahlung der Show zu beschränken, und alle anderen Übertragungen wurden nicht verändert."



Auch die verantwortliche Produktionsfirma Voxovation teilte in einer Stellungnahme mit, man sei sich der geäußerten Bedenken bewusst und "prüfe die Angelegenheit gemeinsam mit dem Sender, um die Umstände zu klären". Weiter hieß es seitens der Produzent*innen: "Wir arbeiten mit dem malaysischen Sender daran sicherzustellen, dass so etwas nicht noch einmal vorkommt." Eine Anfrage an den Medienkonzern Media Prima, zu dem TV3 gehört, blieb zunächst unbeantwortet.

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Zwei Eingriffe während der Finalshow

Dokumentiert wurden die Schnitte durch im Internet verbreitete Aufzeichnungen der TV3-Übertragung, deren Livestream inzwischen nicht mehr online abrufbar ist. Der erste Eingriff erfolgte während der Eröffnungsnummer zur thailändischen Kultur: Eine Szene, in der Drag-Performer*innen auf Streetfood-Wagen zu sehen waren, ersetzte TV3 durch eine weitwinklige Aufnahme aus den Proben.



Der zweite Schnitt betraf die Punktevergabe der nationalen Jurys. Für die Philippinen verkündete der bekannte Fernseh- und Comedy-Star Vice Ganda  der offen schwul ist, sich als nichtbinär identifiziert und sich in seinem Heimatland für queere Rechte einsetzt  die Wertung. Während das internationale TV-Signal zeigte, wie Vice Ganda der malaysischen Teilnehmerin Aina Abdul die Höchstwertung von zwölf Punkten zusprach, blendete TV3 lediglich die Punktetafel ein.

Unklare Vertragslage trotz "nicht verhandelbarer" Werte

Welche vertraglichen Konsequenzen der Vorfall nach sich zieht, ließen sowohl die EBU als auch Voxovation offen. Beide Organisationen machten keine Angaben dazu, ob die Teilnahmebedingungen die übertragenden Sender zu einer ungeschnittenen Ausstrahlung verpflichten oder welche Sanktionen bei Verstößen vorgesehen sind. Der Hintergrund: Anders als beim europäischen ESC, dessen Regelwerk öffentlich einsehbar ist, hat das TV-Produktions- und Lizenzunternehmen Voxovation die Lizenzverträge mit den teilnehmenden Sendern nicht offengelegt.



Noch im Vorfeld des Finales am Samstag hatte EBU-Kommunikationschef Dave Goodman auf die Frage, wie sich das Werteverständnis des Wettbewerbs mit der Teilnahme von Staaten wie Malaysia und Bangladesch vereinbaren lasse, erklärt, die Werte des Wettbewerbs seien "nicht verhandelbar". Beide Staaten drohen Homosexuellen wegen ihrer sexuellen Orientierung langjährige Haftstrafen und weitere Sanktionen an.



Bereits im Mai 2018 hatte die EBU die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Streamingdienst Mango TV beendet, nachdem dieser beim europäischen ESC unter anderem den irischen Beitrag herausgeschnitten und Regenbogenflaggen im Publikum unkenntlich gemacht hatte (queer.de berichtete). Damals begründete die EBU den Schritt damit, dass eine solche Zensur nicht mit ihren "Werten der Universalität und Inklusion" vereinbar sei.



Malaysia lässt queere Menschen verfolgen und schränkt Sichtbarkeit ein



In Malaysia werden gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen mit bis zu 20 Jahren Haft oder sogar Folterstrafen wie Stockschlägen bestraft. Menschenrechtsgruppen berichten seit Längerem von einem verschärften Vorgehen der Behörden gegen queere Menschen.



Im Jahr 2023 führte etwa der Bühnenprotest des Sängers der britischen Band The 1975 gegen die homophoben Gesetze des Landes samt eines Kusses mit einem Bandkollegen zum Abbruch eines gesamten Festivals (queer.de berichtete). Daraufhin verschärfte Malaysia die Einreiseregeln für ausländische Künstler*innen. Außerdem wurden Regenbogen-Swatch-Uhren im Land verboten, weil diese angeblich queeres Leben normalisierten (queer.de berichtete). Immer wieder gibt es Berichte über Massenfestnahmen in queeren Einrichtungen (queer.de berichtete). Der Sender TV3 selbst hatte sich erst im Februar 2025 öffentlich entschuldigt, nachdem männliche Gäste bei einer Red-Carpet-Veranstaltung in feminin gelesener Kleidung aufgetreten waren. (dk)