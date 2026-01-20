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In der Jugendverkehrsschule Berlin-Kreuzberg leuchten jetzt queere Ampelpärchen. Drei umgerüstete Fußgängerampeln an der Wiener Straße zeigen ein Frauenpaar, ein Männerpaar sowie ein Paar aus Frau und Mann, wie das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg mitteilte. Die Figuren halten sich an den Händen, dazu ist ein Herz zu sehen. Damit will der Bezirk laut Pressemitteilung "ein Zeichen für Gleichberechtigung und Akzeptanz" setzen.



"Queeres Leben gehört selbstverständlich in unser Stadtbild, zu dem auch Ampeln, Schilder und Straßennamen gehören", sagte Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann (Grüne). "Ich hoffe, dass wir bald auch im öffentlichen Straßenland diverse Ampelfiguren sehen." Eine gemeinsame Umsetzung mit der Senatsverwaltung sei dort bislang nicht möglich gewesen, teilte das Bezirksamt mit.



Herrmann hatte sich bereits im Sommer 2023 in einem Brief an die damalige Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) für gleich­geschlechtliche Ampelpärchen in ihrem Bezirk eingesetzt. Schreiner sprach damals von einer "charmanten Idee", die Verkehrsverwaltung kündigte eine wohlwollende Prüfung an (queer.de berichtete). Auf Berlins Straßen sind die Pärchen bis heute nicht zu sehen.

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"Mit den queeren Ampelpärchen setzen wir in der Jugendverkehrsschule ein sichtbares Zeichen für Vielfalt, Respekt und ein selbstverständliches Miteinander", sagte Schulstadtrat Andy Hehmke (SPD). "Kinder sollen früh erleben, dass unterschiedliche Lebensweisen zu unserer Stadtgesellschaft gehören und dass niemand ausgegrenzt wird." In der Jugendverkehrsschule lernen Kinder im Alter von drei bis 14 Jahren, sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen  zu Fuß und auf dem Rad.



In vielen anderen Städten gehören queere Ampelpärchen längst zum Stadtbild, etwa in München, Köln, Frankfurt am Main und Hamburg (queer.de berichtete). In Düsseldorf wurden im September 36 Ampeln mit Vielfaltsmotiven ausgestattet (queer.de berichtete). (cw)