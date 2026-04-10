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Symbolbild: Hautveränderungen bei einer Mpox-Infektion (Bild: UKHSA)

In Schwerin ist eine Infektion mit Mpox gemeldet worden. Wie der NDR berichtet, wurde der Fall dem Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern vor knapp einer Woche übermittelt. Es ist demnach der einzige Mpox-Fall im Land in diesem Jahr.



Laut einer Statistik des Robert Koch-Instituts (RKI) wurden in Mecklenburg-Vorpommern seit 2022 nur elf Fälle der früher als Affenpocken bezeichneten Krankheit registriert. In Berlin waren es im selben Zeitraum fast 2.300. Im Mai 2025 war erstmals auch im Landkreis Nordwestmecklenburg eine Infektion nachgewiesen worden.



Berlin ist bundesweit der Schwerpunkt der Mpox-Infektionen. Bis Ende August wurden dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) in diesem Jahr 156 Fälle gemeldet, darunter auch einige Frauen. Deutschlandweit verzeichnete das RKI bis dahin 375 Fälle (queer.de berichtete). In der Hauptstadt zirkuliert seit Jahresbeginn auch die Variante Klade Ib, die zuvor vor allem in Zentralafrika verbreitet war (queer.de berichtete).



Mpox ist eine seltene Erkrankung und wird durch engen Körperkontakt übertragen, vor allem beim Sex. Ansteckungsgefahr besteht vor allem dann, wenn man in Kontakt mit den typischen Hautveränderungen (Bläschen oder Schorf) der Mpox-Infizierten kommt. Auch eine Tröpfcheninfektion ist möglich, also durch Speichel.



Bestimmten Personengruppen wird eine Impfung gegen Mpox empfohlen. Dazu zählen unter anderem Männer, die Sex mit Männern haben und häufig den Partner wechseln, sowie Sexarbeiter*­innen. Für eine Grundimmunisierung sind zwei Dosen erforderlich. (cw)