

Die Kölner Polizei ermittelt nach einer möglichen Überfallserie auf schwule Männer (Bild: maxfleischmann / unsplash

Heute, 11:18h 2 Min.

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Drei Männer im Alter von 36, 51 und 57 Jahren sollen bei Verabredungen in ihren Kölner Wohnungen Opfer von Raubstraftaten geworden sein. Das teilte die Domstadt-Polizei am Dienstag mit.



Die Opfer hatten sich über dieselbe Dating-Plattform mit anderen Männern verabredet und bemerkten später Überweisungen, die sie nach eigenen Angaben nicht veranlasst hatten. Die Kriminalpolizei prüft, ob bei den Treffen K.-o.-Tropfen im Spiel waren und ob die Fälle zusammenhängen.



Am frühen Sonntagmorgen erstattete ein 57-Jähriger Anzeige und gab an, sich während eines Treffens zunehmend unwohl gefühlt zu haben. Später habe er eine Überweisung und Bargeldabhebungen von mehreren tausend Euro bemerkt.



Bereits am Samstag hatte ein 36-Jähriger in einer Online-Anzeige eine mehrstündige Erinnerungslücke geschildert. Nach eigenen Angaben stellte er Überweisungen, Kartenzahlungen und Bargeldabhebungen fest. Außerdem hätten Bargeld und mehrere Gegenstände aus seiner Wohnung gefehlt.



Ein 51-Jähriger berichtete zudem, dass ihm bei einem Treffen in der Nacht zum vergangenen Donnerstag ebenfalls schwindelig geworden sei. An den weiteren Verlauf könne er sich nicht erinnern. Am Morgen habe er bemerkt, dass Bargeld fehlte und Überweisungen von seinem Konto abgegangen waren.

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Übereinstimmende Täterbeschreibung in zwei Fällen

Der 51-Jährige und der 57-Jährige gaben übereinstimmende Täterbeschreibungen an: Der Verdächtige wurde als ein rund 1,75 Meter großer Mann mit schwarzen Haaren und einem Kreuz-Tattoo auf der Brust beschrieben.



Die Ermittler*innen des Kriminalkommissariats 14, das insbesondere für Raubdelikte zuständig ist, bitten Zeug*innen und mögliche weitere Betroffene, sich unter der Rufnummer (0221) 229-0 oder per E-Mail an zu melden.

Immer wieder gibt es Berichte über Überfälle im Rahmen des schwulen Online-Datings: Vergangenen Monat wurde in Berlin ein 18-jähriger Intensivtäter zu einer Jugendstrafe von sechs Jahren verurteilt (queer.de berichtete). Der Verurteilte hatte gezielt schwule Männer über gefälschte Profile in deren Privatwohnungen aufgesucht. Dort verschaffte er bewaffneten Komplizen Zutritt, um die Opfer zu bedrohen, auszurauben und massiv einzuschüchtern.



Der Bundestag hatte erst Anfang des Monats eine Strafverschärfung für den Einsatz von K.o.-Tropfen beschlossen (queer.de berichtete). (cw)