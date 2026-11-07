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Das Kunstmagazin "Monopol" hat die Österreicherin Florentina Holzinger (40) zur einflussreichsten Künstlerin des Jahres gewählt. Mit ihrer Arbeit für den österreichischen Pavillon habe die Choreographin den meistbeachteten Beitrag auf der Biennale in Venedig geschaffen und ihren Namen mit einem Schlag auf die Agenda der internationalen Kunstwelt gesetzt, schrieb Chefredakteurin Elke Buhr.



Holzinger arbeitet unter anderem auch an der Berliner Volksbühne. In Venedig ließ sie für ihren Beitrag "Seaworld Venice" Teile des österreichischen Pavillons fluten. Ihre Performerinnen fahren dort etwa nackt Jetski oder sitzen in einem Tank, der mit geklärtem Urin gefüllt sein soll. Die Arbeit ist noch bis Sonntag zu sehen.

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Queere Nymphen im Pavillon

In "Seaworld Venice" tritt eine queere Gruppe von Nymphen auf: Akrobatinnen, Stuntfrauen und Taucherinnen, die Holzinger als Bewohnerinnen eines beschädigten Ökosystems in Szene setzt. Die Künstlerin knüpfe damit an jahrhundertealte Vorstellungen weiblicher Gemeinschaften an, analysierte Axel Krämer auf queer.de. Queerness erscheine hier "nicht als Alternative zur gesellschaftlichen Realität" (queer.de berichtete).



Sie sei die einflussreichste Performancekünstlerin der Gegenwart und habe große Themen wie den Klimawandel und weibliche Selbstermächtigung getroffen, schrieb "Monopol". Bereits vor zwei Jahren hatte Holzinger das Ranking angeführt, damals nach den Debatten um ihre Operninszenierung "Sancta".



Die 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Kunstwelt



Die queere Opernperformance, entstanden für das Mecklenburgische Staatstheater Schwerin, zeigt lesbische Liebesszenen und nimmt christliche Rituale aufs Korn. Bei Vorstellungen in Stuttgart klagten mehrere Zuschauer*innen über Übelkeit, Holzinger berichtete danach von Drohungen und Hass gegen ihr Team (queer.de berichtete).



Am Dienstag veröffentlichte das Magazin nun seine diesjährige Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Kunstwelt. Die Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission, Maria Böhmer, landet auf Platz 2. Danach folgen die britische Künstlerin Tracey Emin, die Modeunternehmerin und Mäzenatin Miuccia Prada sowie der US-Künstler Arthur Jafa.

Wer es noch auf die Liste schafft

Mehrere Kunstschaffende aus Deutschland schaffen es in das Ranking, etwa der Fotograf Wolfgang Tillmans sowie die Künstlerinnen Anne Imhof, Hito Steyerl und Gabriele Stötzer. Auch das Team des diesjährigen deutschen Pavillons in Venedig ist vertreten: Künstlerin Sung Tieu, ihre verstorbene Kollegin Henrike Naumann sowie Kuratorin Kathleen Reinhardt.



Tillmans, der offen schwul lebt, wurde in den 1990er Jahren mit Fotos aus der Clubszene und der LGBTI-Community bekannt und gilt bis heute als einer der prägenden Chronisten queeren Lebens. In diesem Jahr erhielt er den mit 150.000 Franken dotierten Roswitha-Haftmann-Preis, den höchstdotierten Kunstpreis Europas. Anne Imhof setzte sich zuletzt in ihrer Ausstellung "Wish You Were Gay" mit queeren Wahlfamilien auseinander.



Auf der Liste stehen etwa auch der Direktor der Neuen Nationalgalerie in Berlin, Klaus Biesenbach, das Leitungsduo des Hamburger Bahnhofs in Berlin, Sam Bardaouil und Till Fellrath, die Chefin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Marion Ackermann, sowie die Direktorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Susanne Gaensheimer. Auch Jérémie Queyras, der das Porträt von Ex-Kanzlerin Angela Merkel malte, schafft es in die Top 100. (dpa/cw)