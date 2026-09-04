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Im Vorfeld des ersten Wahlgangs zur französischen Präsidentschaftswahl im April hat Marine Le Pen vom rechtspopulistischen Rassemblement National (RN) eine ihrer langjährigen gesellschaftspolitischen Positionen geräumt. In dem am Sonntag veröffentlichten Jugend-Interviewformat "Brevet présidentiel" des französischen Parlamentssenders LCP-AN erklärte Len Pen im Gespräch mit dem 15-jährigen Schüler Noa aus Bordeaux, dass sie die gleichgeschlechtliche Ehe nicht mehr abschaffen wolle.



Der junge Moderator erinnerte die 58-Jährige daran, dass sie im Jahr 2013 nach der Öffnung der Ehe noch angekündigt hatte, dass sie bei der Machtübernahme wieder ein Ehe-Verbot für Schwule und Lesben einführen würde. Auf die Frage, ob sie daran festhalte, antwortete Le Pen: "Nein, ich habe meine Meinung eindeutig geändert."



Zur Begründung verwies die Politikerin, die zum vierten Mal für das höchste Staatsamt kandidiert, auf ihre damals angebliche Sorge vor Folgeregelungen im Abstammungsrecht: "Meine Befürchtung war, dass die Ehe für alle in Wirklichkeit beispielsweise die Tür für die Leihmutterschaft öffnet, gegen die ich nach wie vor bin."



Da die in Frankreich weiterhin verbotene Leihmutterschaft jedoch auch mehr als ein Jahrzehnt nach der Eheöffnung nicht legalisiert wurde, sieht Le Pen ihren früheren Einwand als hinfällig an: "Aber bislang hat die Ehe für alle nicht zu diesem Zugang zur Leihmutterschaft geführt. Sie sehen also: Man kann sich in der Politik weiterentwickeln, das ist keine Schande. Man muss nur erklären, warum man unter Umständen dazu gebracht wird, seine Meinung zu ändern."

Gegen Ende des Gesprächs bekräftigte die Rechtspopulistin diesen Kurs noch einmal grundsätzlich: "Es kommt gewiss vor, dass ich wie alle anderen auch Fehler mache, dafür gibt es kein Alter. Aber wenn ich es tue, habe ich die Aufrichtigkeit, es zuzugeben, und wenn ich meine Meinung ändere, zu erklären, warum."

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Werben um die politische Mitte

Auch in anderen Themenbereichen gesteht Le Pen Falscheinschätzungen in der Vergangenheit ein. Auf die abschließende Frage, welchen konkreten Vorschlag ihrer politischen Laufbahn sie heute bereue, nannte Le Pen zudem ihre langjährige Forderung nach einem Verbot der doppelten Staatsbürgerschaft: "Ich denke, dass ich einen Fehler begangen habe, weil ich mit dieser Aussage bei denjenigen, die die doppelte Staatsbürgerschaft besitzen, den Eindruck erweckt habe, ich hege ihnen gegenüber eine Art Misstrauen hinsichtlich der Liebe oder des Engagements, das sie für Frankreich aufbringen können." Sie sei von diesem Vorschlag abgerückt, "weil es selbstverständlich keinerlei Grund gibt, auch nur den geringsten Verdacht gegenüber denjenigen zu hegen, die zwei Staatsangehörigkeiten besitzen".



Politische Beobachter*innen werten die jüngsten Vorstöße der in Umfragen führenden Kandidatin als gezielten Versuch, vor dem Urnengang im Frühjahr Wähler*innen der bürgerlichen Mitte für sich zu gewinnen. Immerhin befürworten laut Umfragen mittlerweile mehr als zwei Drittel der Menschen in Frankreich die Ehe für alle. Bei den Protesten gegen das Gesetz im Jahr 2013 hatte Le Pen die landesweiten Großdemonstrationen zwar politisch unterstützt, war den Märschen jedoch bereits damals persönlich ferngeblieben. Noch 2017 war sie bei der Präsidentschaftswahl offen dafür, die Ehe für alle wieder abzuschaffen (queer.de berichtete). Bereits 2022 ruderte der RN aber zurück und forderte im Wahlprogramm nicht mehr direkt die Abschaffung der Gleichbehandlung im Ehe-Recht.



Im RN gibt es auch mehrere hochrangige schwule Politiker  allen voran Sébastien Chenu, der Ende Oktober sogar Marine Le Pens Nachfolge als Vorsitzender der RN-Fraktion in der Nationalversammlung angetreten hat.

Empörung im rechten Lager

Innerhalb ihrer eigenen Anhängerschaft sorgte der Schwenk in den sozialen Medien umgehend für heftigen Widerspruch. Auf der Plattform X machten zahlreiche Sympathisant*innen des rechten Lagers die Eheöffnung für gesellschaftliche Entwicklungen verantwortlich, die sie bekämpfen. Laut "profil" hieß es dort unter anderem, die Ehe für alle sei der Startschuss für "die Gendertheorie, die Transsexuellen, die Transvestiten, die Non-Binären" gewesen  und damit "der Superstart für alle Übel des LGBT-Wahnsinns".



Andere Nutzer*innen warfen der Kandidatin eine Abkehr von den Grundsätzen ihrer Partei vor und legten ihr den Parteiaustritt nahe: "Du kannst aus dem Rassemblement National austreten und zu den Sozialisten gehen und deinen Platz einem Rechten überlassen." Ein weiterer Kommentar stellte mit Blick auf den Wahltermin im Frühjahr die Frage: "Werden Sie bis April auch ihre Meinung zur Immigration ändern?"



Aus der Parteiführung des Rassemblement National gab es aber bislang keinen Widerspruch gegen die Äußerungen von Le Pen. Führende RN-Politiker*innen tragen die langfristige Strategie der "Entteufelung" (dédiabolisation) mit, die auf eine Wählerschaft aus der bürgerlichen Mitte abzielt. Diese Strategie ist auch der Hauptgrund, warum der RN sich weigert, mit der offen rechtsextremen AfD eine Fraktion im Europaparlament zu bilden.



Marines Vater, der frühere Parteichef Jean-Marie Le Pen (1928-2025), hatte Homosexuelle noch als "biologische und soziale Anomalie" bezeichnet. 2018 wurde er wegen Anstiftung zum Hass auf Homosexuelle zu einer Geldstrafe verurteilt (queer.de berichtete).



RN bleibt trotz Schwenks in großen Teilen queerfeindlich



Während Marine Le Pen ihre Rhetorik gegenüber cisgeschlechtlichen Schwulen und Lesben in den vergangenen Jahren geglättet hat und nun auch die Ehe für alle akzeptiert, verfolgen sie und ihre Partei bei den meisten anderen queeren Themen weiterhin einen restriktiven Kurs. So lehnt der RN die Aufklärung über queere Menschen an Schulen oder das Selbstbestimmungsrecht von trans Menschen ab. Bei Gesetzesberatungen stimmte die RN-Fraktion in der aktuellen Legislaturperiode wiederholt gegen Schutz- und Antidiskriminierungsvorschriften für trans Personen  etwa gegen die Berücksichtigung der Geschlechtsidentität bei Leibesvisitationen in Haftanstalten sowie gegen Verbesserungen bei der medizinischen Versorgung.



Laut einer Auswertung der Abstimmungen in der französischen Nationalversammlung aus dem Juni unterstützt der Rassemblement National lediglich rund zwölf Prozent aller Gesetzesinitiativen und Änderungsanträge zur Stärkung von queeren Rechten  das ist der niedrigste Wert aller im Parlament vertretenen Fraktionen. Auch im Europaparlament stimmten RN-Abgeordnete wiederholt gegen Resolutionen für queere Rechte sowie für ein EU-weites Verbot sogenannter Konversionstherapien. (dk)