Heute, 13:17h 2 Min.

2 Min.

Mit Aussagen anlässlich des Gedenkens zum Volkstrauertag hat Thüringens AfD-Fraktionsvorsitzender Björn Höcke für Empörung gesorgt. Er wolle "zuvorderst an das Leid meiner Landsleute" erinnern, sagte Höcke bei einer Rede vor dem Kriegerdenkmal im Kurpark Heiligenstadt im thüringischen Landkreis Eichsfeld, die er auf Instagram veröffentlicht hat. "Weil dieser Volkstrauertag ein deutscher Volkstrauertag ist, kein französischer, kein englischer, kein russischer, kein jüdischer Volkstrauertag, sondern ein deutscher Volkstrauertag", so der AfD-Politiker weiter.



Die Äußerung sorgte für scharfe Kritik: Der Leiter der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Jens-Christian Wagner, nannte die Äußerung einen "Tiefpunkt". Er warf Höcke vor, sich in die Tradition der Nationalsozialisten zu stellen: "Höcke nutzt den Volkstrauertag, um Juden explizit aus der deutschen Gesellschaft auszuschließen", schrieb der Historiker auf der Plattform X.



Der FDP-Bundesvorsitzende Wolfgang Kubicki schrieb ebenfalls auf X, Höckes Äußerung sei "ungehemmt zutage tretender Antisemitismus".

- Werbung -



Angesichts der Kritik und mehrerer Medienberichte nahm Höcke selbst Stellung und nannte die Äußerung eine "sprachliche Ungenauigkeit": "Natürlich möchte ich nicht deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens ausschließen", erklärte er am Montag auf X und warf seinen Kritikern vor, den Zusammenhang seiner Rede zu ignorieren. Höcke ist in dem umstrittenen Video seiner Rede auch zu hören mit dem Satz: "Wir erinnern unserer deutschen Toten, was denn sonst? Ohne die anderen Toten zu vergessen. Natürlich nicht."



Am Volkstrauertag gedenkt Deutschland der Millionen Toten beider Weltkriege und der Opfer des Nationalsozialismus. In das Gedenken einbezogen sind auch die Menschen, die in der NS-Zeit wegen ihrer geschlechtlichen oder sexuellen Identität verfolgt und getötet wurden. Der Volkstrauertag wird jährlich zwei Sonntage vor dem ersten Advent mit zahlreichen Gottesdiensten, Kranzniederlegungen und Gedenkstunden in ganz Deutschland begangen. (dpa)