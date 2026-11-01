

Tessa Bury / wikipedia) Tony Tulathimutte wurde in den USA mit einem O. Henry Award und einem Whiting Award ausgezeichnet (Bild:

Heute, 14:20h 3 Min.

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Der US-Schriftsteller Tony Tulathimutte hat den "Spiegel"-Buchpreis 2026 gewonnen. Das Nachrichtenmagazin zeichnete am Montagabend in Hamburg seinen Erzählband "Fiasko" (Amazon-Affiliate-Link ) aus, der im August in der Übersetzung von Stefanie Jacobs, Stefanie Ochel und Jan Schönherr bei dtv erschienen ist. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wurde zum zweiten Mal vergeben.



"Wer um Anerkennung buhlt, riskiert Zurückweisung. Von dieser Demütigung erzählt Tony Tulathimutte in 'Fiasko. Fiktionen' mit seltener Brillanz", heißt es in der Begründung der Jury. "Mit kühlem Blick sieht der Erzähler seinen Figuren in ihrer Verletztheit und Verblendung zu und stürzt die Lesenden in Abgründe der Fremdscham, Betroffenheit und des hysterischen Gelächters." Statt seine Figuren bloß lächerlich zu machen, lege der Autor ihre Tragik frei. "Kein anderes Buch hat die fatale Mischung von Selbstbezüglichkeit, Fragilität und neuen Medientechnologien, die uns alle in den Wahnsinn treibt, je so schonungslos seziert. Und keines war so komisch."

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Schwuler Protagonist mit sadistischen Fantasien

Die miteinander verflochtenen Erzählungen handeln von Menschen, die sich online wie offline permanent fragen, was andere von ihnen halten. In "Ahegao" steht ein schwuler Thai-Amerikaner im Mittelpunkt, der sich mit Anfang 30 per Rundmail bei Familie und Freund*innen outet. In seiner ersten Beziehung fürchtet er, sein Partner könne sich von seinen sadistischen Fantasien abgestoßen fühlen. Weitere Geschichten erzählen von einem Mann, der sich als Feminist gibt und nach Zurückweisungen Frauen für seine Erfolglosigkeit verantwortlich macht, und von einer unglücklich verliebten Frau, die sich in eine zerstörerische Obsession steigert.



"Fiasko" sei nicht für jede Stimmung und jedes Publikum geeignet, schrieben wir im August über den Erzählband. "Die sexuellen Fantasien und Erniedrigungen können abstoßend wirken. Doch gerade diese Übertreibungen sind eminent für den satirischen Charakter. Das Buch zwingt, zwischen Abscheu, Schadenfreude und Mitgefühl zu wechseln."

Auf der Shortlist stand auch Olivia Laing

"Obwohl ich nicht an einen gesellschaftlichen Nutzen der Literatur glaube, bin ich mehr als dankbar, dass der Versuch, ehrlich zu sein, in einer Zeit, in der heimtückische Lügen und Leichtgläubigkeit um sich greifen, nicht bestraft wird, sondern im Gegenteil Anerkennung finden kann  so makaber diese Ehrlichkeit auch sein mag", sagte der 43-jährige Tulathimutte. Die Verleihung war sein erster Auftritt in Deutschland seit dem internationalen Erfolg des Buches. In den USA war "Fiasko" 2024 unter dem Titel "Rejection" erschienen und stand auf der Longlist für den National Book Award.



Auf der Shortlist standen außerdem Olivia Laing, Valeria Gordeev, Maggie O'Farrell und Clemens J. Setz. Im vergangenen Jahr war Rachel Kushner für ihren Roman "See der Schöpfung" ausgezeichnet worden.



Am Mittwoch (19:30 Uhr) liest Tulathimutte in der Hamburger Buchhandlung stories!, moderiert von Jurymitglied Arno Frank. Auch im Fernsehen ist "Fiasko" Thema: Der "Literaturclub" des Schweizer Fernsehens SRF diskutiert am Dienstagabend (22.25 Uhr, zeitgleich im Livestream) über das Buch, das "Literarische Quartett" im ZDF am 27. November (23.30 Uhr). Die ZDF-Sendung ist bereits ab 10 Uhr in der Mediathek abrufbar. (cw)