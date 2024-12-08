Von Axel Winter

Heute, 14:23h 6 Min.

Heute, 14:23h 6 Min.

Der Wind ist das Erste, was dir auffällt. Er weht fast ununterbrochen über Aruba, warm und kräftig, und er hat die Divi-Divi- und Fofoti-Bäume am Eagle Beach so schief gebogen, dass sie wie erstarrte Tänzer*innen im Sand stehen. Das Zweite ist das Licht: ein Türkis im Wasser, das fast künstlich wirkt, und ein Himmel, der sich selten mit Wolken aufhält. Willkommen auf der "One Happy Island", wie sich Aruba selbst nennt.



Die rund 30 Kilometer lange Insel vor der Küste Venezuelas gehört als autonomes Land zum Königreich der Niederlande. Das merkt man an den pastellfarbenen Giebelhäusern in der Hauptstadt Oranjestad, an den Gouda-Bergen im Supermarkt und daran, dass man mit Niederländisch und Englisch problemlos durchkommt. Im Alltag sprechen die Arubaner*innen allerdings Papiamento, eine kreolische Sprache mit spanischen, portugiesischen, niederländischen und afrikanischen Wurzeln. Das erste Wort, das du lernen solltest: "Bon bini"  herzlich willkommen.

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Raus aus dem deutschen Winter

Während zu Hause der Nieselregen gegen die Fenster klatscht, liegen die Temperaturen auf Aruba das ganze Jahr um die 30 Grad. Ein großer Vorteil gegenüber vielen anderen Karibikzielen: Die Insel liegt außerhalb des Hurrikangürtels. Die beste Reisezeit ist also eigentlich immer  im Winter kommt noch der Karneval dazu. Von Januar bis Mitte Februar wird gefeiert, den Abschluss bildet die große Parade durch Oranjestad, bevor die Strohpuppe von König Momo verbrannt wird. Wer Kostüme, Federn und Glitzer liebt, ist hier goldrichtig.



Der Aruba Karneval ist eine der größten und farbenfrohesten Kulturveranstaltungen der Karibik (Bild: Aruba Tourism Authority)

Die meisten Hotels reihen sich an der Westküste entlang der Strände Eagle Beach und Palm Beach. Palm Beach ist die lebhaftere Ecke mit Hochhaushotels, Casinos und Beachbars. Eagle Beach ist breiter, ruhiger und regelmäßig in den Rankings der schönsten Strände der Welt vertreten. Tipp: Komm zum Sonnenaufgang oder zur letzten Stunde vor Sonnenuntergang, dann hast du die berühmten Bäume fast für dich allein.



Ja, ich will  auch auf Aruba



Für queere Reisende hat sich Aruba in den letzten Jahren zu einer der entspanntesten Adressen der Karibik entwickelt  in einer Region, in der einige Staaten Homosexualität bis heute kriminalisieren. Seit Juli 2024 dürfen gleichgeschlechtliche Paare auf Aruba heiraten. Geschenkt wurde das der Community nicht: Die Inselregierung hatte sich bis zum obersten Gericht der Niederlande gegen die Ehe für alle gewehrt  und verloren.



Wie sehr sich die Insel seitdem verändert hat, zeigt die Geschichte von Edjean Semeleer. Der Sänger, der auf Aruba aufgewachsen ist und schon als Kind im lokalen Fernsehen auftrat, hat im Februar 2025 seinen Mann Arthur geheiratet  unter freiem Himmel, mitten in der Karnevalswoche. Zwei Tage später, so erzählte er dem britischen Magazin "Attitude", hätten ihn und seinen Mann Hunderte Menschen umarmt und um Fotos gebeten. Heute könne er mit seinem Mann durch die Straßen gehen, ohne sich kleiner machen zu müssen: "Ich kann offen lieben und offen ich selbst sein." Als Hochzeitsredner beobachtet Semeleer zudem, dass sich immer mehr gleichgeschlechtliche Paare aus dem Ausland für eine Trauung auf Aruba entscheiden.



Auch die Tourismusbehörde wirbt inzwischen offensiv um LGBTI-Gäste. Zahlreiche Hotels sind von der Travel Alternatives Group (TAG) zertifiziert, ihre Mitarbeitenden haben Diversity-Schulungen durchlaufen. Händchenhalten am Strand oder im Hotelrestaurant sorgt in den touristischen Gegenden für keine hochgezogenen Augenbrauen. Abseits davon ist die Gesellschaft allerdings etwas konservativer und stark katholisch geprägt  ein wenig Fingerspitzengefühl schadet nicht.



Zwischen Wüste und Wandmalereien



Wer nur am Strand liegt, verpasst die andere Seite der Insel. Fast ein Fünftel Arubas nimmt der Arikok-Nationalpark ein: eine karge Landschaft aus Kakteen, Felsen und Kalksteinhöhlen, durch die man am besten mit dem Jeep oder auf einer geführten Tour holpert. Ziel vieler Ausflüge ist der Natural Pool, ein von Lavafelsen umschlossenes Naturbecken, in das die Brandung schwappt. Im Inselinneren lohnen die bizarren Felsformationen von Ayo mit uralten Felszeichnungen einen Abstecher.



Das beste Off-Road-Abenteuer der Insel: Natural Pool im Nationalpark Arikok (Bild: Aruba Tourism Authority)

Zum Schnorcheln geht es nach Mangel Halto oder Boca Catalina, Taucher*innen erkunden das Wrack der Antilla, eines im Zweiten Weltkrieg versenkten deutschen Frachters. Und wer genug von Natur hat, fährt in den Süden nach San Nicolas: Die einstige Raffineriestadt hat sich dank Dutzender großformatiger Wandbilder zum Kunstviertel der Insel gemausert.



Oranjestad selbst ist überschaubar und lässt sich gut zu Fuß erkunden. Am Fort Zoutman mit dem Willem-III.-Turm, dem ältesten Gebäude der Insel, beginnt ein Bummel durch die Altstadt, der dich irgendwann an die Uferpromenade führt. Hunger? Probier Keshi Yena, das Nationalgericht  ein mit gewürztem Fleisch, Oliven und Rosinen gefüllter und überbackener Gouda. Dazu ein kühles Balashi, das Inselbier, oder einen Rumpunsch.



Das Rathaus von Oranjestad ist eines der schönsten erhaltenen Häuser im karibisch-neobarocken Kolonialstil (Bild: Aruba Tourism Authority)

Wenn die Cage Dolls auf die Bühne kommen



Eine große Szene wie in Amsterdam oder Gran Canaria darfst du auf einer Insel mit gut 100.000 Einwohner*innen nicht erwarten. Was es gibt, hat aber Charakter. Fixpunkt des queeren Nachtlebens ist der Cage Nightclub, geöffnet von Donnerstag bis Samstag. Donnerstags gehört die Bühne den "Cage Dolls", einer aufwendig inszenierten Dragshow, die selbst weitgereiste Gäste regelmäßig zu Superlativen hinreißt. Am Wochenende wird bis spät getanzt. Kleiner Rat: Trinkgeld für die Queens nicht vergessen!



Eigene Gay-Bars sucht man darüber hinaus vergeblich  vermissen wird man sie kaum. In den Bars und Clubs entlang des Palm Beach mischt sich das Publikum, queere Gäste sind dort selbstverständlich willkommen. Und wer es ruhiger mag, lässt den Abend mit einem Cocktail an einer der Beachbars ausklingen, während die Sonne im Meer versinkt.



Wer im Juni kommt, kann den Pride Month miterleben. In den vergangenen Jahren war das Kulturzentrum Cas di Cultura in Oranjestad der Mittelpunkt der Veranstaltungen, mit Lesungen, Kunstausstellungen und Drag-Bingo. Mitorganisiert wird das unter anderem von der LGBTI-Organisation Fundacion Orguyo Aruba.



"One Happy Island": Der Slogan der Insel wird sogar in den Pass gestempelt (Bild: lanceplaine / unsplash

Schlafen mit Regenbogenflagge



Ein Hotel, das in queeren Reiseführern immer wieder auftaucht, ist das Bucuti & Tara Beach Resort am Eagle Beach. Das Haus ist nur für Erwachsene, gilt als erstes CO2-neutrales Hotel der Karibik und hisst die Regenbogenflagge gleich neben der niederländischen und der arubanischen. Zweimal pro Woche gibt es Kino unter Sternen direkt am Strand. Ebenfalls TAG-zertifiziert und zentral gelegen ist das Renaissance-Resort in Oranjestad, dessen Gäste per Wassertaxi auf eine hoteleigene Privatinsel übersetzen  inklusive Flamingos.



Am Ende des Tages sitzt du dann wieder am Strand, ein Glas in der Hand, der Wind zerzaust die Frisur, und die Sonne versinkt im Meer. "One Happy Island" klingt nach Marketing. Aber in diesem Moment glaubst du es.