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Die stellvertretende AfD-Fraktionschefin Beatrix von Storch hat in einer Stellungnahme auf der Plattform X sowie einem begleitenden Beitrag auf ihrem Propaganda-Portal "Freie Welt" Bundespräsidentschaftskandidatin Ilse Aigner (CSU) vorgeworfen, kritischen Fragen zu ihrer gesellschaftspolitischen Positionierung auszuweichen.



Hintergrund ist, dass Aigner vor einer Woche eine Vorstellung bei der AfD-Bundestagsfraktion abgelehnt hatte. Konkreter Anlass war ein Beitrag von Beatrix von Storch auf X, in dem diese Aigners Nominierung als "Armutszeugnis" bezeichnet hatte. Damit habe sich ein Besuch bei der Rechtsaußen-Fraktion erübrigt, sagte ihr Stabschef. CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann verteidigte die Absage mit dem Argument, die AfD habe kein Interesse an einer ernsthaften Auseinandersetzung mit der Kandidatin.



Von Storch ist deswegen offenbar immer noch sauer  und legte am Montag nach: "Ilse Aigner will sich nicht bei der AfD-Fraktion vorstellen. Das ist schade. Ich hätte ihr nämlich gern einige Fragen gestellt", so die 55-Jährige. Besonders Aigners Wandel in der Queerpolitik stößt der AfD-Frau auf: "Ich hätte sie gern gefragt, ob sie als Bundespräsidentin vor dem Schloss Bellevue die Regenbogenflagge hissen wird, wie sie es vor dem Bayerischen Landtag getan hat. Außerdem hätte ich sie gern gefragt, ob sie weiter zu ihrem Nein zur Abschaffung des Paragraphen 218 und zur Ehe für alle steht, oder ob sie ihre Überzeugung geändert hat." Von Storch deutete an, dass Aigner Angst vor derartigen Fragen habe: "Oder sollte sie nur deshalb nicht zur AfD-Fraktion gekommen sein, weil sie genau diese Fragen fürchtet?"



(Bild: X)

Aigner hatte im November 2016, also sieben Monate vor der überraschenden Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben, im Bayerischen Landtag gegen einen Grünen-Antrag zur vollständigen rechtlichen Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare gestimmt  wie alle Mitglieder ihrer Fraktion (queer.de berichtete). Als Präsidentin des Bayerischen Landtags setzte Aigner später deutlich andere Akzente im Umgang mit der queeren Community (queer.de berichtete). 2022 rückte der Landtag unter Aigners Leitung die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus etwa in den Mittelpunkt seines jährlichen Holocaust-Gedenkens. Unter anderem ließ sie zum Münchner CSD erstmals die Regenbogenfahne vor dem Maximilianeum hissen und verteidigte diese als Symbol für Gleichberechtigung, Akzeptanz, Solidarität und demokratische Werte. Damit stellte sie sich offen gegen Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU), die eine Hissung der Regenbogenfahne zum CSD kurz zuvor am Bundestag verboten hatte (queer.de berichtete).

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Storch-Portal: Queere Menschen "spalten" und richten sich "gegen die Mehrheit"

Von Storch ist wegen der Hissung des Symbols der queeren Community noch immer aufgebracht. Auf dem Portal "Freie Welt", das von ihrem Ehemann Sven von Storch verantwortet wird, heißt es in dem Bericht über ihren Tweet: "Die Regenbogenfahne ist kein neutrales Zeichen der Toleranz. Sie ist das politische Kampfsymbol einer aggressiven aktivistischen Minderheit." Und weiter: "Kaum ein anderes Symbol hat in den vergangenen Jahrzehnten mehr zur Spaltung der Deutschen beigetragen." Wer diese vor dem Bayerischen Landtag hissen lasse, stelle "sich auf die Seite einer polarisierenden Bewegung und gegen die Mehrheit".



Die AfD hält weiterhin daran fest, dass ein Ehe-Verbot für Homosexuelle wiedereingeführt werden solle  und glaubt offenbar, damit zur "Mehrheit" zu gehören. Allerdings sprechen sich laut Umfragen 70 bis 80 Prozent der Menschen in Deutschland für die Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben im Ehe-Recht aus.

Anders als Le Pen hält AfD an Totalopposition gegen queere Rechte fest

Auch in anderen westeuropäischen Ländern gibt es ähnliche Zustimmungsraten. Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen hat daher kürzlich erklärt, dass sie bei diesem Thema ihre Meinung geändert habe und bei einer Machtübernahme die Ehe für alle nicht mehr abschaffen wolle (queer.de berichtete). Die AfD hat bislang jedoch daran festgehalten, dass ausschließlich Mann und Frau eine Ehe schließen sollten  zuletzt etwa im Bundestagswahlprogramm 2025.



Die Bundesversammlung soll am 30. Januar 2027 den Nachfolger oder die Nachfolgerin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wählen. Da Aigner die Unterstützung von CDU, CSU, SPD und Grünen hat, gilt ihre Wahl als so gut wie sicher. Die AfD nominierte hingegen den früheren Fußball-Weltmeister Thomas Berthold als Kandidaten. Berthold ist in den letzten Jahren vor allem wegen seiner Nähe zu Verschwörungstheorien kritisiert worden. So übernahm er Aussagen der antisemitischen "Reichsbürger"-Bewegung oder erklärte im rechtsextremen österreichischen Sender AUF1: "Dieser Woke-Scheiß, dieses Gendern, dieses Klimathema. Das sind alles Lügen, genauso wie Corona eine Lüge war." (cw)