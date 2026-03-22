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Bei der elften Verleihung des Deutschen Musical Theater Preises am Montagabend im Berliner Tipi am Kanzleramt räumten Produktionen mit queeren Themen ab. Allen voran wurde "Wir sind am Leben  Das Berlin Musical" im Theater des Westens als "beste Uraufführung" ausgezeichnet und sicherte sich insgesamt drei Trophäen. Auch das vom Förderverein Queeres Musiktheater koproduzierte Stück "Im Auge des Sturms" sowie Produktionen aus Wien und Karlsruhe waren unter den Preisträger*­innen.



Triumph für Peter Plate



Den wichtigsten Preis des Abends für die "beste Uraufführung" gewann "Wir sind am Leben  Das Berlin Musical" von pop-out Drama im Berliner Theater des Westens. Das im März 2026 uraufgeführte Werk stammt aus der Feder von Peter Plate und Ulf Leo Sommer und gilt als das bislang persönlichste Projekt des Duos. Erstmals auf einer komplett eigenen Idee basierend, entführt das Stück ins Berlin des Jahres 1990 kurz nach dem Mauerfall: Rund um das besetzte Friedrichshainer Haus "Konsum Hoffnung" und ein improvisiertes Sorgentelefon verarbeiten Plate und Sommer autobiografische Erfahrungen aus der queeren Szene der frühen Neunzigerjahre, die Berliner Clubkultur, Homophobie sowie die Realität der Aids-Krise.



Neben dem Hauptpreis als beste Uraufführung nahm die Berliner Produktion zwei weitere Auszeichnungen mit nach Hause. Nik Breidenbach wurde für seine Darstellung als "Günther Westphal/Schleicher" als "bester Nebendarsteller in einer Uraufführung" geehrt, während Florentin Bierwisch den Preis für das "beste Tondesign in einer Uraufführung" erhielt.

Der Dreifach-Erfolg ist für Plate und Sommer zugleich ein bittersüßer Triumph, denn das Duo muss das Theater des Westens Ende April 2027 vorerst verlassen (queer.de berichtete). Eine Einigung mit dem Eigentümer Stage Entertainment über eine Verlängerung des Mietvertrags für die restlichen Monate des Jahres 2027 scheiterte  obwohl Plate und Sommer sogar die Rechte an ihren Rosenstolz-Songs verkauft hatten, um den Spielbetrieb und ihre Eigenproduktionen an der Traditionsbühne zu finanzieren. Für die Zeit ab 2028 liegt allerdings bereits ein Anschlusskonzept der beiden Theatermacher vor, über das weiterhin verhandelt wird.



Plate und Sommer zeigten sich vom Erfolg überwältigt: "Wir sind uns erst mal alle am Tisch in die Arme gefallen. Es liefen Freudentränen, und dann fiel uns ein: Wir müssen ja auch noch auf die Bühne! Wie wir da alle zusammen oben standen, das vergessen wir beide nie", so das Duo. Seit der Premiere am 21. März haben über 200.000 Zuschauer*­innen das Musical gesehen.

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Queeres Musiktheater und Regenbogen-Stoffe

Stark vertreten war queeres Musikschaffen auch in den Autorenkategorien: Gleich zwei Auszeichnungen gingen an das Stück "Im Auge des Sturms", eine Koproduktion des Fördervereins Queeres Musiktheater und des Kulturforums Fürth. Die nichtbinäre Person Nic Schilling setzte sich sowohl in der Kategorie "beste Komposition" als auch bei den "besten Liedtexten" durch. Das Coming-of-Age-Musical erzählt von einer Gruppe Jugendlicher, die während eines Unwetters in einer verlassenen Kirche Zuflucht sucht, und stellt mit der von ihren Eltern verstoßenen nichtbinären Hauptfigur Trito sowie einer lesbischen Liebesgeschichte zwischen den Jugendlichen Lila und Pepper queere Lebensrealitäten und Solidarität in den Mittelpunkt.

Ebenfalls zweifach prämiert wurde "Aschenbrödels Traum" von der Volksoper Wien. Die von Axel Ranisch und Martina Eisenreich geschaffene Märchenoperette denkt das klassische Aschenbrödel-Motiv queer weiter und lässt in der Gegenwartsebene einen schüchternen jungen Mann für einen Fußballspieler schwärmen. Ausgezeichnet wurden Alex Frei für die "beste Choreographie in einer Uraufführung" sowie Ruth Brauer-Kvam als "Mutter/Madame Francine" in der Kategorie "beste Nebendarstellerin in einer Uraufführung".

In den Schauspielkategorien konnte zudem ein bekanntes Gesicht der queeren Popszene jubeln: Der offen schwule Sänger und Musicaldarsteller Jendrik Sigwart, die deutsche ESC-Hoffnung von 2021, gewann für seine Rolle als "Ben" in der Komödie "Carpe F*cking Diem" am Kammertheater Karlsruhe den Preis als "bester Hauptdarsteller in einer Uraufführung". Den Preis für die "beste deutschsprachige Erstaufführung" sicherte sich mit "Mrs. Doubtfire  Das Musical" von ATG Entertainment eine Adaption der bekannten Cross-Dressing-Filmkomödie mit Robin Williams aus dem Jahr 1993.



Weitere Gewinner*innen des Abends



Durch die Gala im Tipi am Kanzleramt führten Carolin Worbs und der offen schwule Satiriker und Autor Miguel Robitzky. Insgesamt vergab die Deutsche Musical Akademie Preise in 17 regulären Kategorien sowie einen Sonderpreis der Jury.



Erfolgreichste Produktion des Abends nach Anzahl der Trophäen war das Basler Geistermusical "Grand Finale" vom Theater Basel mit vier Auszeichnungen (bestes Buch, bestes musikalisches Gesamtbild, bestes Bühnenbild und bestes Lichtdesign). Zwei reguläre Preise (beste Regie, bestes Kostüm- und Maskenbild) sowie den Sonderpreis der Jury für das Puppenspiel-Team des Schimmels erhielt "Der Schimmelreiter  Das Mystery-Musical" von spotlight musicals. Bereits im Vorfeld waren die Choreografin und Regisseurin Kim Duddy mit dem Ehrenpreis für ihr Lebenswerk und die Uckermärkischen Bühnen Schwedt mit dem Craig-Simmons-Preis für ihr Engagement in der deutsch-polnischen Grenzregion gewürdigt worden.

Der Deutsche Musical Theater Preis ist die einzige Auszeichnung für das deutschsprachige Musical, die "von Profis an Profis" vergeben wird. Damit werden professionelle Uraufführungen, deutschsprachige Erstaufführungen und Revivals aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gewürdigt. (cw)