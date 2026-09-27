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Im Berliner Ortsteil Neu-Hohenschönhausen soll es am Montagabend nach Polizeiangaben zu einem queer­feindlichen Zwischenfall gekommen sein. Die Behörden ermitteln wegen Beleidigung, gefährlicher Körper­ver­letzung und Bedrohung.



Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine 25-jährige Frau, die laut Polizei "erkennbar der LSBTIQ+-Gemeinschaft angehört", gegen 20 Uhr beim Betreten eines Supermarktes in der Ribnitzer Straße in einen verbalen Streit mit einem 20-jährigen Sicherheitsmitarbeiter. Dabei soll der Mann sie beleidigt und bedroht haben.



Während des Vorfalls hielten sich zwei weitere, bislang unbekannte Männer bei dem Sicherheitsmitarbeiter auf. Als die 25-Jährige den Markt im Anschluss wieder verließ, folgten ihr die beiden Unbekannten und besprühten sie mit Pfefferspray. Danach flüchtete das Duo in unbekannte Richtung. Die Frau kam aufgrund einer Panikattacke sowie mit Schmerzen im Oberkörper zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.



Wie die Polizei mitteilte, wurde der Sicherheitsmitarbeiter nach Feststellung seiner Identität am Ort wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen übernahm der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts. Dies ist in Fällen von vermuteter queer­feindlicher Hass­kriminalität üblich.

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Immer wieder gibt es aus Berlin Berichte über LGBTI-feindliche Übergriffe, da die Landespolizei mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt publik macht und diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit meldet. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner*innen für queere Menschen. (cw)