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Heute, 01:09h 5 Min.

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Sebastián erklimmt Sebastian. Es ist 1937, Spanien befindet sich im Bürgerkrieg. Plötzlich wird Sebastiáns Dorf von italienischen Flugzeugen angegriffen. Seine Familie wird getötet, die Kirche verwüstet. Der junge Trompeter rettet sich durch die Trümmer  und klettert auf die überlebensgroße Statue des Hl. Sebastian.



Eine Szene, die gleich zu Beginn von "La Bola Negra" nicht nur Kenner*innen der queeren Ikonografie freut. Denn Sebastian gilt als Schutzheiliger der queeren Community, seine Darstellung als adonisähnlicher Jüngling trägt oft homoerotische Züge.



Monumental und dramatisch



Die Szene lässt darüber hinaus viel Raum zur Interpretation: Wenn Sebastián die Statue überwindet, braucht er dann keinen Schutz mehr? Oder hat er es dem Heiligen zu verdanken, dass er überlebt hat? Hat er seine Homosexualität schon erkannt?



"La Bola Negra" gibt damit zugleich von Beginn an die Richtung vor: Es wird monumental, dramatisch  einfach größer als das Leben. Ein Melodrama, das sich sehr bewusst und stolz in dieses Genre einschreibt, das tief in der spanischen Kultur verwurzelt ist.

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Carlos darf dem exklusiven Club nicht beitreten



Poster zum Film: "La Bola Negra" startet am 19. November 2026 bundesweit im Kino

Nach dem Angriff wird Sebastián (der Musiker Guitarricadelafuente in seinem Kinodebüt) eingezogen und dient nun in Francos Armee. In einem Militärkrankenhaus soll er Rafael bewachen. Er gehört zu den gegnerischen Republikanern  und er weiß so viel, dass die Faschisten ihn nicht sofort hinrichten wollen. Sebastián soll also mehr über ihn herausfinden. Die zwei Männer lernen sich kennen, werden vertrauter miteinander. Wacht der Hl. Sebastian über ihnen?



Einige Jahre früher. Der 20-jährige Carlos (Milo Quifes) ist Sohn einer einflussreichen, elitären Familie. Sein Anzug sitzt so perfekt wie sein Mittelscheitel. Er will in einen exklusiven Club aufgenommen werden. Die Mitglieder stimmen mit Kugeln darüber ab. Am Ende sind es mehr schwarze als weiße Kugeln  die titelgebenden bolas negras. Carlos wird abgelehnt. Denn es gibt Gerüchte, dass er homo­sexuell ist, sagen die ehrwürdigen alten Herren, vor denen der zierliche junge Mann steht wie vor einem Tribunal. Er ist gedemütigt.



Die Leben der Männer sind verbunden



Dann folgt ein großer Sprung in die jüngste Zeitebene, ins Jahr 2017. Alberto (Carlos González) erfährt, dass sein Großvater gestorben ist. Das verwundert ihn, denn eigentlich ist der doch schon lange tot. Denkt er, stimmt aber nicht. Er habe etwas geerbt, teilt man ihm am Telefon mit. Also reist er in die Heimat des Verstorbenen  wo sich die Geschichten der drei schwulen Männer, die drei Zeitebenen, immer weiter miteinander verbinden.



"La Bola Negra" erzählt diese drei Handlungsstränge ineinander verschachtelt, hält sie aber oft auf der Tonebene zusammen, oder trennt sie auch mal durch einen harten Schnitt: Wenn auf eine Szene aus den 30ern plötzlich der typische Grindr-Ton einer neuen Nachricht folgt. Das Melodrama bleibt lange genug in den einzelnen Episoden, um sich hineinfühlen zu können, wechselt aber auch schnell genug ab, um das Publikum die volle Dauer von über 2,5 Stunden über gebannt zu halten: Eine gelungene Dramaturgie, auch weil man ahnt, dass Sebastián, Carlos und Alberto irgendwie miteinander verbunden sind, der Film sich aber Zeit lässt, das Stück für Stück offenzulegen.

Penélope Cruz als Varieté-Sängerin

"La Bola Negra" ist ein Melodrama nicht nur der großen, sondern der übersteigerten Gefühle. Albertos Mutter etwa beleidigt ihren Sohn heftig, aber das genügt nicht  sie bewirft ihn auch im Affekt mit einer Farbrolle. Penélope Cruz, die große Almodóvar-Wegbegleiterin und damit ein Sinnbild des spanischen Melodramas, legt als Sängerin vor den Soldaten rund um Sebastián einen hinreißenden Auftritt hin, den wohl kein Militär-Varieté je so gesehen haben dürfte. Aber auch Sebastiáns lange gewellte Haare entsprechen nicht gerade denen eines Soldaten.



Die Realität ist eben nicht der Maßstab, und das ganz bewusst. Und dennoch sind die Figuren in der Geschichte verwurzelt, was der ganzen Sache eine kontrastreiche Spannung verleiht: "La Bola Negra" lautet der Titel eines nicht vollendeten Theaterstücks des schwulen Schriftstellers Federico García Lorca, der 1936 ermordet wurde. Der Film behandelt neben seinen Dramen Fragen rund um sexuelle Freiheit und kollektive Erinnerung  und fragt, an welche Geschichten sich die queere Community überhaupt erinnern kann, wo so viele ausgelöscht und unterdrückt wurden.



Die Regisseure trennten sich beim Dreh



Zwischen 16 und 20 Minuten Applaus, je nach Quelle, erhielt der Film nach seiner Premiere bei den diesjährigen Filmfestspielen von Cannes. Das Regie-Duo Javier Calvo und Javier Ambrossi wurde dort mit dem Regie-Preis geehrt, beim Europäischen Filmpreis ist er in zehn Kategorien nominiert. "La Bola Negra" gilt auch als Favorit bei den Oscars.



| Direktlink | Offizieller deutscher Trailer

In ihrem Heimatland hat es ihr Melodrama bereits zum kommerziell dritterfolgreichsten spanischen Kinofilm aller Zeiten geschafft. Doch "Los Javis", wie die zwei Regisseure und Drehbuchautoren kurz genannt werden, beherrschen nicht nur deshalb die Schlagzeilen. Die beiden sind als Kreativduo und als Juroren des spanischen "Drag Race" bekannt  und sie galten als schwules Powercouple des Landes. Ja, galten, denn Ende vergangenen Jahres trennten sich Javier Calvo und Javier Ambrossi nach 13 Jahren Beziehung während der Dreharbeiten zu "La Bola Negra".



Pathos, aber kein Kitsch



Eine Trennung, die dem Film im Nachhinein eine zusätzliche herzzerreißende Note verleiht. Auch wenn der Film die sicher nicht nötig gehabt hätte: Denn das Drama erzählt die Geschichten der drei Männer schon ergreifend genug, beweist durchaus eine Schwäche für pathetische Gesten und bleibt dabei stets wunderbar ausgeleuchtet. Aber der Film schafft es, nicht ins Kitschige abzurutschen.



"La Bola Negra" vermeidet es auch, allzu einfache Entwicklungslinien vorzuschlagen, so als wäre Albertos queeres Leben qua Epoche leicht. Nein, sie alle tragen ihre Herausforderungen  wenn auch manche existenzieller als andere. Gemeinsam ist ihnen die Würde, die sie sich dabei bewahren.

Infos zum Film



La Bola Negra. Drama. Spanien 2026. Regie: Javier Calvo und Javier Ambrossi. Cast: Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Lola Dueñas, Penélope Cruz, Glenn Close. Laufzeit: 155 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung. FSK 12. Verleih: Pandora Film. Kinostart: 19. November 2026