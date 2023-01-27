Heute, 01:41h 4 Min.

4 Min.

Der schwule Schriftsteller und Menschenrechtsaktivist Lutz van Dijk ist tot. Er starb am Dienstagabend (17. November) im Alter von 71 Jahren bei sich zu Hause in Amsterdam. Das geht aus einer Abschiedsmail hervor, die sein Ehemann Perry Tsang noch am selben Abend an zahlreiche Menschen aus dem Umfeld des Paares verschickte. Van Dijk, der an Parkinson erkrankt war, nahm Sterbehilfe in Anspruch, die in den Niederlanden unter strengen Voraussetzungen legal ist.



"Nach sorgfältiger Abwägung mit unserem Hausarzt und mit meinem Mann Perry habe ich mich entschlossen, mein Leben sanft zu beenden", schrieb van Dijk in der Mail, die er vorab selbst verfasst hatte. Ausschlaggebend seien Ausfälle im Gehirn gewesen, die sich angekündigt und sein Denken und Fühlen ernsthaft eingeschränkt hätten: "So begann ich, meine Orientierung zu verlieren und hatte jede Nacht schreckliche Albträume."



In der ersten Hälfte des Jahres habe er noch öffentliche Lesungen geben können, danach habe sich seine Krankheit schneller verschlechtert, hinzu seien komplizierte Nierensteine gekommen. Sein Mann sei "Tag und Nacht unendlich liebevoll und sorgsam an meiner Seite" gewesen. Eine Beerdigung wird es nicht geben, da van Dijk seinen Körper der Wissenschaft zur Verfügung gestellt hat. Seine letzte Nachricht endet mit den Worten: "Ich bin sehr dankbar, dass ich Dir in meinem Leben begegnen durfte. Dieses wollte ich noch selbst schreiben."

- Werbung -



"Krankheit und Sterben gehören zum Leben"

Bereits im Juni hatte van Dijk im Interview mit queer.de-Autor Bodo Niendel offen über sein Lebensende gesprochen. "Krankheit und Sterben gehören zum Leben", sagte er damals. Er verwies darauf, dass er in den Niederlanden sein Leben frei und ohne Qual selbst beenden dürfe.



Van Dijk wurde 1955 in West-Berlin geboren und wuchs im Stadtteil Lankwitz auf. Das Schweigen seiner Eltern über die NS-Zeit prägte ihn. 1974 ging er im Alter von 18 Jahren in die USA, wo er unter anderem als Busfahrer arbeitete. Zurück in Deutschland studierte er in Hamburg Pädagogik, arbeitete als Grundschullehrer und später mit "besonders schwierigen Kindern"  und outete sich auch vor dem Kollegium. Er engagierte sich in der Hamburger Schwulenbewegung, in der Gewerkschaft, bei Amnesty International und in der Friedensbewegung. 1992 wechselte er an das Anne-Frank-Haus in Amsterdam und wurde niederländischer Staatsbürger.



In seiner Abschiedsmail veröffentlichte Lutz van Dijk dieses Foto mit seinem Ehemann Perry und ihren Straßenhunden Pablo und Tessi, das in ihrem Garten in Kapstadt entstad

2002 gründete van Dijk gemeinsam mit Perry Tsang in einem Township bei Kapstadt das Projekt HOKISA (Homes for Kids in South Africa) für HIV-positive Kinder und Jugendliche. Südafrika wurde für mehr als zwei Jahrzehnte seine Heimat. Als "Retter" aus Europa habe er sich nie verstanden, betonte er im queer.de-Interview: "Mein Mann und ich traten dabei niemals als Europäer auf." Vielmehr hätten sie mit lokalen Aktivist*innen zusammengearbeitet. Für seine Motivation stand die Geschichte des Jungen Sive, der als Baby ausgesetzt worden war und heute zur Kinderhaus-Familie gehört. Auf die Frage, ob das Paar ihn adoptiert habe, antwortete Sive einmal: "Nein, ich habe sie adoptiert!" Van Dijk zitierte dazu einen Satz aus dem Talmud: "Wer einen Menschen rettet, rettet die Welt." Noch das vergangene Weihnachtsfest feierte er mit der Kinderhaus-Familie in Kapstadt.

Einsatz für queere NS-Opfer

Van Dijk veröffentlichte mehr als 50 Bücher, darunter Jugendromane und Sachbücher zur Geschichte der Verfolgung von Schwulen und Lesben. Für "Township Blues" erhielt er den Gustav-Heinemann-Friedenspreis, 1997 zudem den Jugendliteraturpreis von Namibia. Sein Lebensbericht in zwei Bänden bildet den Abschluss seines Werks: 2024 erschien im Querverlag der autobiografisch geprägte Coming-of-Age- und Coming-out-Roman "Irgendwann die weite Welt" über seine Jugend im West-Berlin der Fünfziger- und Sechzigerjahre. In diesem Jahr folgte "Die weite Welt. New York bis Kapstadt", der von seinen Jahren in den USA, seinem schwulen Erwachen und seinem Weg nach Südafrika erzählt. Mit dem Buch ging er auf eine letzte Lesetour durch mehr als 25 Städte, die im September endete.



Bundesweit bekannt wurde van Dijk auch durch seinen langjährigen Einsatz für das Gedenken an die queeren Opfer des Nationalsozialismus. 2018 hatte er dazu eine Petition beim Bundestag eingereicht. Am 27. Januar 2023 erinnerte das Parlament in seiner Gedenkstunde schließlich erstmals gezielt an die queeren NS-Opfer. Die dort von Maren Kroymann und Jannik Schümann vorgetragenen Lebensbilder von Mary Pünjer und Karl Gorath hatte van Dijk verfasst. "Manche hatten mich belächelt, weil ich nicht aufgab", sagte er rückblickend im queer.de-Interview. "Beharrlich sein bis zum Dickkopf kann in der Tat eine Tugend sein." (cw)