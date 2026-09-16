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Nach einer mutmaßlichen Sexparty im Rathaus von Mannheim hat der Gemeinderat ein Ordnungsgeld gegen den verantwortlichen Stadtrat Julien Ferrat beschlossen. Mit einer Enthaltung und nur einer Gegenstimme entschied das Gremium am Dienstag, dass Ferrat 750 Euro zahlen muss. Diesen Betrag hatte Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) bereits Anfang Oktober als angemessen bezeichnet (queer.de berichtete). Der 35-Jährige, der für die Wählerinitiative Die Mannheimer im Gemeinderat sitzt, hatte Ende August nach eigenen Angaben eine Swingerparty im Rathaus veranstaltet. Damit sorgte er für erhebliches Aufsehen und viel Kritik.



Ferrat ergriff nach der Abstimmung das Wort und bezeichnete die Kritik an seiner Person als ehrenrührig. Alle, die die Party nicht statthaft gefunden hätten, kritisierten sie nur deshalb, weil sie es bereuten, nicht selbst dabei gewesen zu sein. Er kündigte an, gegen das Ordnungsgeld juristisch zu Felde zu ziehen.



In dem Antrag der Stadt hatte es geheißen: "Der Gemeinderat der Stadt Mannheim missbilligt die zweckentfremdende Nutzung eines städtischen Sitzungsraums für eine unzulässige Veranstaltung ( )." Der Gemeinderat fordere Stadtrat Ferrat auf, sich künftig ordnungsgemäß zu verhalten.

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Raum für kommunalpolitischen Stammtisch reserviert

Direkt nach der mutmaßlichen Sexparty bestätigte die Stadt, dass Ferrat im Rahmen seines kommunalpolitischen Mandats Räume im Rathaus für einen "kommunalpolitischen Stammtisch beziehungsweise Bürgersprechstunden" reserviert hatte. "Die Stadtverwaltung hat Herrn Stadtrat Ferrat ausdrücklich schriftlich darüber informiert, dass der für seine Tätigkeit reservierte Raum nicht für Nacktveranstaltungen, Swinger-Partys und ähnlichem genutzt werden darf", hieß es.



Ferrat hatte die Party wochenlang öffentlich angekündigt. "Gruppensex mit dem Stadtrat dürfte das Nonplusultra an Bürgernähe sein", erklärte er im August. Rund 50 Menschen hätten damals Interesse bekundet (queer.de berichtete). Die Stadt äußerte erhebliche Zweifel an der Zulässigkeit und stoppte einen ersten Aufruf im Amtsblatt (queer.de berichtete).



Ferrat: Benutzte Kondome wurden fachgerecht entsorgt



Gefeiert wurde Ende August trotzdem  laut Ferrat unter dem Motto "Ein FKK-Swinger-Paradies für Mannheim". Nach seinen Angaben nahmen neun Personen teil, sieben Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 28 und 55 Jahren. Ferrat bezeichnete die Veranstaltung als "politische Protestaktion" (queer.de berichtete). Der Raum sei so hinterlassen worden, wie er vorgefunden wurde, alle benutzten Kondome seien fachgerecht entsorgt worden. CDU-Stadtrat Christian Hötting sprach dagegen von "pubertärem Klamauk", der alle Mitglieder des Gemeinderats in Verruf bringe (queer.de berichtete). Für zusätzliche Empörung sorgte, dass laut "Mannheimer Morgen" auch ein AfD-Bezirksbeirat an der Party teilgenommen haben soll. Ferrat verteidigte dies: Es gebe keinen "sachlichen Grund", ein Mitglied der rechtsextremen Partei auszuschließen (queer.de berichtete).



Ferrat hatte wiederum in einer Stellungnahme an Oberbürgermeister Specht argumentiert, es gebe keine Hausordnung oder kommunale Satzung, die Swingerpartys im Rathaus explizit verbiete. Die Veranstaltung werde sich auch unmittelbar auf seine Gemeinderatsarbeit auswirken.



Ferrat setzt sich für FKK-Swinger-Paradies in Mannheim ein



"Dadurch, dass es keine rein theoretische Diskussionsrunde war, sondern eine Veranstaltung mit großem Praxisbezug, konnten wertvolle Erkenntnisse zur konkreten Ausgestaltung des geforderten FKK-Swinger-Paradieses gewonnen werden", argumentierte er. Für ein solches setzt sich Ferrat seit Längerem ein  bislang erfolglos.



Ein Rechtsexperte teilte dagegen mit, Mitglieder des Gemeinderats dürften keine Swingerpartys in Rathäusern veranstalten. Sie seien berechtigt, für die mit ihrem Amt verbundenen Tätigkeiten die städtischen Räumlichkeiten zu betreten, schrieb Ekkehart Reimer von der Universität Heidelberg. Das Veranstalten von Partys habe damit nichts zu tun.

Party-Utensilien bei Ebay versteigert

Feierlichkeiten seien sogenannte Sondernutzungen, für die es einer besonderen Erlaubnis bedürfe. Die Erteilung einer solchen Sondernutzungserlaubnis sei ausschließlich Aufgabe des Oberbürgermeisters und der Stadtverwaltung. Allerdings sei das Veranstalten von Partys an sich auch nicht strafbar, so der Experte. Dies könne sich ändern, wenn jemand zum Beispiel laut Strafgesetzbuch "öffentlich sexuelle Handlungen vornimmt und dadurch absichtlich oder wissentlich ein Ärgernis erregt".



Nach der Party versteigerte Ferrat bei Ebay ein Schild mit der Aufschrift "Swingerparty im Rathaus 2026", eine schwarze Decke und eine Luftmatratze  angepriesen als "Historische Unikate!" und "perfekt für Sammler". Decke und Matratze seien ungewaschen, betonte er. Zuvor hatte er die Gegenstände dem Mannheimer Stadtarchiv angeboten, das jedoch kein Interesse zeigte. Der Erlös der Auktion sollte an eine Aids-Hilfe gehen (queer.de berichtete).



Juristischer Streit um Amtsblatt-Artikel



Parallel lieferte sich Ferrat einen Rechtsstreit mit der Stadt. Diese hatte seine Amtsblatt-Beiträge "Swingerparty im Rathaus geplant" und "Swingerparty im Rathaus?" nicht veröffentlicht. Daraufhin verfasste Ferrat den Text "Zensur im Amtsblatt der Stadt Mannheim schadet der Demokratie"  auch diesen lehnte die Stadt ab. Ferrat reichte Klage und einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Karlsruhe ein (queer.de berichtete) und bekam Recht (queer.de berichtete). Oberbürgermeister Specht legte dagegen Beschwerde ein (queer.de berichtete)  ohne Erfolg: Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg entschied im Oktober unanfechtbar, dass die Stadt den Artikel veröffentlichen muss. "Heute ist ein guter Tag für die Demokratie", kommentierte Ferrat (queer.de berichtete).



Schon früher sorgte Ferrat für Schlagzeilen: Im Mai 2025 rief er mit einer Anzeige im Amtsblatt der Stadt zu einer "Politischen Bildungsfahrt nach Cap d'Agde" auf  einer FKK-Swinger-Reise nach Frankreich (queer.de berichtete). Ein Bild zum Artikel zeigte Ferrat nackt am Strand. Sein Geschlechtsteil bedeckte er nur mit einem Schild mit der Aufschrift "Die Mannheimer im Gemeinderat". Die Reisepläne hatten Unverständnis ausgelöst, die CDU hatte den Beitrag im Amtsblatt als "hirnverbrannt" bezeichnet. Selbst der Deutsche Verband für Freikörperkultur hatte Ferrats Pläne für den FKK-Swinger-Urlaub kritisiert. (cw/dpa)