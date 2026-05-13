

Bild: F. G. Borghi

Von Björn Koll

Heute, 03:11h 4 Min.

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Das Coffee-Table-Book "Unholy" von F. G. Borghi (Bild) und Björn Koll (Text) ist die erste "fast vollständige Hagiographie der schwulen Heiligen"  und wie es sich für devotionale Kunst gehört, gibt es die ikonischen Mannsbilder inzwischen nicht mehr nur als Buch, sondern auch als Postkartenheft oder als Kalender. Und bei uns. Einmal monatlich verneigen wir uns vor den schwulen Heiligen des Monats. Im November vor den Heiligen Harry und Sam.



Harry (*1832; 1896) stammte aus der Familie des Stadtgründers von New Orleans. Der trug den Nachnamen Le Moyne de Bienville, aber Harry nannte sich stolz Legrand, denn er war das Ergebnis einer Liebesbeziehung seines Vaters mit einem französischen Au-pair-Mädchen. Sein Vorname wurde übrigens in französischer Aussprache (oder dem, was man in Amerika dafür hält) genannt, also ohne H. Sein Freund Sam Marsalis (*1829; 1897) stammte aus einer lokalen Musikerdynastie und spielte Trompete. Sie hatten sich im Football-Team am College kennengelernt und spielten mehrere Jahre gemeinsam bei den New Orleans Super Saints (nicht zu verwechseln mit den aktuellen New Orleans Saints  ohne Super -, die erst 1966 gegründet wurden).

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Die Behauptung, dass der American Football 1869 an den Universitäten Rutgers und Princeton, also in New Jersey, erfunden wurde, ist falsch und eine typische Diskriminierung der Südstaaten (insbesondere Louisianas) durch die Nordstaaten. Die Besonderheit des Südstaaten-Footballs war seine sehr sanfte Spielart. Man trug damals grundsätzlich noch keine Schutzkleidung, sondern höchstens leichte Höschen, denn es war ja immer schön warm. Der Ballträger wurde häufig liebevoll und zärtlich ins Ziel getragen und eigentlich ging es sowieso nur darum, vor, während und nach dem Spiel eine gute gemeinsame Zeit zu verbringen.



Gängige American-Football-Begriffe wie 8-Men-Box, Ejection, Fair Catch, Interception, Man Coverage, Personnel, Pick Six, Return/Returner, Tight End, Vanilla Offense oder auch Wide Receiver stammen aus dieser Zeit. Harry und Sam waren einerseits klassische Wide Receivers, aber auch Returners.

Deshalb machte ihnen der Sex besonders viel Spaß, egal ob untereinander oder mit Dritten, Vierten oder auch mal dem ganzen Team. Harry und Sam führten eine nach ihnen benannte schwule Bar im French Quarter, die sehr beliebt war. Am 27. April 1862 (also während des Amerikanischen Bürgerkriegs) erfuhren sie durch einen betrunkenen Matrosen die detaillierten Pläne der bevorstehenden Invasion der Nordstaaten am folgenden Tag. Die beiden erkannten sofort, dass die Pläne von Admiral David Glasgow Farragut, der später mit seiner nicht besonders klugen Parole: "Damn the torpedos!" "Full speed ahead!" (auf Deutsch: "Zum Teufel mit den Torpedos!" "Volle Kraft voraus!") berühmt wurde, dilettantisch waren und zu großen Verlusten auf beiden Seiten geführt hätten. So ruderten Harry und Sam noch in derselben Nacht zu Glasgow Farragut und erklärten ihm, wie es besser laufen würde. Die Folge war die kampflose Eroberung von New Orleans, die Rettung vieler Menschenleben und der Erhalt vieler historischer Gebäude. Hollywood verfilmte die Geschichte 1952 unter dem Titel "Unter falscher Flagge". Senator Joseph Raymond McCarthy änderte das Drehbuch allerdings so stark, dass von der wahren Geschichte kaum etwas übrigblieb und nur ein mehr oder weniger farbenfrohes Seeabenteuer ohne besonderen Tiefgang entstand.



Harry und Sam werden von Football-Fans angerufen, aber auch von einfach vernünftig und pragmatisch denkenden Menschen. Ihr Ehrentag ist der 18. November.



Dieser Text ist ein Auszug aus dem Buch "Unholy" von F.G. Borghi (Illustrationen) und Björn Koll (Text), das bei Salzgeber erschienen ist. In der Vorbemerkung heißt es: "Was Sie in diesem Buch lesen, gehört in die Kategorie Historische Fiktion, einige würden vielleicht auch von Historischem Blödsinn sprechen. Will sagen: Keiner der hier beschriebenen Heiligen hat je gelebt und nichts von dem, was über sie behauptet wird, stimmt." Alle "Unholy"-Produkte sowie viele weitere nichtheteronormative Bücher und Filme gibt es u.a. im Salzgeber.Shop.

Infos zum Buch



F. G. Borghi, Björn Koll: Unholy. An Almost Complete Hagiography of Gay Saints. Texte auf Deutsch und Englisch. 192 Seiten. Salzgeber. Berlin 2025. Hardcover: 59  (ISBN 978-3-95985-713-0)