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Charles (Steve Martin, li.), Mabel (Selena Gomez) und Oliver (Martin Short) zieht es über den Atlantik (Bild: Disney)

Charles, Oliver und Mabel packen die Koffer. Die sechste Staffel der Emmy-prämierten Comedyserie "Only Murders in the Building" startet am Dienstag, 8. Dezember, bei Disney+ und verlegt die Mordermittlungen nach London.



Der Streamingdienst hat jetzt den ersten Trailer zu "Only Murders in London" veröffentlicht. Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez sind wieder als Hobby-Detektive mit eigenem True-Crime-Podcast dabei.



Zum Auftakt gibt es gleich zwei Folgen, am 15. Dezember legt Disney+ zwei weitere nach. Danach erscheint wöchentlich eine neue Episode, das Staffelfinale ist für den 26. Januar angesetzt. In den USA läuft die Serie bei Hulu.



Ein Tod am Tor der Arconia



Der neue Fall hat eine Vorgeschichte. Am Ende der fünften Staffel war Cinda Canning (Tina Fey) als neues Opfer enthüllt worden. Die legendäre True-Crime-Podcasterin hatte das Trio einst überhaupt erst zu seinem Hobby inspiriert.

In ihrer letzten Podcast-Staffel "The Girl With The Curls" ging Canning einem Rätsel nach, auf das sie bei einem Besuch in Großbritannien gestoßen war. Eine Frau mit roten Locken soll einen Royal ermordet haben, Canning hielt sie jedoch für unschuldig. Sie schickte die Verdächtige in die USA, den einzigen Ort, an dem diese sicher sei. Am Ende der Staffel lag die Podcasterin dann selbst sterbend vor dem Luxus-Wohnhaus Arconia.



Laut offizieller Inhaltsangabe steht dem Trio damit sein bislang schwierigster Fall bevor. Weil Cinda Canning buchstäblich vor ihrer Haustür ums Leben kam, wird ihr Tod zu ihrem Fall, und die Suche nach dem Mörder führt Charles, Oliver und Mabel nach London.



Dort müssen sich die Podcaster*­innen inmitten verdächtiger und herrlich englisch-exzentrischer Figuren zurechtfinden. Bleibt die Frage, ob sie in die Fußstapfen der Frau treten können, deren Podcast für sie alles ins Rollen brachte, ohne dass ihre Geschichte genauso endet wie ihre.

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Beachtliche Gästeliste

Für den Ausflug nach England fährt die Serie eine beachtliche Gästeliste auf. Neben Olivia Colman, David Tennant, Nicola Coughlan und Martin Freeman gehören Jim Broadbent, Jodie Whittaker, Peter Capaldi, Richard Ayoade, Jennifer Saunders, Simone Ashley, Rhea Norwood, Matthew Beard, Sharon Horgan, Richard E. Grant, Geri Halliwell-Horner, Lesley Nichol und Jane Horrocks zum Cast. Zurück sind außerdem Michael Cyril Creighton, Da'Vine Joy Randolph und Meryl Streep. (spot/cw)