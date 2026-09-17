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Knapp drei Monate nach dem Tod von Hayden Panettiere (1989-2026) hat ihre Mutter Lesley Vogel (70) ihr Fernbleiben von der Trauerfeier der Schauspielerin erklärt. In einem Interview mit dem US-Fernsehmagazin "Inside Edition" sagte Vogel, sie habe bewusst auf eine Teilnahme verzichtet, um zusätzliche Spannungen zu vermeiden. "Ich wollte einfach nicht für Unruhe sorgen. Es war wahrscheinlich besser so", erklärte sie.



Panettiere war am 16. August im Alter von 36 Jahren gestorben (queer.de berichtete). Am 19. September hatten rund 80 Angehörige, Freund*innen und Wegbegleiter*innen bei einer privaten Gedenkfeier in Malibu Abschied von dem bisexuellen "Heroes"- und "Nashville"-Star genommen (queer.de berichtete). Unter den Trauergästen waren die Schauspieler Connie Britton, Charles Esten, Evan Ross und Ruby Rose. Auch Panettieres Vater Skip nahm teil. Ihre Mutter blieb der Zeremonie dagegen fern, obwohl sie eingeladen worden war.

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Jahrelanger Konflikt zwischen Mutter und Tochter

Vogel begründete ihre Entscheidung nun mit dem angespannten Verhältnis zu ihrer Tochter. Sie habe gewusst, dass einige der Anwesenden sie für eine schlechte Mutter gehalten hätten, weil Hayden wütend auf sie gewesen sei und sich entsprechend geäußert habe. Deshalb habe sie die Situation nicht zusätzlich belasten wollen.



Das Verhältnis der beiden war bereits seit Jahren schwierig. Vogel hatte die Karriere ihrer Tochter von Kindesbeinen an begleitet und war lange Zeit auch ihre Managerin. Im Alter von 19 Jahren trennte sich Panettiere schließlich beruflich von ihrer Mutter.



Noch im Mai 2026 hatte die Schauspielerin gegenüber "Us Weekly" offen über den Familienkonflikt gesprochen. Damals erklärte sie, dass sie und ihre Mutter derzeit keine Beziehung hätten. Gleichzeitig betonte Panettiere, dass sie die Tür für eine mögliche Versöhnung nicht grundsätzlich verschließen wolle.



Vogel schilderte das Verhältnis im neuen Interview als eine regelrechte Achterbahnfahrt. Bis zu Haydens 16. Lebensjahr hätten sie sehr viel Zeit miteinander verbracht. Erst mit dem Erfolg der Fernsehserie "Heroes" habe sich ihre Beziehung zunehmend verändert. Der letzte persönliche Kontakt habe nach ihren Angaben im September oder Oktober 2025 stattgefunden.

Mutter erhebt schwere Vorwürfe gegen Ex-Freund

In dem Gespräch erhob Vogel zudem erneut schwere Vorwürfe gegen Haydens früheren On-off-Partner Brian Hickerson. Sie macht ihn für den Tod ihrer Tochter verantwortlich. Auf die entsprechende Frage von Moderatorin Eva Pilgrim antwortete sie, dass daran für sie keinerlei Zweifel bestünden.



Für diese Anschuldigung gibt es allerdings keine entsprechende Feststellung der Ermittlungsbehörden. Die Polizei im US-Bundesstaat South Carolina hatte ihre Untersuchungen zum Tod der Schauspielerin am 28. Oktober abgeschlossen, ohne Anklage zu erheben (queer.de berichtete). Die Gerichtsmedizin hatte den Tod als Unfall infolge der toxischen Wirkung mehrerer Substanzen, darunter Fentanyl, eingestuft.



Für Lesley Vogel ist es bereits der zweite schwere Verlust innerhalb weniger Jahre. Ihr Sohn Jansen Panettiere, Haydens jüngerer Bruder, war im Februar 2023 im Alter von nur 28 Jahren an den Folgen einer Herzerkrankung gestorben. (spot/cw)