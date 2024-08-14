

JD Vance macht im "Fox News"-Interview mal wieder trans Menschen für Verfehlungen der Regierung verantwortlich (Bild: Screenshot Fox News Channel)

Heute, 11:26h 4 Min.

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Bei einem vierstündigen landesweiten Flugstopp der US-Luftfahrtbehörde FAA wurden am Freitag tausende Flüge in den USA gestrichen oder verspäteten sich massiv. Nun sucht die Trump-Regierung die Verantwortung bei trans Personen und geschlechtergerechter Sprache. Obwohl der Systemausfall Berichten zufolge auf technische Probleme bei der Umstellung alter Kupfer-Telekommunikationsleitungen auf Glasfaserkabel zurückzuführen ist, knüpfte Vizepräsident JD Vance die Modernisierung der Flugsicherung an die Forderung, die Demokraten müssten ihre Unterstützung für trans Athlet*innen aufgeben.



In einem Interview mit der Fox-News-Moderatorin Laura Ingraham wurde Vance am Montag darauf angesprochen, warum die Republikaner die bekannten Probleme bei der Flugsicherung nicht behoben hätten, obwohl sie in den vergangenen zwei Jahren sowohl das Weiße Haus als auch den Kongress kontrollierten. Vance verwies zunächst auf fehlende Haushaltsmittel: "Vieles von dem, was repariert werden musste, haben wir bearbeitet und geflickt, Laura. Aber was den Wiederaufbau der Infrastruktur mit Technologie des 21. Jahrhunderts angeht, muss der Kongress neu investieren und uns die Mittel dafür geben, dann werden wir das absolut erledigen."



Mit Blick auf die Demokratische Partei, die bei den Midterm-Wahlen am 3. November die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat zurückgewonnen hat, schob Vance die Verantwortung für künftige Investitionen auf gesellschaftspolitische Debatten rund um trans Frauen im Sport: "Wir könnten das im neuen Kongress absolut gemeinsam mit den Demokraten schaffen, wenn sie ihre lächerliche Besessenheit mit Männern im Frauensport beiseitelegen und das tun würden, was sie angekündigt haben  nämlich sich auf Bezahlbarkeit und den Wiederaufbau unserer Infrastruktur zu konzentrieren."

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Verkehrsminister Duffy macht geschlechtergerechte Sprache verantwortlich

Auch US-Verkehrsminister Sean Duffy heizte am Montag auf "Fox News" den konservativen Kulturkampf an und gab der vorangegangenen Biden-Regierung sowie inklusiver Sprache in der Luftfahrt die Schuld an den technischen Ausfällen: "Die letzte Regierung hat sich nicht so sehr auf die Infrastruktur der Luftfahrt konzentriert. Sie war damit beschäftigt, welche Begriffe wir für das Cockpit verwenden  sie wollten diesen Namen nicht, sie wollten es 'Flightdeck' nennen. Oder 'Notice to Airmen' [Hinweise für Luftfahrer] wollten sie in 'Notice to Air Missions' [Hinweise für Luftmissionen] ändern. Sie haben sich um die Bezeichnungen in der Luftfahrt gesorgt, nicht um die Funktionalität der Luftfahrt." Duffy hatte bereits nach einem tödlichen Flugzeugabsturz in Washington D.C. im Jahr 2025, bei dem 67 Menschen ums Leben kamen, ähnlich argumentiert.



Präsident Donald Trump spielte das Reisechaos vom Freitag unterdessen am Dienstag vor Journalist*innen herunter: "Solche Dinge passieren eben. Alles in Ordnung."

"Wovon redet dieser Idiot?"

Der Versuch, eine technische Krise der Luftfahrtinfrastruktur mit trans Menschen zu verknüpfen, löste in der Opposition und in Medien umgehend scharfe Kritik aus. Die Journalistin Jemele Hill schrieb als Reaktion auf die Vance-Aussagen auf der Plattform X: "Welcher Berater auch immer ihm ständig einredet, jedes beliebige Thema wahllos mit trans Menschen zu verknüpfen, stiehlt einfach nur Geld. Die einzige Person, die von diesem Thema besessen ist, ist JD Vance  und ihm fehlt die Selbstreflexion zu erkennen, wie völlig ahnungslos ihn dieser Diskurs aussehen lässt."



Whatever consultant keeps telling him to randomly connect any issue to trans people is just stealing money.



The only person who is obsessed with this issue is JD Vance, and hes not self-aware enough to realize how positively clueless this discourse makes him look. https://t.co/DT8DbLml69 Jemele Hill (@jemelehill) November 17, 2026 / jemelehill

Der neu gewählte demokratische Kongressabgeordnete Fred Wellman aus Missouri kommentierte auf X knapp: "Wovon redet dieser Idiot?"



Zudem widerspricht die Haushaltslage der Darstellung der Trump-Regierung: Bereits das Infrastrukturgesetz der Biden-Regierung sah 25 Milliarden US-Dollar für die Modernisierung der Flugsicherung vor, und der Kongress stellte der FAA zuletzt weitere 12,5 Milliarden US-Dollar zur Systemmodernisierung bereit. Laut dem demokratischen Senator Chris Van Hollen aus Maryland hat die amtierende Regierung bisher jedoch nur rund ein Drittel dieser Mittel überhaupt abgerufen. In der CNN-Interviewsendung "State of the Union" erklärte Van Hollen: "Es ist schon ein starkes Stück zu hören, wie der Minister mit dem Finger auf den Kongress zeigt, obwohl der Kongress der Regierung genau das gegeben hat, worum sie gebeten hatte. Wenn sie mehr brauchen, sollten sie herkommen und das begründen."



Republikaner sehen trans Menschen als pauschale Sündenböcke an



Die Trump-Regierung hat in den letzten knapp zwei Jahren immer wieder trans Menschen für Verfehlungen in anderen Bereichen verantwortlich gemacht. In einer bizarren Rede im US-Senat behauptete der Republikaner Tommy Tuberville etwa im September, dass "geisteskrankes" trans Personal in Flugzeugen die Flugsicherheit gefährdete, weil diese Personen gerne im Dienst Tierkostüme tragen würden (queer.de berichtete). Belege dafür lieferte er freilich nicht. Letztes Jahr machte Präsident Donald Trump trans Menschen auch für eine drohende Haushaltssperre verantwortlich (queer.de berichtete). (dk)