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Johanna Tiarks, die Sprecherin der Fraktionsgemeinschaft aus Linkspartei, dem Bündnis "Stuttgart Ökologisch Sozial" (SÖS) und der Tierschutzpartei im Stuttgarter Gemeinderat, fordert gegenüber dem Stadtmagazin "Echt Stuttgart" die Umbenennung des zentral am Hauptbahnhof gelegenen Arnulf-Klett-Platzes und der darunterliegenden Klett-Passage. Hintergrund ist die massive staatliche Verfolgung homo­sexueller Männer in der Stuttgarter Nachkriegszeit, für die der langjährige Oberbürgermeister Arnulf Klett (1905-1974) verantwortlich sei. Der parteilose Kommunalpolitiker regierte Stuttgart von 1945 bis 1974 und war damit der am längsten amtierende OB der Stadt.



Tiarks beruft sich dabei auf die im April veröffentlichte Studie "Paragraf 175 StGB in der jungen Bundesrepublik  Verfolgung und staatliche Repression: Baden-Württemberg im Fokus eines sich wandelnden Sexualitätsdiskurses 1945-1969" (Amazon-Affiliate-Link ) der Historikerin Dr. Julia Noah Munier von der Universität Stuttgart.

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Klett ließ Schwule gezielt verfolgen



Arnulf Klett regierte Stuttgart fast 30 Jahre lang (Bild: Landtag Baden-Württemberg)

Der als "Trümmerbürgermeister" bis heute geschätzte Klett wird darin persönlich für die viel ausgeprägtere Schwulenverfolgung in Stuttgart verantwortlich gemacht. Auf direkte Anordnung Kletts richtete die Stuttgarter Schutzpolizei laut der Studie 1956 etwa eine Spezialeinheit gegen Prostitution ein, zu deren ausdrücklichen Aufgaben die Bekämpfung von "Unzucht zwischen Männern" gehörte. Homo- und bisexuelle Männer wurden mit Methoden wie verdeckten Überwachungen, dem Einsatz von V-Männern, Razzien und Rosa Listen verfolgt. Anders als heute unterstand die Stuttgarter Polizei der Stadtverwaltung und nicht dem Land  OB Klett war also ihr oberster Dienstherr.



Wegen des Engagements von Klett habe die baden-württembergischen Landeshauptstadt eine bundesweite Spitzenposition bei der polizeilichen Verfolgung homo­sexueller Männer eingenommen. Ohnehin sei Baden-Württemberg bei der Schwulenverfolgung bundesweit führend gewesen: 1959 sei fast jede dritte bundesweite Verurteilung nach Paragraf 175, der bis 1969 noch in der Nazi-Version galt, auf das Land entfallen.



Die Fraktionsgemeinschaft Linke SÖS Tierschutz stellte am Montag auch den Antrag, die Studie im zuständigen Ausschuss vorzustellen. In dem Papier heißt es: "Der damalige Bürgermeister Arnulf Klett tat sich als besonders eifriger Verfolger von homo­sexuellen Aktivitäten hervor. Seine unrühmliche Rolle  und die vieler anderer ebenfalls  muss aus unserer Sicht aufgearbeitet werden und einem breiten Publikum bekannt gemacht werden." Eine direkte Umbenennung des Arnulf-Klett-Platzes und der Klett-Passage wird darin allerdings nicht ausdrücklich gefordert.

Studie trotz massiver Förderung nur für 65 Euro zugänglich

In dem Antrag wird auch beklagt, dass die Studie trotz "der massiven Förderung durch Steuergelder" nur gegen einen stolzen Preis von 65 Euro erhältlich sei  und damit außerhalb von Fachkreisen kaum bekannt. Das baden-württembergische Wissenschaftsministerium plane auch "keine weitere Öffentlichkeitsarbeit zu der Studie", beklagte die Fraktionsgemeinschaft. "Ein weiterer Umstand, der angesichts des massiven Vorgehens der Exekutive gegen homosexuelle Männer insbesondere im Zeitraum 1945 bis 1969, verstörend wirkt." Das Land Baden-Württemberg hatte das Forschungsprojekt mit insgesamt 930.000 Euro, davon alleine 330.000 Euro für diesen Teilband.



Ehrung von Fritz Bauer gefordert



Die Debatte um Klett berührt auch eine breitere Diskussion über die Stuttgarter Erinnerungskultur: Während der ehemalige Oberbürgermeister an zentraler Stelle vor dem Hauptbahnhof geehrt wird, kämpfen queere Organisationen seit Monaten darum, dass der in Stuttgart geborene Jurist Fritz Bauer (1903-1968) in seiner Heimatstadt endlich angemessen gewürdigt wird  und zwar ausdrücklich auch für seinen Einsatz gegen den Paragrafen 175. Bauer, der als Initiator der Frankfurter Auschwitz-Prozesse berühmt wurde und selbst schwul war, trat in der jungen Bundesrepublik öffentlich dafür ein, einvernehmliche Homosexualität unter Erwachsenen straffrei zu stellen.



Die queeren Organisationen "Der Liebe wegen", CSD Stuttgart, LSVD+ Baden-Württemberg und das Zentrum Weissenburg hatten der Stadt bereits im Januar über 2.000 Unterschriften übergeben und im Juli in einem offenen Brief an den Gemeinderat unter anderem einen "Fritz-Bauer-Platz" nahe dem ehemaligen Stuttgarter Amtsgericht gefordert  jenem Ort, an dem der jüdische Sozialdemokrat 1933 vom NS-Regime verhaftet worden war. Kurz darauf brachten fast alle demokratischen Fraktionen tatsächlich einen gemeinsamen Prüfauftrag für eine posthume Ehrung Bauers und einen entsprechenden Platz auf den Weg. (dk)