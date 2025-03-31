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Nachdem die Amazon MGM Studios am Montag offiziell bekannt gegeben haben, dass Robert Pattinson im 26. "James Bond"-Film die Titelrolle übernehmen wird, beginnt die Debatte um die weiteren Hauptrollen. Das US-Branchenmagazin "Variety" veröffentlichte am Dienstag eine Liste mit 19 möglichen Kandidatinnen für das nächste "Bond-Girl" und setzte neben Namen wie Zendaya, Sydney Sweeney und Margot Robbie auch Hunter Schafer als einzige trans Schauspielerin in die Auswahl.



Schafer würde als erstes trans Bond-Girl Geschichte schreiben und die Rolle hervorragend ausfüllen, begründete "Variety"-Redakteurin Ellise Shafer den Vorschlag. "Wir könnten uns absolut vorstellen, wie Schafer und Pattinson erst flirtende Wortgefechte austauschen, bevor sie es mit ein paar Bösewichten aufnehmen", so Shafer weiter. Ein konkretes Casting-Gerücht liegt dem Vorstoß zwar nicht zugrunde, allerdings besteht bereits eine enge Arbeitsbeziehung zum produzierenden Studio: Hunter Schafer spielt an der Seite von Michelle Yeoh die Hauptrolle in der neuen Amazon-Serie "Blade Runner 2099" (queer.de berichtete).



Bei der Londoner Premiere der Serie am Dienstagabend zeigte sich die 27-Jährige gegenüber britischen Medien offen für ein Engagement im 007-Franchise. Pattinsons Besetzung bezeichnete sie gegenüber dem Magazin "Hello!" als "sehr cool". Auf die Frage nach einer eigenen Rolle als Bond-Girl erklärte sie: "Ja, ich meine, ich weiß nicht, wer dazu Nein sagen würde." In den sozialen Netzwerken löste bereits der bloße Vorschlag des Branchenblatts geteilte Reaktionen zwischen Begeisterung und Boykottaufrufen konservativer Accounts aus.

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Zwangs-Outing nach "In tödlicher Mission": Der Fall Caroline Cossey

Sollte Schafer tatsächlich für den Film verpflichtet werden, wäre sie zwar die erste offen lebende trans Schauspielerin in einer tragenden 007-Hauptrolle, jedoch nicht die erste trans Frau in der Geschichte der Filmreihe. Bereits 1981 war das britische Model Caroline Cossey, das unter dem Künstlernamen "Tula" arbeitete, in "In tödlicher Mission" an der Seite von Roger Moore als Statistin in einer Pool-Szene zu sehen.



Cossey lebte zum Zeitpunkt der Dreharbeiten nicht offen trans. Kurz nach dem Kinostart wurde sie jedoch von der britischen Boulevardzeitung "News of the World" unter der Schlagzeile "James Bond Girl Was a Boy" gegen ihren Willen geoutet. Der darauffolgende Medienskandal führte zu einem schweren Karriereeinbruch für das Model. Cossey zog später bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, um in Großbritannien die rechtliche Anerkennung als Frau und das Recht auf Eheschließung zu erstreiten. Sie schrieb 1991 erneut Geschichte, als sie als erste offen lebende trans Frau für eine eigene Fotostrecke im US-Magazin "Playboy" posierte. (cw)