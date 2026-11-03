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Die Leipziger Stadtverwaltung ist sauer auf Bill Kaulitz (Bild: Universal / Sebastian Gabsch)

Die Stadt Leipzig prüft rechtliche Schritte gegen Bill Kaulitz (37). Hintergrund ist ein Auftritt von Tokio Hotel am vergangenen Freitag, bei dem der Sänger vor Tausenden Zuschauer*­innen einen Mitarbeiter der Stadtverwaltung namentlich genannt haben soll. Zuerst berichtete die "Leipziger Volkszeitung" über den Vorfall und die Reaktion der Stadt. Auch gegenüber der "Bild"-Zeitung äußerte sich die Verwaltung.



Auslöser des Streits waren bestimmte Pyrotechnik-Effekte, die die Stadt der Band im Vorfeld des Konzerts untersagt hatte. Seinem Ärger darüber machte Kaulitz auf der Bühne Luft. "Ich durfte am Anfang nicht mein kleines Feuerwerk in der Hand halten, und Tom darf heute auch nicht mit seiner Gitarre sprühen", zitiert ihn die "Bild"-Zeitung.



Kaulitz nennt Mitarbeiter mehrfach beim Namen



Bei seiner Kritik an der Entscheidung beließ es Kaulitz allerdings nicht. "Wisst ihr, an wem das liegt?", fragte er ins Publikum und nannte daraufhin den vollständigen Namen des zuständigen Verwaltungsmitarbeiters. Wenig später wiederholte er diesen. Der Mann habe "beschlossen, die Künstler einfach zu beschneiden in ihrer Kreativität", beklagte der Sänger. Deshalb bekomme Leipzig nun eine "schlechtere Show" zu sehen.



"Ist das nicht unmöglich?", fragte Kaulitz seine Fans und forderte sie anschließend dazu auf, den Mitarbeiter auszubuhen.

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Stadt verurteilt Nennung des Namens

Vor allem die namentliche Nennung des Mitarbeiters sorgt nun bei der Stadtverwaltung für Kritik. "Die Stadt verurteilt das öffentliche und sachgrundlose Benennen der Mitarbeiter", heißt es in einer Stellungnahme. Dass der vollständige Name öffentlich genannt und anschließend im Internet verbreitet worden sei, stelle einen "erheblichen Angriff auf die Mitarbeiter" dar. Daher prüfe die Stadt mögliche rechtliche Schritte gegen den Sänger.



Ob es tatsächlich zu juristischen Konsequenzen kommt, ist derzeit noch offen. Eine Entscheidung der Stadt steht bislang aus.

Bill Kaulitz schweigt bislang

Bill Kaulitz selbst hat sich zu dem Vorfall noch nicht öffentlich geäußert. Auch von seinem Management liegt bislang keine Stellungnahme zu den Vorwürfen vor. (spot/cw)