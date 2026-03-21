Heute, 14:14h 3 Min.

3 Min.

Das Glastonbury-Festival hat am Mittwoch die ersten Künstler*­innen für 2027 bekannt gegeben. Als Headliner auf der Pyramid Stage, der Hauptbühne des Festivals, stehen Sam Fender (32) am Freitag, Harry Styles (32) am Samstag und Billie Eilish (24) am Sonntag auf dem Programm. Den traditionellen Legenden-Slot am Sonntagnachmittag übernimmt Cher (80). Das Festival findet vom 23. bis 27. Juni 2027 auf der Worthy Farm nahe Pilton in der englischen Grafschaft Somerset statt.



Glastonbury-Premiere für Harry Styles



Für Sam Fender, einen engagierten Ally der queeren Community, ist es der erste Auftritt als Headliner beim Glastonbury-Festival. 2019 musste der Sänger aus North Shields seine Teilnahme absagen, 2020 fiel das Festival aufgrund der Corona-Pandemie komplett aus. Zwei Jahre später stand er schließlich auf der Pyramid Stage, damals noch im Vorprogramm von Billie Eilish.

Harry Styles feiert 2027 sogar sein Glastonbury-Debüt. Der ehemalige One-Direction-Star wird erstmals auf einer der Festivalbühnen auftreten. Ganz unbekannt ist ihm das Gelände allerdings nicht: 2025 besuchte er das Festival bereits als Zuschauer.



Billie Eilish ist trotz ihres jungen Alters schon fast Stammgast. 2019 gab sie ihr Debüt auf der Other Stage, drei Jahre später schrieb sie als jüngste Solo-Headlinerin der Festivalgeschichte Musikgeschichte. 2027 kehrt sie nun erneut als Headlinerin zurück und wird das Festival am Sonntagabend beschließen.

- Werbung -



Cher kehrt für Glastonbury auf die Bühne zurück

Für eine besondere Überraschung sorgt Cher. Die Sängerin war seit 2020 nicht mehr auf Tournee und hatte 2024 erklärt, ihr letztes Album veröffentlicht zu haben. Nun übernimmt sie den traditionsreichen Legenden-Slot am Sonntagnachmittag, in dem bereits Stars wie Kylie Minogue (58) und Lionel Richie (77) aufgetreten sind.



Auch die deutsche Band Kraftwerk feiert ihre Glastonbury-Premiere und führt das Programm auf der West Holts Stage an. Erstmals dabei ist zudem das kanadische Rock-Duo Angine de Poitrine aus Québec, das mit seiner mikrotonalen Musik zuletzt für Aufsehen sorgte und mehrere Grammy-Nominierungen erhielt. Zu den weiteren angekündigten Acts gehören Massive Attack, Lily Allen, Little Simz, FKA twigs und The xx.



Für Primal Scream wird es bereits der siebte Auftritt beim Glastonbury-Festival. Nach ihrem Debüt 1992 stand die schottische Rockband 1998 sogar als Headliner auf der legendären Pyramid Stage. Damit zählt sie zu den besonders erfahrenen Glastonbury-Acts.



Ein weiteres Highlight ist die amerikanische Hip-Hop-Gruppe De La Soul. Zwischen 1990 und 2014 bespielten sie viermal die Hauptbühne, nun feiern sie ihr Comeback.

Glastonbury kündigt weitere Künstler*innen für 2027 an

2027 findet das Glastonbury Festival erstmals seit 2025 wieder statt. In diesem Jahr legten die Veranstalter eine ihrer regelmäßigen Pausen ein, damit sich das Gelände der Worthy Farm erholen kann. "Wir sind so glücklich, nach unserem Brachjahr zurückzukommen", erklärte Organisatorin Emily Eavis gegenüber dem "Guardian".



Weitere Künstler sollen im kommenden Jahr bekannt gegeben werden. Auch auf Instagram kündigen die Veranstalter*innen an, dass noch zahlreiche Acts und Attraktionen folgen werden.



Wer noch kein Ticket hat, muss auf eine zweite Chance hoffen. Der Vorverkauf startete am 4. Oktober, sämtliche regulären Karten waren Berichten zufolge bereits nach rund 45 Minuten ausverkauft. Im Frühjahr 2027 sollen zurückgegebene Tickets erneut angeboten werden.



Günstig ist der Festivalbesuch allerdings nicht: Erstmals liegt der Ticketpreis über der Marke von 400 Pfund. Laut "Guardian" kostet eine Karte 408 Pfund (umgerechnet rund 489 Euro), einschließlich einer Buchungsgebühr von fünf Pfund. 2025 waren es noch 378,50 Pfund (rund 454 Euro). (spot/cw)