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Der schwule Ex-Fußballprofi Thomas Hitzlsperger hat auf einen X-Beitrag der Organisation "Ballers in God" (BiG) reagiert  und dabei indirekt die Queerfeindlichkeit der Initiative kritisiert.



Das evangelikale Netzwerk hatte einen Tweet geteilt, in dem der niederländische Fußballspieler Wout Weghorst Akzeptanz für seine religiösen Ansichten forderte: "Ich zwinge niemandem Jesus auf. Aber erwartet nicht von mir, dass ich meine Liebe zu ihm verstecke", zitierte das Netzwerk Weghorst auf Englisch.



Hitzlsperger antwortete am Sonntag: "Gut gesagt. Was halten wir von: 'Ich zwinge niemandem Homosexualität auf. Aber erwartet nicht von mir, dass ich meine Liebe zu Männern verstecke'?"



well said. How do we feel about I AINT FORCING HOMOSEXUALITY ON NOBODY. BUT DONT EXPECT ME TO HIDE MY LOVE FOR MEN? https://t.co/C8Yd8gNEeT Thomas Hitzlsperger (@Hitz_the_Hammer) November 15, 2026 / Hitz_the_Hammer

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Hitzlsperger weist dabei auf eine Doppelmoral von BiG hin: Während ein offensives, teils missionarisches Bekenntnis zu einem konservativen Christentum in Kabinen und Stadien als selbstverständlich eingefordert wird, verweigern einige Spieler aus diesem religiösen Spektrum regelmäßig Symbole für Vielfalt, wie die Regenbogen-Kapitänsbinde, oder stellen Sichtbarkeit für Homosexualität als vermeintliches "Aufzwingen" einer Agenda dar. Gleichzeitig rechtfertigen Akteure aus diesem Umfeld die Abwertung queerer Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität regelmäßig mit dem Verweis auf angebliche biblische Lehren.

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"Ballers in God" sehen Schwule als Sünder an

Die evangelikale Initiative ist für ihre Queerfeindlichkeit berüchtigt  laut einer WDR-Recherche werden Homosexuelle pauschal als sündhaft eingestuft.



Zuletzt sorgte eine Debatte um den "Ballers in God"-Anhänger Felix Nmecha von Borussia Dortmund für Schlagzeilen. Der 26-jährige Nationalspieler hatte wiederholt nach Torerfolgen eine Jubelgeste von "Ballers in God" gezeigt  das Abnehmen und Platzieren einer imaginären Krone auf dem Rasen. Die Symbolik entstammt der BiG-Kampagne "The King's Return", über die das Netzwerk auf Instagram regelmäßig Profisportler inszeniert.

Nmecha macht auf Social Media Stimmung gegen queere Menschen

Nmecha hatte auch auf Social Media aus seiner Abneigung gegen queere Menschen kein Geheimnis gemacht: 2023 teilte er etwa das Video des amerikanischen Rechtsextremisten Matt Walsh, der sich über ein trans Kind und dessen Vater lustig machte (queer.de berichtete). Walsh bezeichnet sich selbst als "theokratischen Faschisten". Nach Kritik verteidigte Nmecha seine transfeindliche Haltung (queer.de berichtete). Später teilte er noch ein weiteres Posting auf Instagram, das die queere Community und den Begriff "Pride" mit dem Teufel verglich (queer.de berichtete).



Vize-Europameister Thomas Hitzlsperger hatte sich nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn 2014 als schwul geoutet (queer.de berichtete). Das brachte ihm damals einige Kritik von den üblichen Verdächtigen ein  etwa vom damaligen AfD-Chef (queer.de berichtete). Inzwischen arbeitet Hitzlsperger als Fußball-Manager. Zeitweise war er Vorstandschef beim VfB Stuttgart. Heute engagiert er sich für Vielfalt im Sport und ist als Fußball-Experte für die ARD und Sky Sport einer breiteren Sportöffentlichkeit bekannt. (dk)