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Ein Bundesberufungsgericht in der US-Hauptstadt Washington hat dem US-Verteidigungsministerium am Dienstag untersagt, 27 trans Militärangehörige zu entlassen, die gegen das von Präsident Donald Trump verhängte Dienstverbot geklagt hatten. Das Gericht wies mit 2 zu 1 Stimmen einen Antrag der US-Regierung zurück, die Schutzanordnung bis zu einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs auszusetzen.



In dem Verfahren Talbott v. United States klagen unter anderem die 27 aktiven Soldat*innen gegen Trumps Dekret vom Januar 2025 und die darauf folgende Richtlinie von Verteidigungsminister Pete Hegseth, wonach nur noch cisgeschlechtliche Personen im US-Militär dienen dürfen. Bereits Anfang Juni hatte das Gericht in Washington geurteilt, dass das Verbot wahrscheinlich gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz in der US-Verfassung verstoße (queer.de berichtete). Mit dem jetzigen Urteil werden die Kläger*innen vor einer Entlassung aufgrund ihrer Geschlechtsidentität geschützt, bis eine endgültige Entscheidung getroffen wird.

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Trump-Regierung versucht, die trans Soldat*innen während des Verfahrens zu feuern

Die US-Regierung hatte gegen das Juni-Urteil bereits den Supreme Court angerufen und beim Berufungsgericht einen Vollzugsaufschub beantragt. Daher trat die Entscheidung zunächst nicht formell in Kraft. Diesen Zeitraum nutzte das Pentagon, um die Betroffenen freizustellen und Entlassungsverfahren einzuleiten. Das neue Urteil hat dies nun vorläufig gestoppt.



Die Trump-Regierung versucht weiterhin, das Verfahren durch den Supreme Court stoppen zu lassen. Die Richter*innen dort beraten am 4. Dezember über die Annahme des Antrags. Parallel dazu treibt Bundesbezirksrichterin Ana Reyes das Hauptverfahren voran, das am 4. Januar beginnen soll und auf zwei Wochen angesetzt ist. Am Montag verpflichtete sie die Regierung, binnen 28 Tagen interne Dokumente zur Entstehung des Verbots offenzulegen, und genehmigte die eidliche Befragung des ehemaligen Heeresministers Dan Driscoll. Da Richterin Reyes signalisiert hat, das Verfahren als Sammelklage zuzulassen, könnte ein Urteil im Januar den Schutz auf sämtliche trans Militärangehörige in den USA ausweiten.

Supreme Court: Republikaner haben Mehrheit

Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass der Supreme Court das Verfahren zur inhaltlichen Prüfung annimmt. Dort hätte die Trump-Regierung dann gute Chancen, denn in diesem Gremium gibt es eine konservative Mehrheit: Sechs Richter*innen wurden von republikanischen Präsidenten ernannt, drei von demokratischen. Bei Kulturkampf-Themen entscheiden die Richter*innen  anders als in Deutschland  sehr oft nach politischem Lager. Auch beim Berufungsgericht war das so: Die beiden Richter*innen, die zugunsten der trans Kläger*innen entschieden hatten, waren von Bill Clinton bzw. Barack Obama ernannt worden, der Richter, der dagegen stimmte, von Donald Trump.



Selbst konservative Richter*innen am Supreme Court verlangen in der Regel aber zumindest eine plausible Sachbegründung der Regierung. Dass das Pentagon laut Berufungsgericht dreimal nicht erklären konnte, worin die konkrete Gefahr durch diese 27 Personen besteht, schwächt laut Beobachter*innen die Position des Justizministeriums im Eilverfahren.



Das Verbot von trans Personen im US-Militär ist Teil des Kulturkampfes gegen geschlechtliche Minderheiten durch die Republikaner. Die Trump-Regierung macht derzeit trans Menschen für allerlei Verfehlungen verantwortlich  etwa auch für das durch die Umstellung alter Kupfer-Telekommunikationsleitungen auf Glasfaserkabel verursachte Flugchaos am Freitag im gesamten Land (queer.de berichtete). (dk)