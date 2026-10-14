

kremlin.ru / wikipedia) Präsident Recep Tayyip Erdoğan macht seit Jahren Stimmung gegen queere Menschen (Bild:

Heute, 16:38h 2 Min.

2 Min.

Nach den landesweiten Razzien bei queeren Vereinen und Veranstaltungsorten mit zahlreichen Festnahmen in der Türkei droht der LGBTQ-Menschenrechtsorganisation SPoD ein Vereinsverbot. Vor dem Istanbuler Gericht Çağlayan begann heute der Prozess. Die Staatsanwaltschaft forderte die Schließung des Vereins, wie Anwalt Furkan Yurt der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Die zwei Verhafteten der vier angeklagten Gründungsmitglieder von SPoD kamen aus der Untersuchungshaft frei.



Im September führte die türkische Justiz unter dem Motto "Ailem güvende  Meine Familie ist sicher" landesweite Razzien gegen queere Organisationen, Aktivist*­innen und Veranstaltungsorte durch (queer.de berichtete). Gegen mehr als 160 Personen wurden strafrechtliche Maßnahmen eingeleitet. Anschließend ordnete ein Gericht die Inhaftierung von Führungskräften und Mitgliedern verschiedener Organisationen an, darunter SPoD und Lambda Istanbul. Ihnen wird unter anderem ein Verstoß gegen das Vereinsgesetz vorgeworfen.

- Werbung -



Türkische Regierung wettert gegen "perverse Tendenzen"

Homosexualität und andere Formen von Queer-Sein sind in der Türkei nicht illegal. Die Regierung stellt jedoch die organisierte und öffentliche Interessenvertretung queerer Menschen als Gefahr für die "nationale Existenz" dar. 2023 erklärte Präsident Recep Tayyip Erdoğan etwa, seine Regierung werde "gegen perverse Tendenzen wie LGBT" vorgehen (queer.de berichtete).



Esther Major, stellvertretende Europa-Regionaldirektorin von Amnesty International, bezeichnete das Vorgehen zum Prozessauftakt als "gefährliche Eskalation" der Bemühungen, queere Rechte zu kriminalisieren. Die Maßnahmen bedrohten nicht nur die betroffenen Organisationen, sondern könnten auch eine abschreckende Wirkung auf die türkische Zivilgesellschaft insgesamt haben.



Der Prozess soll am 12. Februar 2027 fortgesetzt werden. (dpa/cw)