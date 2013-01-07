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Nach einer schweren psychischen Krise gibt es offenbar positive Nachrichten von Perez Hilton (48). Der US-amerikanische Promi-Blogger ist erstmals seit seinem Zusammenbruch im August wieder in der Öffentlichkeit gesehen worden. Wie das US-Portal "TMZ" unter Berufung auf einen Bericht der "Daily Mail" berichtet, wurde Hilton am Dienstag in Miami fotografiert. Demnach soll er das Krankenhaus in der vergangenen Woche verlassen haben und inzwischen wieder Zeit mit seiner Familie verbringen.



Auf den veröffentlichten Aufnahmen ist Hilton bei einem Spaziergang in der Nähe seines Zuhauses zu sehen. Er trägt ein T-Shirt, kurze Hosen, eine Strohhut und eine Sonnenbrille. Dabei wirkt er laut der Zeitung ruhig und entspannt.

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Familie gab bereits ein Update zu seiner Genesung

Anfang August hatte Hilton während eines Livestreams auf TikTok eine schwere psychische Krise durchlebt und sich selbst verletzt. Zuschauer*innen alarmierten daraufhin die Rettungskräfte. Der schwule Blogger wurde ins Krankenhaus gebracht und musste wegen seiner körperlichen Verletzungen behandelt werden (queer.de berichtete).



Seine Familie hatte sich Anfang November mit einem Update zu seinem Gesundheitszustand gemeldet. Demnach hatte Hilton im Oktober die nächste Phase seiner Behandlung begonnen: ein teilstationäres Programm, während er in einer betreuten Unterkunft lebte. Er erhielt weiterhin psychologische Unterstützung und durfte seine Familie bei genehmigten Besuchen sehen.

Familie bittet um Respektierung von Hiltons Privatsphäre

Einen konkreten Zeitpunkt für seine Rückkehr nach Hause konnte die Familie damals noch nicht nennen. Umso mehr dürften die nun veröffentlichten Bilder für Aufmerksamkeit sorgen. Laut "Daily Mail" soll Hilton inzwischen wieder bei seinen Angehörigen sein.



Die Familie hatte zugleich darum gebeten, die Privatsphäre des dreifachen Vaters während seiner Genesung zu respektieren. Sie betonte, dass die Erholung nach einer schweren psychischen Krise Zeit brauche und es keinen festen Zeitplan gebe. (spot/cw)