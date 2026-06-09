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Der Moderator und Autor Riccardo Simonetti sieht queere Männer in mancher Hinsicht im Vorteil gegenüber heterosexuellen. "Als schwuler Mann weiß man schnell, dass man das Idealbild der Gesellschaft nicht erfüllen kann", sagte der 33-Jährige in einem Interview mit dem "Stern" (Bezahlartikel). "Dadurch gewinnt man auch die Freiheit, alles andere zu sein."



Den Einwand, heterosexuelle Männer hätten diese Freiheit nicht, ließ Simonetti nicht gelten: "Falsch! Diese Freiheit hat jeder Mann. Nur sperren sich viele heterosexuelle Männer  nicht alle, aber viele  selbst in einen Käfig. Weichen sie nur einen Millimeter von dem Bild ab, das auf sie projiziert wird, glauben sie, ihren Status als Mann zu verlieren."



Er könne es ein Stück weit nachvollziehen, wenn andere Männer nicht positiv auf ihn reagierten, so Simonetti. Wer jeden Aspekt seiner Persönlichkeit unterdrücke, um als Mann wertvoller zu gelten, und dann jemanden sehe, der sich nicht an diese Regeln halte "und damit dann sogar weiterkommt", sei vermutlich verärgert. Er selbst wäre in dieser Lage aber "hoffentlich nicht auf diesen Mann wütend, sondern auf das Konstrukt, das mich selbst davon abhält, mein wahres Ich zu leben. Das meine ich, wenn ich sage: Heterosexuelle Männer können von queeren Männern lernen."

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"Die Rechnung bekommt mein Mann. Immer."

Simonetti, der seit August 2024 mit seinem Partner Steven verheiratet ist, schilderte, wie stark binäre Rollenbilder selbst in liberalen Kreisen fortwirken. Sein Mann sehe "klassisch maskulin" aus  "kurze Haare, Schnauzer, Muskeln, 1,85 Meter groß". "Überall wird er automatisch in die Rolle des Ehemanns gesteckt, und ich bin dann die Ehefrau, weil ich Schminke trage und lange Haare habe."



Bei einer Gartenparty unter "sehr offenen, liberalen Menschen" hätten die Männer seinen Mann ganz selbstverständlich mit zum Grillen genommen, ihn selbst dagegen stehen lassen. Auch im Restaurant wiederhole sich das Muster: "Die Rechnung bekommt mein Mann. Immer. Dabei bin ich derjenige, der bezahlt." Wütend mache ihn das nicht, es zeige aber, "wie binär unsere Wahrnehmung noch immer ist. Dabei muss, wenn zwei Männer wie wir zusammenleben, keiner von beiden die Rolle der Frau übernehmen."



Wie sehr ihn das Gefühl geprägt hat, ständig bewertet zu werden, beschrieb Simonetti mit Blick auf seine Jugend im oberbayerischen Bad Reichenhall: "Ich kannte es nicht, das Haus zu verlassen, ohne eine Meinung zu provozieren." Die Leute hätten gefunden, er provoziere allein dadurch, dass er existiere. Bis heute trage er deshalb immer Kopfhörer, auch wenn keine Musik laufe  als Signal nach außen: "Ich höre euch nicht."



Angst vor der AfD



Auf die Frage, ob er Angst vor der AfD habe, antwortete Simonetti mit einem klaren "Ja". Noch bedrohlicher finde er allerdings, dass viele Menschen solche Parteien gar nicht wegen ihrer Haltung gegenüber queeren Menschen wählten, "sondern weil sie andere der politischen Positionen attraktiv finden. Und dabei nehmen sie halt so nebenbei in Kauf, dass eine Menschengruppe leidet, gegen die sie persönlich vielleicht gar nichts haben. Das offenbart eine enorme Doppelmoral."



Als warnendes Beispiel nannte Simonetti Italien, das Heimatland seiner Eltern: "Seit Giorgia Meloni an der Macht ist, hat sich die Situation bei Familienrechten queerer Menschen stark verschlechtert. Gleichgeschlechtliche Eltern wurden zum Beispiel aus den Geburtsurkunden ihrer Kinder gestrichen."



Auch in Deutschland ist der Backlash aus seiner Sicht spürbar. Dass er selbst nicht viel auf der Straße unterwegs sei, liege zwar nicht unbedingt an der Furcht vor bestimmten Gegenden. "Als schwuler Mann merkt man früh, dass manche Orte für einen nicht sicher sind, und deshalb habe ich es immer schon vermieden, an manchen Orten allein zu sein."

"Die Männer hatten ihre Chance"

Mit Männlichkeit setzt sich Simonetti auch in seinem ersten Sachbuch "Wann ist ein Mann ein Mann!?" auseinander. Bei der Buchpremiere in Berlin im September trat er erstmals gemeinsam mit seinem Ehemann öffentlich auf (queer.de berichtete). Gewidmet hat er das Buch seinem Vater, der im Januar gestorben war (queer.de berichtete). Bereits im März hatte Simonetti beklagt, dass Selfcare bei Männern noch immer ein Tabu sei (queer.de berichtete).



Dass Männer für viel Leid auf der Welt verantwortlich seien und vieles falsch machten, lasse sich "leider wirklich nicht schönreden", sagte er nun dem "Stern". "Aber wir brauchen glücklichere Männer, die dann hoffentlich auch weniger Leid verursachen."



Die Zeit sei reif, Frauen weltweit mehr politische Verantwortung zu übertragen. Ob die Welt dadurch besser würde, werde man erst sehen, wenn es so weit sei. "Aber warum probieren wir es nicht aus? Viel schlimmer als jetzt kann es kaum werden. Die Männer hatten ihre Chance." (cw)