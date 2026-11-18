Von

Heute, 04:50h 4 Min.

Heute, 04:50h 4 Min.

Die starken, geübten Hände der Köchinnen versinken tief im Wurstbrät. Sie kneten die Masse gekonnt, ihr Blick bewegt sich irgendwo zwischen stolz und verlegen, dass eine Kamera sie beobachtet. "Imbiß" war 1978 die erste Filmübung von Thomas Heise an der Potsdamer Filmhochschule. Fünf Minuten dokumentierte er ein Schnellrestaurant am Alexanderplatz. Schon in diesem kurzen Film beweist Thomas Heise, 1955 geboren, wie gut er seine Protagonist*innen beobachten kann.



Doch sein Regie-Studium wird er nicht abschließen. Er habe seine künstlerische Freiheit wahren wollen, was in der DDR unmöglich war. Er drehte weiter, unter anderem für die Staatliche Filmdokumentation der DDR, doch seine Filme wurden nicht vorgeführt.

- Werbung -



Seinen letzten Film konnte Heise nicht selbst abschließen



Poster zum Film: "Übergang" startet am 19. November 2026 in ausgewählten Kinos

Ausschnitte aus "Imbiß" sind nun Teil des letzten Films von Thomas Heise. Am 29. Mai 2024 starb der Filmemacher an Krebs. Kurz zuvor hatte er noch mit einem neuen Projekt begonnen, es sollte ein Porträt seiner Heimatstadt Berlin und seines Lebens werden.



Diesen letzten Film vollendeten seine langjährigen Wegbegleiter, der Kameramann Peter Badel und der Editor Chris Wright. Badel hatte schon in den 1980er Jahren mit Heise zusammengearbeitet. Mit "Übergang  Ein Film für Thomas Heise" ist es ihnen gelungen, ein außergewöhnliches Werk zu schaffen, das sich kaum in die üblichen Kategorien einordnen lässt.



Die Stasi weiß von Heises Sexualität



Der Film beginnt mit den Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die Thomas Heise noch selbst aufnahm: Silvester rund um die Schönhauser Allee, wo er seit Jahrzehnten lebt. Feuerwerk, Neujahrsküsse, Party. Eine fröhliche Stimmung im Prenzlauer Berg.



Später wird der Film biografischer. Die Tonebene wird hier wichtiger als das Bild  weiterhin in Schwarz-Weiß werden Tramfahrten durch den Prenzlauer Berg gefilmt. Durch währenddessen vorgetragene Stasi-Akten erfährt das Publikum viele Details über ihn und seine Eltern, aber auch, dass er eher "Kontakte zu Homo­sexuellen" als zu Frauen pflegte. Ausgerechnet der Unterdrückungsapparat informiert also über Heises Sexualität.

Ein motivierender Brief von Professor Heise

Überhaupt bilden Ton und Bild häufig einen gewissen Kontrast in "Übergang": Gefilmt wird vor allem der Bahnhof Schönhauser Allee, ein verwirrender Nicht-Ort, ein Übergangs- und Transit-Ort, an dem Menschen zwischen U- und S-Bahn und Straßenbahn hin und her eilen. Der Film zeigt Berliner*innen in ihrem Alltag, was zunächst wahllos wirkt.



Doch dann wird der Brief einer Abiturientin an Heise vorgelesen, der zu der Zeit Professor an der Karlsruher Kunsthochschule war. Sie interessiere sich für Film. Mit seiner Antwort motivierte er die junge Frau, "mit dem Anfangen anzufangen". Sie solle rausgehen, durch die Nacht gehen, sich für Menschen interessieren. Und nach einer Zeit merke sie dann, ob sie etwas zu sagen habe, wofür der Film das richtige Medium ist. Diesem Ratschlag folgt also auch "Übergang".



| Direktlink | Trailer zum Film

Tagebucheinträge und Archivaufnahmen



"Ein Film für Thomas Heise" lautet dessen Untertitel, und er ist geschickt gewählt. Denn es ist auch, aber eben nicht nur ein Film über Heise, von Heise und mit Heise. Der Zugang von Peter Badel und Chris Wright ist dabei fragmentarisch: Ältere Interviews mit Heise, Archivaufnahmen, Tagebucheinträge, Filmausschnitte und Aufnahmen von der Beisetzung oder mit seinem Mann Michael ergänzen die essayistischen Bilder. Auch wer Heises Filme (von denen sich einige in der bpb-Mediathek finden) noch entdecken möchte, erhält durch die Doku also einen ersten Überblick, aber eben noch viel mehr.



"Übergang. Ein Film für Thomas Heise" ist ein Porträt von Thomas Heises Leben in der DDR und der dem wiedervereinigten Berlin, eine Würdigung seines teils umstrittenen Werks, eine Hommage, ein Abschied, aber auch eine eigenständige Reflexion. Eine Doku, bei der es nicht immer leicht fällt zu folgen, die durch die spannungsfreie Dramaturgie und die monotonen Bilder auch mal Geduld erfordert. Aber die sowohl den Menschen als auch den Filmemacher Thomas Heise greifbar macht.

Infos zum Film



Übergang. Ein Film für Thomas Heise. Dokumentarfilm. Deutschland 2026. Regie: Peter Badel, Chris Wright. Laufzeit: 120 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. FSK 0. Verleih: GMfilms. Kinostart: 19. November 2026