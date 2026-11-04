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Es ist der 29. August 2005. Der Song "Durch den Monsun" einer Schülerband aus Sachsen-Anhalt schießt auf Platz eins der deutschen Single-Charts. Von diesem Tag an muss Simone Charlotte Kaulitz oft und lange ohne ihre beiden 15-jährigen Zwillinge Bill und Tom sein. "Ich war stolz wie Bolle. Und dann ging ich ein paar Tage durch leere Zimmer. Und ich habe geweint." Denn Kinder in dem Alter landen normalerweise keinen Nummer-eins-Hit und nabeln sich nicht so früh ab. "Aber sie waren eben keine normalen Kinder."



Es sind Worte wie diese, die exemplarisch für die Karriere der Band Tokio Hotel im Allgemeinen und von Bill und Tom Kaulitz im Speziellen stehen. Stolz, Erfolg und Glamour konkurrieren mit Druck und dem Gefühl von Fremdbestimmtheit. Im Sommer 2005 werden aus Schülern über Nacht Weltstars. Mehr als 20 Jahre später gibt es Tokio Hotel immer noch. Was ist das für eine Band, die über sich sagt: "Wir waren immer schon die Außenseiter"?



Tokio Hotel besteht aus den Zwillingen Bill und Tom Kaulitz (37), Georg Listing (39) und Gustav Schäfer (38). Sie stammen aus dem Raum Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Das ZDF zeigt die dreiteilige Dokumentation "Tokio Hotel  Gegen alle Regeln" am 1. Dezember ab 20:15 Uhr, in der ZDF-Mediathek ist sie bereits seit diesem Donnerstag abrufbar. Am 5. Dezember moderieren Bill und Tom Kaulitz dann einmalig die Neuauflage der Samstagabendshow "Wetten, dass..?", live aus Halle (Saale) (queer.de berichtete).



Die Dokumentation besteht aus den Folgen "Vor dem Monsun", "Der goldene Käfig" und "Wieder Wir". "Die Geschichte von Tokio Hotel hat mich fasziniert, weil sie von mehr erzählt als von Musik und Erfolg. Sie ist für mich keine klassische Bandgeschichte, sondern die Geschichte einer Freundschaft", sagt Regisseur und Drehbuchautor Timon Modersohn. Ruhm und Scheitern seien stets eine Bedrohung gewesen.

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Das Tokio-Hotel-"Schließfach" geöffnet

Doch Tokio Hotel hätten sich "durch jede Krise hindurch, immer wieder füreinander entschieden", so Modersohn. "Das ist für mich der eigentliche Film: die Geschichte davon, wie vier Menschen es geschafft haben, über 25 Jahre zusammenzuhalten, als Musiker, als Freunde, als Familie." Davon berichten auch mehrere Wegbegleiter*innen.



Für Modersohns Retrospektive hat die Band "ihr Schließfach" geöffnet. Weil sie sich schon sehr früh von Kameras begleiten ließen, konnten die Musiker "ganz alte Materialien" für die dreimal 30 Sendeminuten zur Verfügung stellen, darunter viel Privates, sagt Bill Kaulitz. Und das habe wirklich noch niemand zuvor gesehen. "Das war schon auch viel aufräumen", erklärt Schlagzeuger Gustav Schäfer.



Die Dokumentation holt Ereignisse, Erinnerungen und Anekdoten aus der Vergangenheit ins Jetzt. Es ist nicht unbedingt das klassische "Wisst ihr noch ?"  es ist viel individueller. Der Bogen spannt sich vom anstrengenden Tourleben über Promotion am laufenden Band bis hin zur aktuellen Jubiläumstour. "Es war Überforderung und hier und da auch mal Burnout", sagt Tom Kaulitz.



Gustav Schäfer (l.), Tom Kaulitz (2.v.l.), Bill Kaulitz (2.v.r.) und Georg Listing (r.) präsentieren ihre Preise beim "Echo 2006". Mit dem rasanten Erfolg wächst auch die Belastung für die Band (Bild: ZDF / Getty/Sean Gallup)

Isolation und Ängste als Preis des Ruhms



"Gegen alle Regeln" zeigt auch dunkle Seiten und schwierige Momente. "Wir sind nicht sehr nostalgisch", sagt Bill Kaulitz. "Aber da haben wir uns wirklich mal mit der Vergangenheit auseinandergesetzt und ein bisschen auch aufgearbeitet, würde ich sagen. Hier und da."



Belagerte Hotels, zerrissene Klamotten, Hass und Morddrohungen  Bedrohungs- und Gefährdungslagen gab es laut dem ehemaligen Security-Chef Saki Pelka beinahe täglich. Und irgendwann rufen die ersten Hater auch "scheiß Schwuchteln". Besonders der stets schillernde und androgyn gestylte Bill Kaulitz gerät ins Visier. Mit Queerfeindlichkeit ist er bis heute konfrontiert: Erst Anfang November antwortete er in seinem Podcast auf homophobe Kommentare (queer.de berichtete).



Vor allem die Folge "Der goldene Käfig" erzählt von Leere, Angst, Isolation und Abschirmung. Als junge Erwachsene müssen sie unter anderem wegen vermummter Hardcorefans immer mehr Leibwächter um sich scharen  eine "toxische Beziehung", nennt es Bassist Georg Listing. "Ich habe immer versucht, es wegzulachen." Simone Charlotte Kaulitz erinnert sich an diese Zeit: "Ich habe jedes Mal gebetet, dass die überhaupt nach Hause kommen. Heile."

Band-Pause als Neuanfang

Nach einem Einbruch in das Bandhaus bei Hamburg verlassen Bill und Tom Kaulitz Ende 2010 Deutschland in Richtung Los Angeles. Georg Listing und Gustav Schäfer bleiben in der Heimat. Die räumliche Trennung führt zu einer Art Neuerfindung von Tokio Hotel. Zwischen Los Angeles und Magdeburg entsteht eine neue Form von Nähe. "Hätten wir die Pause nicht gehabt, würde es die Band heute nicht mehr geben", sagt Georg Listing.



Die Mitglieder von Tokio Hotel gehen inzwischen souveräner mit der Weltbekanntheit um  und sie sind erneut sehr präsent: Tom Kaulitz heiratete 2019 Heidi Klum, seit Juni 2024 läuft auf Netflix die Realityserie "Kaulitz & Kaulitz", inzwischen in der dritten Staffel. Der Podcast "Kaulitz Hills  Senf aus Hollywood" ist ein Erfolg, Gustav Schäfer begeisterte in diesem Jahr bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance". Noch bis 23. November läuft die nahezu ausverkaufte Arena-Tour mit 17 Konzerten (queer.de berichtete).



Liebe für Tokio Hotel als Ursprung von allem



"Tokio Hotel  Gegen alle Regeln" beantwortet nahezu alle Fragen aus den Kategorien "Wo kommt das alles her?" und "Was ist eigentlich der Kern?". Zwischen den Zeilen wird auch die Frage nach dem Erfolgsrezept der seit 25 Jahren bestehenden Band beantwortet. "'Doch' ist unser Lieblingswort", sagt Tom Kaulitz. Die klassischen Musikgesetze und -regeln seien an dem Quartett "immer ganz gut abgeprallt". Und Tokio Hotel, so der Gitarrist, ist "unser aller große Liebe. Der Ursprung von allem, was wir jetzt machen." (dpa/cw)