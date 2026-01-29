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In Mexiko ist der Journalist Eduardo Flores Salado ermordet worden. Der 42-jährige Mitgründer des Kollektivs "Prensa Rosa" wurde am 14. November gegen 21 Uhr tot im Viertel Canuto Nogueda am Stadtrand von Acapulco im Bundesstaat Guerrero aufgefunden, wie die Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) am Mittwoch mitteilte. Mexikanische Medien wie "El Financiero" und "La Jornada" berichteten unter Berufung auf erste Erkenntnisse, die Leiche habe Spuren einer Strangulation aufgewiesen.



Flores Salado arbeitete seit rund zehn Jahren für das lokale Radio- und Onlinemedium "Enfoque Informativo", zuvor für die inzwischen eingestellte Tageszeitung "Novedades Acapulco". Er berichtete unter anderem über Probleme bei der Wasserversorgung, Proteste im Bildungsbereich und Vermisstenfälle. Vor zwei Jahren hatte er "Prensa Rosa" mitgegründet, ein Kollektiv, das queere Journalist*­innen fördert und vernetzt. "El Financiero" beschreibt die Gruppe als Zusammenschluss von Medienschaffenden aus Guerrero, die sich der LGBTI-Community zugehörig fühlen. In Kolleg*­innenkreisen war Flores Salado unter dem Spitznamen "Lalito" bekannt.



"Der Mord an Eduardo Flores Salado ist erschütternd und zeigt erneut, wie dringend vor allem Lokaljournalist*­innen besser geschützt werden müssen", erklärte Maren Pfalzgraf, RSF-Pressereferentin für Lateinamerika. "Bei unserem Besuch im Oktober haben wir erneut auf die anhaltende Gewalt gegen Medienschaffende hingewiesen. Die Regierung von Claudia Sheinbaum muss ihre Versprechen endlich einlösen."

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Motiv weiter unklar

Die Staatsanwaltschaft von Guerrero leitete am 15. November Ermittlungen wegen Mordes ein. Bislang hat sie weder eine offizielle Todesursache noch Informationen über Festnahmen oder ein mögliches Tatmotiv veröffentlicht. RSF fordert die Behörden auf, einen Zusammenhang mit der journalistischen Arbeit des Getöteten zu prüfen.



Nach Angaben von Kolleg*innen waren keine aktuellen Drohungen gegen Flores Salado bekannt, er war auch nicht in einem staatlichen Schutzprogramm registriert. Sie erinnerten jedoch an einen Vorfall im März 2019: Damals soll ein Sicherheitsmitarbeiter des städtischen Wasserversorgers CAPAMA den Journalisten angegriffen haben, als er zu Problemen bei der Wasserversorgung recherchierte. Journalist*innen protestierten seinerzeit gegen die Attacke. Hinweise auf einen Zusammenhang mit dem Mord gibt es laut RSF bislang nicht.



Der Leiter von "Enfoque Informativo", Héctor Nájera Apatiga, sagte RSF, er habe noch am Freitag vor der Tat mit Flores Salado an den Nachrichten des Tages gearbeitet. Er beschrieb ihn als geschätzten Kollegen und Freund. Journalist*innen in Acapulco forderten am 15. November in einem offenen Brief Gerechtigkeit für ihren Kollegen. Die Journalist*innengewerkschaft SNRP würdigte ihn in Chilpancingo als "Journalisten, der sich der Aufgabe des Informierens verschrieben hatte, mit langer Erfahrung bei Zeitung und Radio".

Guerrero gilt als besonders gefährlich

Guerrero gehört zu den mexikanischen Bundesstaaten, in denen die meisten Medienschaffenden ermordet werden. Mehrere Drogenkartelle konkurrieren dort um die Kontrolle von Gebieten und illegalen Geschäften und üben Einfluss auf Behörden und Unternehmen aus. "Wer zu diesen Machenschaften recherchiert, riskiert sein Leben", so RSF. In manchen Regionen seien "regelrechte Zonen des Schweigens" entstanden, in denen Journalist*innen aus Angst nicht mehr berichteten. Verbindungen zwischen lokalen Behörden und kriminellen Gruppen erschwerten zudem die Aufklärung von Verbrechen.



Laut einer aktuellen RSF-Auswertung wurden seit 2006 in Mexiko 169 Journalist*innen ermordet, 166 von ihnen  also 98 Prozent  waren Lokaljournalist*innen. 99 Prozent der Morde wurden nicht vollständig aufgeklärt. Besonders häufig hatten die Getöteten zu organisierter Kriminalität und Korruption recherchiert. Auf der Rangliste der Pressefreiheit 2026 belegt Mexiko Platz 122 von 180 Staaten. (cw)