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Heute, 06:06h 10 Min.

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Beim Interview-Termin via Videocall sitzen Javier Ambrossi und Javier Calvo in einem Hotel in Los Angeles, allerdings in getrennten Zimmern. Die Liebesbeziehung der beiden Spanier ging im vergangenen Jahr nach 13 Jahren zu Ende, mitten während der Dreharbeiten zu "La Bola Negra".



Der Film, der seit diesem Donnerstag in den deutschen Kinos läuft, ist der zweite Kinofilm des Regie- und Drehbuchduos, das auch schon Serien wie "Paquita Salas", "Veneno" oder "La mesías" verantwortete. Beim Filmfestival in Cannes erhielten die beiden dafür den Regiepreis. queer.de-Kritiker Fabian Schäfer nennt das opulente Melodram über drei schwule Männer in zwei Epochen "das schwule Kino-Epos des Jahres".



Ambrossi und Calvo begannen ihre Karrieren jeweils als Schauspieler, saßen lange in den Jurys der spanischen Ausgaben der TV-Shows "Drag Race" und "The Masked Singer" und werden im Doppelpack gerne Los Javis genannt. Auch bei den im Winter anstehenden Oscar-Nominierungen darf sich das monumentale Kriegs- und Liebesdrama große Chancen ausrechnen.

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Poster zum Film: "La Bola Negra" startet am 19. November 2026 bundesweit im Kino

Herr Ambrossi, Herr Calvo, "La Bola Negra" ist seit der Weltpremiere im vergangenen Mai in aller Munde und gilt längst als einer der ganz großen Oscar-Favoriten. Sind Sie es nach einem halben Jahr schon leid, über den Film zu sprechen?



Javier Ambrossi: Der Film ist in Spanien bereits ein so großes Phänomen und wird in den USA gerade ebenfalls eines, deswegen habe ich mitunter den Eindruck, dass wirklich schon jede einzelne Szene, jeder Winkel, jeder Untertitel bis ins Kleinste seziert wurde. Über alles wird diskutiert, jeden Tag, in den spanischen Zeitungen und in den sozialen Medien. Es ist ziemlich verrückt, dass es gefühlt jede Minute einen neuen Tweet zu irgendeinem Aspekt des Films gibt.



Javier Calvo: Wahrscheinlich gibt es so gut wie nichts, was Sie uns heute fragen könnten, worüber wir nicht in den letzten Monaten schon einmal gesprochen haben. Aber mich stört das nicht. Ich spreche gerne über unseren Film. Und vor allem über Literatur und Federico García Lorca.



Ambrossi: Wobei man auch sagen muss, dass es über manche Aspekte gar nicht so leicht ist zu sprechen. Vor allem, wenn in der Regel die Zeit fehlt, wirklich in die Tiefe zu gehen. Es gibt nicht auf alles Antworten. Der kreative Prozess des Filmemachens ist geheimnisvoll  und soll es auch sein. Fragen zur Entstehung eines Films sind schwierig, denn im Rückblick konstruiert man plötzlich eine Chronologie, die es so eigentlich nie gegeben hat. Manche Dinge passieren gleichzeitig, andere zufällig oder spontan während des Drehs, dank Input aus dem Team. Der Weg von den ersten Gedanken, mit denen ein Projekt wie "La Bola Negra" beginnt, zum fertigen Film lässt sich in einem Interview eigentlich kaum rekapitulieren.



Dann lassen Sie uns doch lieber über den eben schon erwähnten Federico García Lorca sprechen. Auf dessen unvollendetes Werk "La Bola Negra" stießen Sie dank des Theaterstücks "La piedra oscura" von Alberto Conejero, nun ist es Teil der Handlung Ihres Films. Welchen Bezug hatten Sie vorher zu Lorca?



Ambrossi: Kennengelernt habe ich Lorca als Schüler, aber damals war er einfach nur ein angestaubter Klassiker, eine Art Denkmal. Über sein Leben haben wir damals eigentlich nichts gelernt, weswegen ich nicht wusste, dass er ermordet wurde, als er noch ziemlich jung und noch damit beschäftigt war, herauszufinden, wer er als Schriftsteller eigentlich ist. Wie experimentell und komplex seine Texte waren, habe ich erst später im Schauspielunterricht begriffen. Da war ich plötzlich richtig ergriffen und berührt von der Kraft seiner Worte. Ich fühlte mich von ihm angesprochen, und je mehr ich über sein Privatleben erfuhr, desto inspirierender fand ich ihn in seiner Einzigartigkeit und seinem Freiheitswillen.



Calvo: Für mich war er zunächst auch nur ein Autor unter vielen. Später habe ich dann besser verstanden, was ihn und die sogenannte Generation von 27 antrieb, die glaubte, Kunst könne die Welt verändern. Wenn man ihn als Erwachsener, zumal als queerer Mensch, wieder liest, begreift man, woher seine Kunst kommt: aus all seinen Verletzungen, aus der Frustration darüber, keine Kinder zu haben oder  während des Bürgerkrieges  in einem Haus auf dem Land gefangen zu sein, aus seinem Leiden an der Liebe und seinem Begehren. Das ist eine vollkommen andere Lektüre als die zu Schulzeiten.



Szene aus "La Bola Negra" mit Miguel Bernardeau und Guitarricadelafuente (Bild: Goodfellas / Pandora Film)

Zwischen Lorcas Werk und besagtem Theaterstück, spanischer Geschichte und Ihrer eigenen Kreativität kommen in "La Bola Negra" verschiedene Elemente zusammen. Wie schwierig war es, all diese Bälle in der Luft zu halten?



Calvo: Entscheidend war, dass wir in der Drehbuchphase vieles auch wieder gestrichen haben. Anfangs gab es im Springen zwischen den drei verschiedenen Zeitebenen viele Parallelen, ähnlich wie im Film "The Hours". Der ist ein Meisterwerk, aber wir haben irgendwann verstanden, dass das Publikum gewisse tiefere Zusammenhänge auch versteht, wenn wir einiges wieder rauswerfen. Das war für uns ein Knackpunkt, genau wie der Moment, in dem wir einen Weg fanden, echte Poesie in den Film zu integrieren.



Ambrossi: In Alberto Conejeros Theaterstück geht es nur um die Beziehung von Rafael und Sebastián im Krieg. Beim Lesen habe ich mich in diese Figuren verliebt, hatte aber gleichzeitig das Gefühl, dass wir für eine Adaption weitere Erzählstränge finden müssten, die wir damit verweben. Dabei auf das unvollendete Werk "La Bola Negra" von Federico García Lorca zu stoßen und es zu vervollständigen oder neu zu denken, war eine große Herausforderung und etwas sehr Besonderes. Erst als wir ein familiäres Band zwischen dem Soldaten Sebastián und dem Historiker Alberto in der Gegenwart knüpften, spürte ich, dass wir wirklich einen Film haben.



Wann wurde Ihnen eigentlich klar, dass "La Bola Negra" nicht nur irgendein Film ist, sondern das Zeug zu etwas ganz Besonderem hat? Nach der Premiere in Cannes?



Ambrossi: Ehrlich gesagt schon früher, nämlich als wir die erste Hälfte des Drehbuchs mit unserem Team geteilt haben. Wir arbeiten seit Jahren bei allen Projekten mit mehr oder weniger den gleichen Leuten zusammen, und eine derart heftige, emotionale Reaktion wie auf diese Skriptseiten habe ich noch nie erlebt. Weder von unserem Kameramann noch von meiner Schwester. Noch deutlicher wurde es, als wir unseren französischen Produzent*­innen eine erste Schnittfassung zeigten. Ihre Gesichter sprachen Bände. Sie waren es dann auch, die uns drängten, den Film schnell fertigzustellen und nach Cannes zu gehen. Als wir dort tatsächlich Premiere feierten, haben wir endgültig begriffen, dass da gerade etwas Außergewöhnliches passiert. Zum ersten Mal in meiner Karriere hatte ich das Gefühl: Hier muss ich nicht mehr nachhelfen, damit diese Geschichte ihr Publikum findet. Der Funke schien sofort übergesprungen zu sein, und seither können wir zusehen, wie sich dieses Lauffeuer verbreitet.



Die Werbetrommel rühren Sie dennoch kräftig, und die Kampagne für die Oscars und andere Filmpreise läuft auf Hochtouren. Trotzdem haben Sie bereits die Zeit gefunden, sich Gedanken über neue Projekte zu machen, wie man hört...



Calvo: Diese Promo-, PR- und Festivaltouren rund um die Welt sind zwar langwierig, aber das heißt nicht, dass wir keinen Leerlauf haben. Morgens Sport, dann die Interviews, ein bisschen ausruhen, abends ein Screening mit Publikumsgespräch. Dazwischen bleibt relativ viel Zeit, die wir gemeinsam verbringen. Und natürlich sind wir da kreativ. Zumal uns der Gedanke, vielleicht schon nächstes Jahr wieder drehen zu können, auf dem Boden bleiben lässt.



Ambrossi: Pedro Almodóvar hat uns erzählt, dass er immer und überall schreibt, ob im Flugzeug oder im Hotel. Sich einer neuen Geschichte zu widmen, verhindert, dass er sich leer fühlt, während er tagein, tagaus mit der alten beschäftigt ist. Nie aus den Augen verlieren, dass man in erster Linie Filmemacher ist  das habe ich mir zu Herzen genommen.



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Apropos Almodóvar: Der Altmeister des queeren spanischen Kinos ist mit seiner Produktionsfirma nun auch an "La Bola Negra" beteiligt. Sehen Sie ihn als Vorbild?



Calvo: Als ich seinen Film "Volver" sah, erkannte ich darin meine Großmutter, meine Mutter, mein Dorf wieder. Insofern hat er mich inspiriert, mich in meinem eigenen Umfeld umzusehen, wenn es darum geht, Geschichten zu erzählen. Ihn interessieren weder Genregrenzen noch die Erwartungen anderer Menschen. Er macht nur das, was er will, obwohl und gerade weil er als Filmemacher anders tickt als andere. Da hat er also unbedingt eine Vorbildfunktion, übrigens auch darin, wie er in seinen Filmen Musik und Farbe einsetzt.



Ambrossi: Auch für mich war und ist er ungeheuer inspirierend. Auch durch die Art, wie er die queere Community zeigt. Als ich ein Kind war, war er für mich ein Fenster, durch das ich sah, dass es eine Welt gibt, von der ich nichts wusste. Das war sehr wichtig, was Sichtbarkeit und Offenheit angeht. Aber am meisten inspiriert er mich, glaube ich, schlicht dadurch, dass es ihn gibt. Durch die Art, wie er dafür einsteht, wer er ist, was er mag, wen er liebt. Er ist immer er selbst geblieben und hat nie daran gezweifelt, dass er damit Erfolg haben kann. Es gibt nicht viele Regisseure, gerade queere Regisseure, die solch kluge und auch witzige Leitfiguren sind.



Er selbst mochte die Bezeichnung "queerer Regisseur" nie sonderlich, wohingegen Sie beide sich Ihre Queerness von Anfang an auf die Fahnen geschrieben und in Ihre Arbeit integriert haben. In Ihren bisherigen Filmen und Serien standen vor allem Frauen, Dragqueens, trans Menschen und Heranwachsende im Zentrum. War es nun etwas anderes, vor allem von schwulen Männern zu erzählen?



Calvo: Ich fühlte mich tatsächlich nackter und ungeschützter. Das war geradezu kathartisch, und ich glaube, wir waren nach dem Dreh zu "La Bola Negra" andere Menschen. Deswegen hat sich auch unsere Beziehung verändert.



Ambrossi: Wir mussten uns bei dieser Geschichte ganz anders mit dem eigenen Begehren auseinandersetzen. Mit der eigenen Geschichte als schwuler Mann. Ich habe so deutlich wie nie zuvor begriffen, dass unsere Rechte auf viel Leid und Schweigen gründen. Wenn man das einmal verstanden hat, vergisst man es nie wieder. Man sollte die Menschen ehren, die vor einem kamen, indem man zumindest versucht, glücklich zu sein und ehrlich zu leben. Das ist jedenfalls meine Meinung. Außerdem halte ich es nach wie vor für wichtig, mehr Geschichten über schwule Männer zu erzählen. Denn das geschieht noch immer viel seltener, als manche Menschen zu glauben scheinen. Filme und Serien, in denen queere Menschen im Zentrum stehen, sind weiterhin in der Minderheit. Ganz zu schweigen von einem schwulen Drama in epischem Ausmaß, wie es nun "La Bola Negra" ist. Mit den Mitteln eines Kriegsfilms und einer historischen Romanze, also des Mainstreams, eine schwule Mythologie zu kreieren, das war wirklich neu und aufregend.

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Gerade wurde schon kurz angesprochen, dass sich Ihre Beziehung im Zuge der Arbeit an "La Bola Negra" verändert hat. Wahrscheinlich sind Sie es leid, immer wieder über das Ende Ihrer 13-jährigen Liebesbeziehung zu sprechen. Aber gestatten Sie diese eine Frage: Hat Ihre Trennung den Film verändert?



Calvo: Vielleicht hat sie ihn reifer gemacht.



Ambrossi: Ja, vermutlich. Beim Schreiben des Drehbuchs hatten wir irgendwie noch ein optimistischeres Ende für Alberto im Sinn. Während des Drehs war seine Geschichte dann die einzige, die sich verändert hat. Sie wurde düsterer. Vermutlich, weil wir durch diese Figur am meisten unseren eigenen Emotionen und Erfahrungen Ausdruck verliehen haben.



Eine letzte Frage noch zu Ihrer Jurytätigkeit bei "Drag Race España". Die sechste Staffel ist gerade zu Ende gegangen. Was bedeutet Ihnen das Mitwirken an der Show? Und werden Sie auch in Staffel 7 wieder dabei sein?



Ambrossi: Was ich liebe, ist der Rückhalt unserer Community. Und ich lerne gern dazu. Ich habe so viel aus den Geschichten der Queens gelernt, und sie haben mir geholfen, mich selbst als Mensch zu verstehen. Mich nicht in eine kleine Schublade zu stecken, sondern mich in einer weiten Welt voller Möglichkeiten zu sehen. Das ist es, was Drag bewirkt.



Calvo: Ich glaube leider nicht, dass wir die Zeit haben werden weiterzumachen. Es war eine schöne Zeit, wirklich großartig. Aber ich glaube, es geht nicht mehr. Wir haben so viele Ideen für neue Filme, da wird es schwer, das mit "Drag Race" unter einen Hut zu bekommen.

Infos zum Film



La Bola Negra. Drama. Spanien 2026. Regie: Javier Calvo und Javier Ambrossi. Cast: Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Lola Dueñas, Penélope Cruz, Glenn Close. Laufzeit: 155 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung. FSK 12. Verleih: Pandora Film. Kinostart: 19. November 2026