Heute, 07:37h 3 Min.

3 Min.

Der Schauspieler Maximilian Mundt bereut sein öffentliches Coming-out nicht. "Überhaupt nicht. Diesen Schritt zu gehen, hat sich sehr gut angefühlt", sagte der 30-Jährige in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Bezahlartikel). Zugleich wundert er sich über die mediale Wahrnehmung: "Natürlich ist es jetzt so, dass es in den ersten Headlines immer um Sexualität geht, wenn man meinen Namen googelt. Anscheinend ist meine Queerness das erste Charaktermerkmal, das mich ausmacht. Was auch irgendwie spannend ist, oder? Warum das so ist, sollte man auf jeden Fall auch mal überlegen."



Mundt, bekannt aus der Netflix-Serie "How to Sell Drugs Online (Fast)", hatte sich im Februar 2021 gemeinsam mit 184 weiteren Schauspieler*innen an der Aktion #ActOut im "Süddeutsche Zeitung Magazin" beteiligt (queer.de berichtete). Damals sei er oft gewarnt worden, "dieses Coming-out könnte dazu führen, dass ich nur noch queere Rollen bekomme", erzählte er. Eingetreten ist das Gegenteil: "Stattdessen spiele ich nun oft sogar Männer, die gewissen hetero-maskulinen Klischees entsprechen oder glauben, entsprechen zu müssen." Bewusst gemacht habe er sich das lange nicht, "aber es stimmt. Irgendwie freut mich das."

- Werbung -



"Warum heult er denn jetzt? Er ist doch ein Junge"

So auch in seiner neuen Serie "Ballz", die seit diesem Donnerstag in der ZDF-Mediathek abrufbar ist und im Januar bei ZDFneo läuft. Darin spielt Mundt einen jungen Fitnesstrainer, bei dem Hodenkrebs diagnostiziert wird. Julian sei "vor allem ein Opfer des Systems", das deshalb "so schwer darüber reden kann und sehr viel mit sich selbst ausmacht". Er selbst setze sich auch privat viel mit dem Thema Männlichkeit auseinander, sagte Mundt. "Dafür war 'Ballz' auf jeden Fall ein passender Aufhänger."



Szene aus "Ballz": Vor der OP muss sich Julian (Maximilian Mundt) für eine Hodenprothese entscheiden (Bild: ZDF / Adrian Groß)

Aufgewachsen sei er mit einem "eher traditionellen" Bild von Männlichkeit. Früh habe er gemerkt, "dass Geschlechterstereotype wehtun können". Zwar habe er gern Fußball gespielt, "doch ich spürte auch, dass ich dieses aggressive Rumgeschrei hasste, dieses Nicht-verlieren-Können und diese Egos, die da schon bei Zehnjährigen aufeinandertreffen". In der Grundschule habe er "ziemlich viel geweint, wenn die anderen Jungs Krieg gespielt haben und ich nicht erschossen werden wollte".



Die Reaktionen darauf prägten ihn: "Da hieß es dann nicht selten: Warum heult er denn jetzt? Er ist doch ein Junge. Das waren die ersten Momente in meinem Leben, in denen ich mich gefragt habe, ob das jetzt heißt, dass ich dann kein Junge bin. Was ist falsch bei mir, wenn ich eher die Sachen mag, die auch Mädchen gern mögen? Schöne Spiele, nicht solche, bei denen man sich umbringt." Vorbilder fand er stattdessen in "Ronja Räubertochter" und "Pippi Langstrumpf", später in Serien wie "Sex Education" und "Young Royals".

Sorge über rückschrittliche Jugend

Dass junge Menschen heute über klischeehafte Männerbilder hinweg seien, glaubt Mundt nicht. "Allein wenn man sich die Wahlergebnisse junger Menschen in verschiedenen Bundesländern anguckt, merkt man schon, wie rückschrittlich auch die Jugend dieser Tage ist. Auch weil sie von sozialen Medien, Tiktok und so weiter manipuliert wird."



Vor zehn, fünfzehn Jahren sei das noch anders gewesen: "Diversität wurde großgeschrieben." Die Corona-Pandemie habe dann jedoch mit dazu geführt, dass viele Menschen Angst um ihre Sicherheit bekommen hätten. "Und alle Möglichkeiten zu haben, erschien auf einmal gar nicht mehr so geil, weil man sich dann ja wirklich aktiv entscheiden und so viele Entscheidungen treffen muss. Also macht man dann doch lieber wieder alles so, wie es schon die Eltern und Großeltern gemacht haben." (cw)