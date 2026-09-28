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Ella Langley (27) ist die große Gewinnerin der CMA Awards 2026. Bei der Verleihung am Mittwochabend in der Bridgestone Arena in Nashville holte die Sängerin sechs Trophäen, darunter die wichtigste des Abends: Sie wurde als "Entertainer of the Year" ausgezeichnet. Ins Rennen gegangen war Langley als Spitzenreiterin mit neun Nominierungen, wie das US-Magazin "People" berichtet.



Für einen der meistbeachteten Momente der Show sorgte aber Taylor Swift (36). Erstmals seit 13 Jahren trat der Popstar wieder bei den CMAs auf. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, begann die Performance hinter der Bühne: Swift sang ihre Single "I Knew It, I Knew You" aus dem Soundtrack zu "Toy Story 5" und tanzte dabei an Brad Paisley, Little Big Town, Sugarland, Brooks & Dunn, Lainey Wilson und Eric Church vorbei.



Dann griff sie zur Gitarre und betrat die Bühne, wo Keith Urban sie am Banjo begleitete. Mittendrin stimmte Swift "Our Song" an, einen ihrer allerersten Hits aus dem selbstbetitelten Debütalbum von 2006. Zum Schluss kehrte sie zu "I Knew It, I Knew You" zurück. Der Song war bei den CMAs auch als Single des Jahres nominiert.

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Zurück zu den Wurzeln

Der Auftritt steht für Swifts Rückkehr in die Szene, in der sie vor 20 Jahren groß wurde. Erst im vergangenen Monat wurde sie als jüngstes Mitglied aller Zeiten in die Nashville Songwriters Hall of Fame aufgenommen (queer.de berichtete). Schon im Sommer hatte die Songwriters Hall of Fame sie in ihre Reihen geholt (queer.de berichtete).



| Direktlink | Taylor Swift bei ihrer Ankunft bei dem CMA Awards

Und das Jahr ist für Swift noch nicht vorbei. Im Oscar-Rennen um den besten Filmsong gilt sie als Favoritin, Anfang der Woche kamen fünf Grammy-Nominierungen hinzu: "The Life of a Showgirl" geht als Album des Jahres ins Rennen, "The Fate of Ophelia" als Aufnahme des Jahres und "I Knew It, I Knew You" als Song des Jahres (queer.de berichtete). (spot/cw)