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Tech-Milliardär Elon Musk scheint zu bereuen, dass er fast eine halbe Milliarde Dollar versenkt hat, um Donald Trumps Republikaner bei der jüngsten Parlamentswahl zu unterstützen. "Ich komme mir ziemlich dumm vor, dass ich so viel Geld ausgegeben habe, ohne damit etwas zu erreichen."



Das sagte Musk am Mittwoch in einem Interview bei einer Konferenz der "New York Times" (Bezahlartikel). "Wenn ich die Uhr zurückdrehen könnte, hätte ich weniger Geld ausgegeben."



Musk hatte im Vorlauf zur Kongresswahl am 3. November nahezu 500 Millionen US-Dollar (450 Millionen Euro) für den Wahlkampf der Republikaner gespendet. Ein Schwerpunkt dabei war der Bundesstaat Texas, in dem seine großen Unternehmen wie der Elektroautobauer Tesla und die Raumfahrtfirma SpaceX ihren Sitz haben.



Dabei setzte Musk vor allem auf Transphobie: Medienberichten zufolge startete Musks eigene Wahlkampforganisation "America PAC" allein im September 2026 eine breit angelegte Werbekampagne im Umfang von 100 Millionen US-Dollar (queer.de berichtete). Diese Kampagne umfasste TV-Spots, digitale Anzeigen sowie Social-Media-Kampagnen, die demokratische Senatskandidaten in umkämpften Bundesstaaten gezielt wegen ihrer Haltung zu Rechten von trans Personen angriffen. Musk unterstützte dabei insbesondere den extrem queerfeindlichen Senatskandidaten Ken Paxton, der in der Vergangenheit auch die Wiedereinführung des Homosexuellen-Verbots in Texas ins Spiel gebracht hatte (queer.de berichtete).

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Niederlagen für Musk-Kandidaten

Die Geldspritze half aber nicht. Im Rennen um einen Sitz im Senat verlor Paxton klar gegen den Demokraten James Talarico. Bei der Gouverneurswahl setzte sich die Demokratin Gina Hinojosa gegen den ebenfalls queerfeindlichen Amtsinhaber Greg Abbott durch.



Musk hatte vor der Wahl Talarico in von ihm finanzierten Werbespots beispielsweise wahrheitswidrig vorgeworfen, Eltern ins Gefängnis stecken zu wollen, wenn sie keine geschlechtsanpassenden Operationen bei ihren Kindern erlauben würden. Auch auf seiner Online-Plattform X griff er Talarico persönlich an und machte auch insgesamt Stimmung gegen die Demokraten. So behauptete er kurz vor der Wahl, sie würden nach der Präsidentenwahl 2028 mit einer Kontrolle über das Weiße Haus und beide Parlamentskammern "die Grenzen öffnen", um dank massiver Einwanderung dauerhaft eine Mehrheit zu haben.



Nach der Wahlniederlage versucht Musk nun, wieder auf die Demokraten zuzugehen: "Ich denke, es gibt Positives und Negatives in beiden Parteien", erklärte er. Zugleich suchte er Distanz zu Trumps Republikanern. "Ich bin nicht MAGA", sagte er mit Blick auf die Bewegung treuer Trump-Anhänger*innen unter dem Motto "Make America Great Again". Allerdings hatte Musk im Präsidentschaftswahlkampf 2024 noch gesagt, er sei nicht nur MAGA, sondern "dark gothic MAGA", also eine düsterere und kompromisslosere Variante der klassischen MAGA-Bewegung.

Teil von Trumps China-Delegation



Musk ist der reichste Mensch der Welt mit einem geschätzten Vermögen von rund 900 Milliarden Dollar. Er hatte bereits 2024 mehr als 250 Millionen Dollar in Trumps Präsidentenwahlkampf gesteckt und wurde zu Beginn von dessen zweiter Amtszeit zu einem seiner Vertrauten im Weißen Haus.



Später zerstritten sich die beiden, versöhnten sich inzwischen aber weitgehend. Das Interview gab Musk von China aus, wo er Teil von Trumps Delegation beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) ist.

Anti-Trans-Wahlkampf schadete Republikanern

Im Präsidentschaftswahlkampf 2024 hatte der Anti-Trans-Wahlkampf laut Analyst*innen noch funktioniert und viele von Trumps evangelikal-christlichen Wähler*innen, die eine tiefe Abneigung gegen queere Menschen haben, an die Wahlurnen gelockt. Bei den Zwischenwahlen 2026 hat die gleiche Taktik laut Nachwahlbefragungen allerdings der Regierungspartei eher geschadet (queer.de berichtete).



Musk hatte seine Tochter Vivian Jenna Wilson verstoßen, nachdem sie sich als trans geoutet hatte. Der Multimilliardär erklärte sie später für tot und behauptete, sie sei von einem "woken Gedankenvirus" befallen worden (queer.de berichtete). Später gab er zu, dass er wegen seiner Abneigung gegen trans Menschen in die Politik gegangen sei (queer.de berichtete). (dpa/dk)