Heute, 12:03h 3 Min.

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Der öffentliche Umgang mit der Homosexualität von Kickboxer Nick Lippmann (Raphael Kalkowski) bleibt ein zentraler Konflikt der RTL-Seifenoper "Alles was zählt". In Folge 5084, die ab dem heutigen Donnerstag vorab auf RTL+ abrufbar ist und am kommenden Donnerstag (26. November) im Free-TV ausgestrahlt wird, wollen Nick und sein Partner Luca Perez (Orlando Lenzen) ihre Liebe offen zeigen  werden jedoch durch einen Medienbericht ausgebremst.



Auslöser der neuen Zuspitzung ist Nicks bisheriger Versuch, seine Beziehung mit Rücksicht auf seine Karriere im Kampfsport vor der Presse abzuschirmen. Um Spekulationen zu zerstreuen, hatte sich Lucas Schwester Joana zuvor als vermeintliche Begleitung gemeinsam mit Nick fotografieren lassen.



Joana ist Nicks Bart (Bild: RTL)

Nach einem Vorfall, bei dem Nick seinen Partner nicht gegen einen Schläger verteidigt hatte, zieht der Sportler in der neuen Episode jedoch Konsequenzen: In einem Gespräch mit Luca macht er deutlich, diesen Fehler kein zweites Mal begehen zu wollen. Beide fassen den Entschluss, sich gemeinsam auf dem Weihnachtsmarkt als Paar zu outen. Unmittelbar nachdem der Plan steht, entdeckt Nick allerdings einen Zeitungsartikel, in dem ihm eine Affäre mit Joana unterstellt wird. Die Falschmeldung droht das Paar erneut auf eine Belastungsprobe zu stellen.

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Vorgeschichte im Essener Kampfsport-Milieu

Die Handlung knüpft an den seit Wochen laufenden Erzählstrang rund um Homosexuellenfeindlichkeit im Sport an. Bereits im Oktober thematisierte die Serie Nicks schwieriges Coming-out gegenüber seinem zunächst ablehnenden Vater (queer.de berichtete).



Kann Nick sich endlich öffentlich outen? (Bild: RTL)

Anfang November standen anschließend eine Beziehungskrise im Vordergrund. Auslöser war Nicks Zögern und Lucas Weigerung, seine sexuelle Orientierung dauerhaft zu verstecken. Zudem wurden homophobe Übergriffe im Vorfeld der Essener Kickbox-Stadtmeisterschaft thematisiert (queer.de berichtete). Damals hatte Nicks Kontrahent Chris (Julian Friedrich) Luca beleidigt und körperlich angegangen, woraufhin Nick beim offiziellen Wiegen mit einem provokanten Kuss auf die Wange seines Gegners reagierte. Die neue Folge zeigt nun, dass die Konsequenzen des anfänglichen Versteckspiels gegenüber der Öffentlichkeit damit noch nicht ausgestanden sind.



Parallel zum Coming-out-Konflikt rückt die Serie in den unmittelbar vorangegangenen Episoden (Folgen 5080 bis 5083) erstmals das finanzielle Ungleichgewicht zwischen den beiden schwulen Figuren in den Fokus. An Lucas Geburtstag spitzt sich etwa Nicks Gefühl, nicht mithalten zu können, zu. Obwohl ihm die Mittel fehlen, verschuldet er sich und gibt 380 Euro für Konzertkarten aus  nur um kurz darauf zu erfahren, dass Luca über Bekannte längst VIP-Tickets für dasselbe ausverkaufte Konzert besorgt hat.



Nachdem seine Managerin Isabelle (Ania Niedieck) einen Vorschuss verweigert, unterstützt immerhin Nicks Vater Dragan (Florian Thunemann) seinen Sohn mit 100 Euro. Erst als Mitbewohner Lennox (Leif Lunburg) das eigentliche Geschenk erwähnt, klärt sich die Situation und Luca stellt klar, dass ihm die persönliche Geste wichtiger ist als Luxus.

In Folge 5085 (Freitag bei RTL+) droht sich der Konflikt zwischen Karriere und Privatleben weiter zuzuspitzen: Trotz der Aussicht auf einen einträglichen Werbedeal lehnt Nick es ab, für das Geschäft weiter eine Fassade aufrechtzuerhalten, und besteht darauf, öffentlich zu Luca zu stehen.



Die Daily Soap "Alles was zählt" läuft seit 2006 nach den Hauptnachrichten um 19:05 Uhr bei RTL. Im sendereigenen Streaming-Portal RTL+ können zahlende Kund*innen die Folgen jeweils eine Woche vorher abrufen. Ohne Abo (also im Free-Bereich) stehen die Folgen erst nach der regulären TV-Ausstrahlung kostenlos und mit Werbeunterbrechungen zum Abruf bereit. (cw)