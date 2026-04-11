

Vladimir Burlakov hatte sich vor fünf Jahren geoutet (Bild: SR / Manuela Meyer)

Heute, 13:18h 2 Min.

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Der deutsche Schauspieler Vladimir Burlakov hat in einem Interview mit der "Berliner Morgenpost" (Bezahlartikel) über seine Erfahrungen als offen schwuler Darsteller berichtet. "Ich habe auch nicht so wirklich Homophobie erfahren", erklärte der 39-Jährige, der sich 2021 geoutet hatte (queer.de berichtete).



Ganz einfach sei es aber nicht gewesen: "Es gab nur dieses Verstellen und Verstecken, wie das wahrscheinlich viele Schwulen und Lesben damals gemacht haben  und vermutlich manche auch heute noch tun. Die wenigsten sagen in der Pubertät ganz locker: 'Es ist alles okay, ich fühle mich genauso normal wie alle anderen'", so Burlakov. "Da musste man sich durchaus anpassen, auch in meiner Branche. Die ist nach wie vor nicht komplett frei von toxischer Männlichkeit."

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Burlakov über sein Coming-out: "Deine Energie fließt anders"

Sein Coming-out vor fünf Jahren hat er in guter Erinnerung: "Es war toll. Ich habe auch gemerkt, wie das mein Leben beeinflusst hat. Deine Energie fließt anders, wenn du beim Casting nicht mehr versuchst, einen wichtigen Teil deiner Persönlichkeit zu verstecken. Ich bin da freier geworden und kann mich besser fallen lassen."



In dem Interview verriet der Bücherfan auch, welches Werk ihn am meisten beeindruckt hat: "Ich habe kein einziges Buch zweimal gelesen  bis auf 'Das Bildnis des Dorian Gray' von Oscar Wilde, das ich in der Pubertät entdeckt habe", sagte Burlakov. "Ich bin ein großer Wilde-Fan und hatte immer schon ein großes Interesse an Philosophie und Psychologie. Das Buch ist natürlich in der heutigen Gesellschaft hochrelevant, wo das Narzisstische sehr ausgeprägt ist."

Burlakov ist vor allem durch seine Rolle als Kommissar Leo Hölzer im Saarbrücker "Tatort" bekannt, die er seit 2020 spielt. Derzeit ist der in Moskau geborene Darsteller in der deutsch-österreichischen Disney+-Miniserie "Vienna Game" als Zar Alexander I. von Russland zu sehen. Schauplatz der sechsteiligen Reihe ist der Wiener Kongresses 1814/1815, als die europäischen Großmächte die politische Landkarte Europas neu aufteilten. Sie ist seit Mittwoch auf dem Streamingdienst abrufbar. DWDL.de beschrieb "Vienna Game" als "weltpolitisches Bridgerton". (cw)