

Der Befund Syphilis wird öfter gestellt (Bild: IMAGO / Steinach)

Heute, 16:11h 2 Min.

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Die Fallzahl der vor allem durch Sex übertragenen Syphilis-Erkrankung hat im vergangenen Jahr in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht. Der Anstieg geht vor allem auf heterosexuelle Sexkontakte zurück, während es bei von Syphilis betroffenen homosexuellen Männern einen Rückgang gab, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag in Berlin mitteilte.



Insgesamt wurden dem RKI 9699 Fälle gemeldet, ein Anstieg um 1,8 Prozent oder 169 Fälle gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt verlangsame sich der Anstieg damit, erklärte das Institut. Es kamen zuletzt im Bundesdurchschnitt 11,6 Erkrankungen auf 100.000 Einwohner*innen.



Besonders verbreitet ist Syphilis demnach in Ballungsräumen, während es in ländlichen Gebieten seltener vorkommt. So gab es 2025 in Köln 47,3 Syphilis-Fälle je 100.000 Einwohner, in Frankfurt am Main 45,6, im Stadtstaat Berlin 38,5, in München 26,8. Im Land Brandenburg waren es dagegen nur 6,3 Fälle je 100.000 Einwohner, in Thüringen 6,8.



Weiterhin sind deutlich mehr Männer von Syphilis betroffen als Frauen. Während die Zahl der erkrankten Männer mit 8710 nahezu unverändert blieb, gab es bei den Frauen ein Plus um 22,8 Prozent auf 888 Fälle.

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Rückgang bei schwulen Männern

Rund 5500 der Erkrankungen betraf Sexualkontakte homo- und bisexueller Männer, was gegenüber dem Jahr 2024 einen Rückgang um 6,2 Prozent bedeutet. Dagegen stieg die Zahl der nach heterosexuellen Kontakten infizierten Männer um 25,2 Prozent und die der heterosexuell infizierten Frauen um 22,8 Prozent.



Den Rückgang bei den schwulen Männern erklärt das RKI mit einer vermehrten Nutzung des Antibiotikums Doxycyclin zur Prophylaxe. Dies sei wahrscheinlich der wesentliche Einflussfaktor. Das Medikament werde nach einem Risikokontakt prophylaktisch eingenommen.



Syphilis wird vor allem sexuell übertragen, auch die Übertragung durch Blut und von der Mutter auf das ungeborene Kind ist möglich. Mutter-Kind-Übertragungen kamen nur vereinzelt vor. Syphilis kann durch Antibiotika geheilt werden, wiederholte Infektionen sind möglich.



Letzte Woche meldete das RKI auch einen Anstieg der HIV-Infektionszahlen durch heterosexuelle Kontakte, während die Infektionen durch homosexuelle Kontakte stabil blieben (queer.de berichtete). (AFP/cw)