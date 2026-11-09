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Die britische Innenministerin Shabana Mahmood von der sozialdemokratischen Labour-Partei spricht sich gegen die Teilnahme uniformierter Polizeikräfte an CSD-Demos aus, weil dort auch für "umstrittene" Trans-Rechte geworben werde. Wie die britische Tageszeitung "Guardian" berichtet, befürwortet Mahmood einen neuen "Unparteilichkeitsstandard" für die Polizei in England und Wales, um das gesunkene Vertrauen der Bevölkerung in die Strafverfolgungsbehörden wiederherzustellen.



Als Negativbeispiel nannte die Ministerin die Teilnahme von Beamt*innen der Polizei an einer Pride-Veranstaltung in Newcastle upon Tyne im Nordosten Englands, die ein Gericht vergangenes Jahr als Verstoß gegen die Neutralitätspflicht gewertet hatte. Das Gericht argumentierte, das aktive Mitmarschieren mit der Progress-Pride-Flagge erwecke den Eindruck, die Polizei ergreife Partei in einer politisch umstrittenen Debatte über Geschlechtsidentität.



Mahmood erklärte, das Gericht habe klargestellt, dass das Mitmarschieren nicht akzeptabel und nicht unparteiisch gewesen sei. Auf heutigen Pride-Demonstrationen seien häufig Aktivist*innen vertreten, die sich für Themen rund um Geschlechtsidentität einsetzten. Da diese Fragen mittlerweile "umstritten" seien, wirke ein gemeinsames Mitmarschieren in Uniform wie ein "politischer Akt". Polizist*innen sollten sich künftig zwar zu lokalen Anliegen mit der Bevölkerung austauschen, jedoch nicht mit aktivistischen Gruppen zusammenarbeiten, die eine eigene politische Agenda verfolgten.

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Rechte Debatte um "Zwei-Klassen-Polizeiarbeit"

Hintergrund des Vorstoßes ist die in Großbritannien vor allem der rechtspopulistischen Partei Reform UK befeuerte Debatte um eine angebliche "Zwei-Klassen-Polizeiarbeit"  also den Vorwurf, die Polizei behandle verschiedene gesellschaftliche Gruppen ungleich. Mahmood wies die Behauptung einer systematischen oder routinemäßigen Ungleichbehandlung zwar als "völligen Unsinn" zurück, räumte jedoch "einzelne Beispiele" ein, die das öffentliche Vertrauen beschädigt hätten.



Innenministerin gilt als transfeindlich



Die Begründung der Innenministerin fügt sich in ihre bisherige Linie in Bezug auf Trans-Rechte ein. Mahmood wird dem gesellschaftspolitisch konservativen Blue-Labour-Flügel zugerechnet und hat wiederholt Positionen bezogen, die von queeren Organisationen als transfeindlich eingestuft werden. So stellte sie sich ausdrücklich hinter ein von queeren Aktivist*innen viel kritisiertes Urteil des britischen Supreme Court von 2025, wonach sich trans Menschen nicht auf das britische Gleichbehandlungsgesetz berufen können, da sich Begriffe wie "Mann" und "Frau" ausschließlich auf das Geburtsgeschlecht beziehen würden (queer.de berichtete). Jegliche Kritik an dem Urteil bezeichnete Mahmood als "absolut inakzeptabel". Zwar sieht die Ministerin Homosexuellenrechte als eine wichtige Errungenschaft für Bürgerrechte an, setzte sich wiederholt für die Einschränkung der Rechte von trans Menschen ein.



Indem Mahmood nun die Sichtbarkeit von Trans-Anliegen auf Prides als Begründung für ein Uniformverbot heranzieht, übernimmt sie ein zentrales Argument aus laufenden juristischen Auseinandersetzungen: In der kommenden Woche muss sich etwa die Polizei von Wiltshire, einer Grafschaft im Südwesten Englands, vor Gericht verantworten, weil sie auf einer CSD-Veranstaltung in Swindon einen Informationsstand betrieben hatte. Eine Klägerin aus dem transfeindlichen Milieu wirft der Behörde vor, angesichts der Konflikte um Trans-Rechte ihre Neutralität verletzt zu haben.

Deutliche Kritik aus der Polizei

Innerhalb der britischen Polizei stießen Mahmoods Äußerungen auf deutlichen Widerstand. Nik Adams, stellvertretender Polizeichef im Londoner Finanzviertel und zugleich Queerbeauftragter der Polizeichef*innen, kritisierte die Wortwahl der Ministerin scharf. Wenn queere Themen als "umstritten" bezeichnet würden, führe dies dazu, dass sich queere Menschen innerhalb der Polizei und in der breiteren Gesellschaft weniger sicher und weniger wertgeschätzt fühlten. "LGBTQ ist ein gesetzlich geschütztes Merkmal. Die Rechte sind hart erkämpft", betonte Adams.



Auch weitere Stimmen aus Polizeikreisen äußerten gegenüber dem "Guardian" Besorgnis darüber, dass die Behörden durch solche Rhetorik weiter in britische Kulturkämpfe hineingezogen würden. Gavin Stephens, Chef der Polizeikoordinierungsbehörde NPCC, betonte etwa: "Eine vielfältige Polizei ist eine stärkere Polizei."



Zudem wird kritisiert, dass Mahmoods knappe Basta-Schlagworte die Komplexität des Polizeialltags ignorierten  so trügen Einsatzkräfte zum Remembrance Day im November selbstverständlich die rote Mohnblume am Revers, obwohl auch dieses Symbol von Teilen der Bevölkerung als Verherrlichung von Militarismus kritisiert werde. Die Mohnblume erinnert offiziell an alle gefallenen Militärangehörigen aus Großbritannien und den Staaten des Commonwealth  aber nicht an andere Kriegsopfer.



Lage von trans Menschen in Großbritannien prekär



Die Lage von trans Menschen in Großbritannien hat sich in den letzten zwei Jahren durch weitreichende Gerichtsentscheidungen, verschärfte Verwaltungsleitlinien und erhebliche Engpässe im staatlichen Gesundheitssystem spürbar verschlechtert. Bereits letztes Jahr zeigte sich der Europarat besorgt über die Lage von geschlechtlichen Minderheiten auf der Insel (queer.de berichtete).



Astonishing that Shabana Mahmood accepts that there is two-tier policing and that uniformed police should not take part in pride marches, as this shows political bias. Police have done this since 2003 and throughout the 14 years of Tory rule. The left will hate her for this. Mark Higgie (@MarkHiggie2) November 19, 2026

| / MarkHiggie2 | Ein Journalist wundert sich, dass ausgerechnet eine Labour-Regierung die Polizei vom CSD verbannen will. Dabei regierten die Konservativen, die eigentlich als weniger queerfreundlich gelten, 14 Jahre lang und hatten damit kein Problem

Die Anti-Trans-Haltung wird von einem Bündnis aus transfeindlichen Feministinnen, Konservativen und Rechtspopulist*innen verstärkt. Prominenteste Vertreterin ist die "Harry Potter"-Autorin J. K. Rowling, die etwa zum Boykott einer beliebten Einzelhandelskette aufgerufen hat, weil diese trans Menschen beschäftigt (queer.de berichtete).



Diese transfeindliche Stimmung und Politik hat bereits gravierende Auswirkungen auf geschlechtliche Minderheiten gehabt: Laut einer Studie vom Frühjahr sind die Suizide unter trans Jugendlichen zuletzt steil angestiegen (queer.de berichtete). (dk)