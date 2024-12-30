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Wird es ein Sequel zu "Call Me by Your Name" geben? Timothée Chalamet (30) hält das für unwahrscheinlich. Den Fans des Films zuliebe will er sich offenbar lieber nicht an das Projekt wagen. "Sag niemals nie, aber Ich bin mit der Einstellung aufgewachsen, dass man sich nicht wirklich an etwas heranwagt, das den Menschen so sehr am Herzen liegt", erklärte der Schauspieler im Interview mit "Vanity Fair".



Trotzdem würde er sich freuen, wieder für Luca Guadagnino (55) vor der Kamera zu stehen. Die Chance würde er "ohne zu zögern" ergreifen, betonte er. Chalamet arbeitete mit dem italienischen Regisseur zuletzt 2022 für die Horror-Romanze "Bones and All" zusammen. "Call Me by Your Name" erschien fünf Jahre vorher.

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Vielfach bei Filmpreisen nominiert

Das Coming-of-Age-Drama verhalf Chalamet zum Durchbruch. Er spielt darin den 17-jährigen Elio, der den Sommer mit seiner Familie in einer Villa in Italien verbringt. Sein Vater, der als Archäologieprofessor arbeitet, nimmt den Doktoranden Oliver (Armie Hammer, 40) bei sich auf. Zwischen ihm und dem sieben Jahre jüngeren Elio entwickeln sich Gefühle. Doch nach sechs Wochen steht ihnen der Abschied bevor.



Chalamet erhielt für die Darstellung des Teenagers seine erste Oscar-Nominierung. Er verlor das Rennen um den Preis als bester Hauptdarsteller jedoch gegen Gary Oldman (68) und "Die dunkelste Stunde". Auch bei den Golden Globes, den BAFTA Awards, den Actor Awards und den Critics' Choice Movie Awards wurde Chalamet als bester Hauptdarsteller nominiert. Der Film gewann bei den Oscars und den BAFTAs den Preis für das beste adaptierte Drehbuch.

Karriereschub durch "Call Me by Your Name"

Der Erfolg von "Call Me by Your Name" brachte Chalamets Karriere voran. 2019 war er in der Romanverfilmung "Little Women" zu sehen, 2021 wurde er mit "Dune" endgültig weltbekannt. Der zweite Teil der Sci-Fi-Reihe folgte 2024, der dritte und abschließende startet am 17. Dezember 2026 in den deutschen Kinos. Auch als Bob Dylan in "A Complete Unknown" und als Tischtennisspieler Marty Mauser in "Marty Supreme" sorgte der 30-Jährige für Aufmerksamkeit. (spot/cw)