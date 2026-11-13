Von

Heute, 06:05h 5 Min.

Heute, 06:05h 5 Min.

Zu den alljährlichen traurigen Ritualen gehört die Veröffentlichung des Trans Murder Monitoring, erstellt von Trans Europe and Central Asia (TGEU). Darin wird die Zahl derjenigen trans und genderdiversen Personen genannt, die im Zeitraum eines Jahres ermordet wurden. Konkret geht es um den Zeitraum vom 1. Oktober 2025 bis zum 30. September dieses Jahres.



Die im Bericht genannte Zahl liegt diesmal bei 273 trans und genderdiversen Personen  im Schnitt wurde alle 32 Stunden ein Mord gemeldet. Diese Zahl ergibt sich aus den von Community-Organisationen gemeldeten Fällen. Was natürlich auch bedeutet, dass von weitaus höheren Fallzahlen auszugehen ist. Denn wie in allen vergleichbaren Statistiken zur Hasskriminalität gegen queere Menschen ist ein nicht unerhebliches Dunkelfeld anzunehmen, und zwar aus sehr unterschiedlichen Gründen. Expert*innen betonen das immer wieder zu Recht. Was also in erfassten und veröffentlichten Zahlen abgebildet wird, ist am Ende lediglich ein Ausschnitt der Wirklichkeit.

- Werbung -



Trans Frauen machen 95 Prozent der Opfer aus

Gemeldet wurden die Morde aus 35 Ländern  das ist die zweithöchste Zahl seit Beginn der Aufzeichnung 2009. Aus Zentralasien dagegen liegen laut Monitoring diesmal keine Meldungen über Morde an trans Personen vor. Die Erklärung ist jedoch nicht, dass es dort keine gab, vielmehr dürften die Gründe in der weitgehenden gesellschaftlichen Unsichtbarkeit von trans Personen liegen. Hinzu kommt, dass Community-Organisationen, wenn es sie denn gibt, nicht selten in ihrer Arbeit behindert werden  ganz zu schweigen davon, dass eine Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen überhaupt denkbar wäre oder dass dort konkrete Fälle als queer- und transfeindliche Angriffe registriert würden.



Am meisten betroffen sind trans Frauen  sie machen 95 Prozent der Opfer aus. Mit einem Anteil von 75 Prozent dominieren dabei Schwarze Menschen und People of Color, ein Drittel der Opfer wiederum ist der Gruppe der Sexarbeiter*innen zuzuordnen. Was nebenbei bestätigt: Je mehr Diskriminierungsformen zusammentreffen  wie Trans- und Frauenfeindlichkeit, Rassismus und Hurenfeindlichkeit -, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Gewalttat zu werden.



Je mehr Sichtbarkeit gelebt wird, desto größer ist die Bedrohung



Wir kennen diesen Zusammenhang auch aus den bei uns erstellten Monitorings zur Transfeindlichkeit. Eine Regel lautet darin: Je mehr Sichtbarkeit gelebt wird, desto größer ist die Bedrohung durch verbale und tätliche Angriffe. Wobei der allgegenwärtige Sexismus und Rassismus eben nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern weltweit die mentale Ausgangsbasis für trans- und queerfeindliche Aggression bilden, befeuert von der Dauerbeschallung durch Rechtspopulist*innen und Rechtsextreme, durch TERFs und durch den religiösen Fundamentalismus. Und auch Teile der Konservativen tragen durch Akzeptanzverweigerung zur ideologischen Begleitmusik bei. Hier sei an Judith Butlers Analyse der Queerfeindlichkeit erinnert, die im vergangenen Jahr unter dem Titel "Wer hat Angst vor Gender?" auf Deutsch erschienen ist und über die Entstehung und Arbeitsweise reaktionärer Allianzen aufklärt (queer.de berichtete).



Jahr für Jahr bestätigt sich, wie sehr wir es mit einem systemischen Hass und einer damit zusammenhängenden Unterdrückung bis hin zur Auslöschung von trans Leben zu tun haben. Ein Blick in die leider oft asozial zu nennenden Sozialen Medien lehrt, wie algorithmische Hasswellen wirken und sich in den Köpfen festsetzen. Wie zum Hohn wird dies als Meinungsfreiheit deklariert, und es wundert nicht, dass Meinungsfreiheit zum Kampfbegriff der Rechten geworden ist.

Organisierter Staatsterror

So sehr wir uns zuletzt darüber freuten, dass rechte und autoritäre Regierungen abwählbar sind (siehe Ungarn) und dass Trump bei den Midterms eine gewaltige Niederlage einstecken musste, so sehr bleibt die Gefahr von Rechtsruck und Backlash bestehen  Stichwort AfD-Erfolge bei uns, Melonis Postfaschisten in Italien, die Gefahr eines Sieges des Rassemblement National in Frankreich, auch wenn sie jetzt angeblich nicht mehr die Ehe für alle abschaffen will.



Die türkische Regierung geht mittlerweile hemmungslos gegen queere Organisationen vor  mit einer Operation unter dem perfiden Titel "Meine Familie ist sicher". Wieder sind trans Frauen besonders gefährdet, wie überhaupt Menschenrechtsaktivist*innen staatlichen Angriffen ausgesetzt sind. Die Selbsthilfe und Selbstvertretung queerer Menschen werden kriminalisiert und damit im Grunde unmöglich gemacht. Das ist organisierter Staatsterror  und es sieht nicht so aus, als würde das die deutsche Außenpolitik interessieren, die lieber zu Menschenrechtsverletzungen schweigt, wenn es um die queere Community geht.



Die Trauer darf unser Leben nicht bestimmen



Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, den großartigen Schauspieler, Autor und Performer João d'Orey in seinem Stück "T-Boy on Grindr" zu erleben. Thematisiert wird darin, wie trans Männlichkeit und Schwulsein zusammen funktionieren  oder eben auch nicht. Der Kern dieser Geschichte eines ambivalenten Verhältnisses ist der trans Körper selbst, dessen Männlichkeit angezweifelt wird. Auf der transweiblichen Seite ist das nicht anders.



Die "Echtheit" von trans Körpern wird von der cis Welt nach wie vor infrage gestellt. Wir erleben es Tag für Tag, wenn es um sogenannte geschlechtsspezifische Räume geht, verbunden mit der Frage, wer da rein darf und wer draußen bleiben muss. Wir kennen die Diskussion um trans Personen im Sport und, wie João eindrücklich zeigt, ebenso beim Sex, gleich ob homo oder hetero. Ablehnung und Hass sind noch die "harmloseren" Reaktionen im Vergleich zur Auslöschung von trans Leben, an die der Trans Day of Remembrance erinnert.



Solange Transfeindlichkeit jedoch ganz oben auf der politischen Agenda von konservativen und rechten Parteien, von religiösen Fundamentalist*innen und von autoritären Regimen steht und in den Sozialen Medien die algorithmischen Hasswellen dominieren, so lange wird der Trans Day of Remembrance Teil unseres Lebens bleiben und uns zugleich einen Grund für den Trans Day of Visibility liefern. Die Trauer darf unser Leben nicht bestimmen  wir werden uns weiter feiern und für inklusive Gesellschaften kämpfen.